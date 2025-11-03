R o m a , 3 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " L e p a r o l e d e l l a p o r t a v o c e d e l m i n i s t e r o d e g l i E s t e r i r u s s o M a r i a Z a k h a r o v a s o n o i n a c c e t t a b i l i , s t u p i d e e v o l g a r i . E t a n t o p i ù g r a v i m e n t r e i s o c c o r r i t o r i - a c u i v a i l n o s t r o r i n g r a z i a m e n t o - a n c o r a s t a n n o s c a v a n d o p e r t i r a r e f u o r i d a l l e m a c e r i e u n o p e r a i o " . C o s ì C h i a r a B r a g a , c a p o g r u p p o P d a l l a C a m e r a . " S o n o a n n i c h e v e n g o n o t o l l e r a t e u s c i t e i m p r o v v i d e e o f f e s e a l n o s t r o p a e s e d a e s p o n e n t i d e l g o v e r n o r u s s o . C h i e d i a m o a l m i n i s t r o d e g l i e s t e r i d i c o n v o c a r e l ’ a m b a s c i a t o r e r u s s o p e r e s p r i m e r e l o s d e g n o d e l n o s t r o g o v e r n o e d i t u t t i i c i t t a d i n i p e r a f f e r m a z i o n i c i n i c h e c h e m a n i f e s t a n o s o l o l ’ i n t o l l e r a n z a e l a v i o l e n z a d i u n r e g i m e a u t o r i t a r i o e a g g r e s s i v o " .