M i l a n o , 1 6 o t t . - ( A d n k r o n o s ) - P r e s e n t a t i i n u o v i d a t i d i D e l o i t t e e T r a d e l a b : i l m e r c a t o d e l f u o r i c a s a s u p e r a i 1 0 0 m i l i a r d i d i e u r o , c o n l e c a t e n e c h e s o v r a p e r f o r m a n o g l i i n d i p e n d e n t i e g u i d a n o l a c r e s c i t a n e i c e n t r i c o m m e r c i a l i . S i è s v o l t o o g g i a M i l a n o , p r e s s o l a s e d e d i C o n f c o m m e r c i o , l ’ A i g r i m D a y 2 0 2 5 , f o r u m a n n u a l e d e l l a r i s t o r a z i o n e i n c a t e n a o r g a n i z z a t o d a A i g r i m - F i p e , l ’ a s s o c i a z i o n e c h e i n s e n o a F i p e - C o n f c o m m e r c i o r a p p r e s e n t a l e g r a n d i i m p r e s e m u l t i - l o c a l i z z a t e d e l l a R i s t o r a z i o n e c o m m e r c i a l e i n c a t e n a . L ’ e v e n t o h a r i u n i t o i p r i n c i p a l i o p e r a t o r i d e l s e t t o r e , l e a z i e n d e d e l l a f i l i e r a , l e i s t i t u z i o n i e g l i e s p e r t i p e r a n a l i z z a r e l o s c e n a r i o a t t u a l e e l e p r o s p e t t i v e f u t u r e d i u n c o m p a r t o s t r a t e g i c o p e r l ' e c o n o m i a d e l P a e s e . L a g i o r n a t a h a v i s t o l a p a r t e c i p a z i o n e d i i m p o r t a n t i r a p p r e s e n t a n t i i s t i t u z i o n a l i , t r a c u i i l M i n i s t r o d e l l e I m p r e s e e d e l M a d e i n I t a l y , A d o l f o U r s o , i l M i n i s t r o d e l l ' A g r i c o l t u r a , d e l l a S o v r a n i t à A l i m e n t a r e e d e l l e F o r e s t e , F r a n c e s c o L o l l o b r i g i d a , e l ’ A s s e s s o r e a l l ' I s t r u z i o n e , L a v o r o e F o r m a z i o n e d i R e g i o n e L o m b a r d i a , S i m o n a T i r o n i . I n s i e m e a l o r o , i v e r t i c i d e l l e p i ù i m p o r t a n t i a z i e n d e d e l l a r i s t o r a z i o n e e d e l m o n d o d e i c e n t r i c o m m e r c i a l i s i s o n o c o n f r o n t a t i i n t a v o l e r o t o n d e d e d i c a t e a i t e m i c h i a v e p e r i l s e t t o r e : d a l r a p p o r t o t r a l a n d l o r d e t e n a n t , a l l a r e l a z i o n e c o n l ’ i n d u s t r i a , f i n o a l l a g e s t i o n e d e l l e r i s o r s e u m a n e . “ L a r i s t o r a z i o n e i n c a t e n a s i c o n f e r m a u n s e t t o r e i n f o r t e e s p a n s i o n e : c o n u n v a l o r e d i c i r c a 1 0 m i l i a r d i d i e u r o , r a p p r e s e n t a o l t r e i l 1 0 % d e l m e r c a t o t o t a l e e c o n t i n u a a c r e s c e r e , c o m e t e s t i m o n i a n o i l + 1 7 % d i p u n t i v e n d i t a e i l + 1 0 % d i o c c u p a t i r e g i s t r a t i i n m e n o d i d u e a n n i ” h a d i c h i a r a t o R i c c a r d o O r l a n d i , P r e s i d e n t e d i A i g r i m - F i p e . “ I n q u e s t ' u l t i m o a n n o , s o n o s t a t i r a g g i u n t i t r a g u a r d i i m p o r t a n t i e s t i a m o l a v o r a n d o a n u o v i , i n n o v a t i v i p r o g e t t i i n a m b i t o f o r m a z i o n e e r e c l u t a m e n t o . T r a q u e s t i , u n p e r c o r s o I F T S R e s t a u r a n t M a n a g e r , v o l t o a v a l o r i z z a r e i g i o v a n i t a l e n t i n e l s e t t o r e d e l l a r i s t o r a z i o n e , e u n p i a n o d i r e c r u i t i n g i n c o l l a b o r a z i o n e t r a I t a l i a e T u n i s i a p e r f a c i l i t a r e l ’ i n c o n t r o t r a d o m a n d a e o f f e r t a n e l s e t t o r e ” . L ’ i n i z i a t i v a , p i l o t a e a n c o r a i n f a s e d i s v i l u p p o , è s o s t e n u t a d a t u t t e l e a z i e n d e a s s o c i a t e e m i r a a c o n t r a s t a r e l a c a r e n z a d i p e r s o n a l e n e l s e t t o r e a t t r a v e r s o u n p r o g r a m m a d i i m m i g r a z i o n e p e r f e t t a m e n t e c o n t r o l l a t a ; a t t u a l m e n t e i n a t t e s a d i a p p r o v a z i o n e d a p a r t e d e l l e i s t i t u z i o n i i t a l i a n e , p r e v e d e l a f o r m a z i o n e i n l o c o d i u n a s e s s a n t i n a d i l a v o r a t o r i t u n i s i n i , a c u i v e r r a n n o i n s e g n a t e l a l i n g u a i t a l i a n a e l e n o r m e f o n d a m e n t a l i i n m a t e r i a d i i g i e n e e s i c u r e z z a , p e r p o i f a v o r i r n e l ' i n s e r i m e n t o n e l l e a z i e n d e i t a l i a n e a s s o c i a t e a d A i g r i m - F i p e . I l P r e s i d e n t e O r l a n d i h a q u i n d i a g g i u n t o : “ M i p r e m e i n o l t r e r i c o r d a r e i l l a v o r o s v o l t o c o n F i p e - C o n f c o m m e r c i o n e l c o n t r a s t o a l d u m p i n g c o n t r a t t u a l e , c h e s e g u e i l s o l c o d i u n p i a n o d i s i s t e m a t i z z a z i o n e c o n t r a t t u a l e d e l s e t t o r e d i c u i i l C C N L s i g l a t o i n s i e m e a l l e P a r t i S o c i a l i n e l g i u g n o 2 0 2 4 e r a s o l o l ’ i n i z i o . I l n o s t r o i m p e g n o è m a s s i m o , m a p e r c o n t i n u a r e a e s s e r e c o m p e t i t i v i e s o s t e n i b i l i , c h i e d i a m o u n s u p p o r t o c o n c r e t o a l l e I s t i t u z i o n i p e r r i d u r r e i l c o s t o d e l l a v o r o , a d e s e m p i o a t t r a v e r s o l a d e c o n t r i b u z i o n e ( e n o n s o l o d e t a s s a z i o n e ) d e g l i a u m e n t i c o n t r a t t u a l i e u n c o n t r i b u t o s u i c o s t i d i h o u s i n g , s e m p r e p i ù n e c e s s a r i p e r a t t r a r r e p e r s o n a l e q u a l i f i c a t o . ” N e l c o r s o d e l l ' e v e n t o s o n o s t a t i p r e s e n t a t i i d a t i d e l c o n s u e t o O s s e r v a t o r i o s u l l a R i s t o r a z i o n e n e i C e n t r i C o m m e r c i a l i , r e a l i z z a t o d a D e l o i t t e p e r A i g r i m - F i p e e C n c c , e d e l l a r i c e r c a T r a d e L a b s u l l a r i s t o r a z i o n e i n c a t e n a , c h e t r a t t e g g i a n o u n c o m p a r t o i n s a l u t e m a a l l e p r e s e c o n n u o v e s f i d e . S e c o n d o l ' a n a l i s i d i T r a d e L a b , i l m e r c a t o i t a l i a n o d e l F o o d & B e v e r a g e f u o r i c a s a s i c o n f e r m a u n g i g a n t e d a o l t r e 1 0 1 m i l i a r d i d i e u r o n e l 2 0 2 4 . N o n o s t a n t e u n g e n e r a l e r a l l e n t a m e n t o d e i c o n s u m i , e m e r g e u n d a t o i n c o n t r o t e n d e n z a : l e c a t e n e d i r i s t o r a z i o n e c o n t i n u a n o a c r e s c e r e e a s o v r a p e r f o r m a r e g l i o p e r a t o r i i n d i p e n d e n t i , r e g i s t r a n d o u n a u m e n t o d e l l e v i s i t e ( + 1 , 3 % ) e d e l v a l o r e ( + 5 , 4 % ) . U n s u c c e s s o t r a i n a t o s o p r a t t u t t o d a l l a c a p a c i t à d i i n t e r c e t t a r e i t a r g e t p i ù g i o v a n i : G e n Z e M i l l e n n i a l r a p p r e s e n t a n o q u a s i l a m e t à ( 4 9 % ) d e i c l i e n t i d e l l e c a t e n e , a t t r a t t i p r i n c i p a l m e n t e d a l l a c o n v e n i e n z a ( 5 7 % ) , d a l l ' e s p e r i e n z a d i c o n s u m o e l ' a t t e n z i o n e a l c l i e n t e ( 2 7 % ) e d a l l a v e l o c i t à d e l s e r v i z i o ( 1 7 % ) . L ' O s s e r v a t o r i o d i D e l o i t t e h a i n v e c e c o n f e r m a t o i l r u o l o s t r a t e g i c o d e l l a r i s t o r a z i o n e a n c h e a l l ' i n t e r n o d e i c e n t r i c o m m e r c i a l i . L a r i p r e s a d e l l ' i n d u s t r i a i n q u e s t o s e t t o r e , g i à e v i d e n t e n e l 2 0 2 3 , s i è c o n s o l i d a t a n e l 2 0 2 4 ( + 0 , 7 % ) , c o n l a r i s t o r a z i o n e c h e s i a t t e s t a c o m e u n v e r o e p r o p r i o m o t o r e d i c r e s c i t a , r a g g i u n g e n d o u n v o l u m e d ' a f f a r i d i 5 , 7 m i l i a r d i d i e u r o . D o p o i l p i c c o d e l 2 0 2 3 , l ’ a u m e n t o d i f a t t u r a t o d e i C e n t r i C o m m e r c i a l i s i s t a s t a b i l i z z a n d o , c o n u n a p e r f o r m a n c e d i H 1 2 5 s t a b i l e r i s p e t t o a l l ’ a n n o p r e c e d e n t e , m e n t r e i l f a t t u r a t o d e l l a r i s t o r a z i o n e n e i c e n t r i c o m m e r c i a l i c o n t i n u a a d a v e r e u n a c r e s c i t a p o s i t i v a ( + 1 % Y o Y H 1 2 4 - H 1 2 5 ) . I l d a t o p i ù s i g n i f i c a t i v o r i g u a r d a p e r ò i c o n s u m i : r i s p e t t o a l 2 0 2 2 i l t i c k e t m e d i o è c r e s c i u t o n o t e v o l m e n t e , c o n u n + 1 4 % p e r i F u l l S e r v i c e R e s t a u r a n t e u n + 1 3 % p e r i Q u i c k S e r v i c e R e s t a u r a n t , a t e s t i m o n i a n z a d i u n a f o r t e c a p a c i t à d i a t t r a z i o n e e f i d e l i z z a z i o n e d e l p u b b l i c o . A i g r i m D a y - c o n c l u d o n o g l i o r g a n i z z a t o r i - " s i c o n f e r m a c o s ì u n a p p u n t a m e n t o d i r i f e r i m e n t o s e m p r e p i ù c e n t r a l e p e r i l s e t t o r e , c a p a c e d i r i u n i r e i s t i t u z i o n i , o p e r a t o r i e f i l i e r a p e r c o s t r u i r e i n s i e m e i l f u t u r o d e l l a r i s t o r a z i o n e i n c a t e n a i t a l i a n a " .