R o m a , 6 o t t . ( A d n k r o n o s / L a b i t a l i a ) - C o n l ' a c c e n s i o n e d e l r i s c a l d a m e n t o o r m a i a l l e p o r t e , l d i f o n d a m e n t a l e i m p o r t a n z a d i v e n t a l ’ e f f i c i e n z a d e l l ’ i m p i a n t o p e r c o n s u m a r e m e n o e n e r g i a e r i s p a r m i a r e . M a c o m e p o s s i a m o v e r i f i c a r e s e è e f f i c i e n t e o s e h a b i s o g n o d i q u a l c h e i n t e r v e n t o ? L ' U n i o n e n a z i o n a l e c o n s u m a t o r i p e r A d n k o n o s / L a b i t a l i a h a r i e p i l o g a t o l e p r i n c i p a l i c o s e d a f a r e . E c c o c o s a c o n t r o l l a r e . 1 ) L a c a s a è b e n e i s o l a t a ? U n e d i f i c i o m a l e i s o l a t o f a a u m e n t a r e l e s p e s e p e r i l r i s c a l d a m e n t o e p e r i l c o n d i z i o n a m e n t o i n e s t a t e , p e r c h é d i s p e r d e i l c a l o r e a t t r a v e r s o l e f i n e s t r e , l e p a r e t i , i s o l a i e d i l t e t t o . 2 ) L e f i n e s t r e e l e p o r t e v e t r a t e d i s p e r d o n o i l c a l o r e ? S e n o n h a n n o i d o p p i v e t r i s ì , a n c h e s e l ’ e d i f i c i o è s u f f i c i e n t e m e n t e i s o l a t o n e l l e s u e p a r t i m u r a r i e . L ’ i n t e r v e n t o p i ù r i s o l u t i v o è l a s o s t i t u z i o n e d e g l i i n f i s s i : l a v e t r o c a m e r a , l ’ i n t e r c a p e d i n e t r a i d u e s t r a t i d i v e t r o , s e r v e a r i d u r r e i l p a s s a g g i o d i c a l o r e . 3 ) L a c a l d a i a è e f f i c i e n t e ? L e c a l d a i e a c o n d e n s a z i o n e s o n o p i ù e f f i c i e n t i d i q u e l l e t r a d i z i o n a l i , p e r c h é r e c u p e r a n o i l c a l o r e d i s p e r s o n e l c a m i n o e l o r i u t i l i z z a n o n e l r i s c a l d a m e n t o . C o s t a n o d i p i ù d e i m o d e l l i t r a d i z i o n a l i , m a r e n d o n o a l m e n o i l 2 0 - 3 0 % i n p i ù . 4 ) C i s o n o l e v a l v o l e t e r m o s t a t i c h e ? Q u e s t e v a l v o l e i n s t a l l a t e s u i c a l o r i f e r i r e n d o n o i n d i p e n d e n t e i l f u n z i o n a m e n t o d e i v a r i t e r m o s i f o n i a l l ’ i n t e r n o d e l l ’ a b i t a z i o n e e s i c h i u d o n o m a n m a n o c h e l a t e m p e r a t u r a d e l l a s t a n z a s i a v v i c i n a a q u e l l a d e s i d e r a t a . P e r g e s t i r e i n m o d o a u t o n o m o i l r i s c a l d a m e n t o , s e a b i t i a m o i n u n c o n d o m i n i o c o n i m p i a n t o c e n t r a l i z z a t o , s i p u ò i n s t a l l a r e u n s i s t e m a d i c o n t a b i l i z z a z i o n e i n d i v i d u a l e d e l c a l o r e , c h e p e r m e t t e d i a d d e b i t a r e a d o g n i f a m i g l i a i l c o s t o d e l c a l o r e c h e h a e f f e t t i v a m e n t e c o n s u m a t o . U n a q u o t a f i s s a d e l l e s p e s e d i r i s c a l d a m e n t o ( f r a i l 2 0 e d i l 4 0 % ) , v i e n e s u d d i v i s a f r a i c o n d o m i n i s u l l a b a s e d e l l a r i p a r t i z i o n e m i l l e s i m a l e d e g l i a p p a r t a m e n t i e s e r v e p e r c o p r i r e i c o s t i d i m a n u t e n z i o n e d e l l a c a l d a i a c o m u n e e p e r c o m p e n s a r e g l i s c a m b i d i c a l o r e c o n g l i a p p a r t a m e n t i a d i a c e n t i . L a c o n t a b i l i z z a z i o n e d e l c a l o r e v i e n e r e a l i z z a t a i n s t a l l a n d o , s u o g n i s i n g o l o r a d i a t o r e , u n r i p a r t i t o r e e l e t t r o n i c o d e i c o n s u m i d e l r i s c a l d a m e n t o . Q u e s t o d i s p o s i t i v o l e g g e i d a t i r e l a t i v i a l l a q u a n t i t à d i c a l o r e u t i l i z z a t a d a c i a s c u n t e r m o s i f o n e , c h e s a r à p o i a d d e b i t a t a a l l a f a m i g l i a d a l l ’ a m m i n i s t r a t o r e d e l c o n d o m i n i o s u l l a b a s e d e i c o n s u m i r e g i s t r a t i . N o r m a l m e n t e , i l s e r v i z i o d i c o n t a b i l i z z a z i o n e d e l c a l o r v i e n e s v o l t o d a u n a s o c i e t à s p e c i a l i z z a t a . L a c o n t a b i l i z z a z i o n e i n d i v i d u a l e d e l c a l o r e p u ò e s s e r e i n s t a l l a t a a n c h e n e g l i e d i f i c i c o n d o m i n i a l i p i ù v e c c h i , d o v e g l i i m p i a n t i d i r i s c a l d a m e n t o s o n o a c o l o n n e m o n t a n t i c h e a l i m e n t a n o i r a d i a t o r i p o s t i s u l l a s t e s s a v e r t i c a l e , a i v a r i p i a n i d e l l ’ e d i f i c i o .