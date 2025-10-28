R o m a , 2 8 o t t . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - " I p r i n c i p a l i b i s o g n i a n c o r a i n s o d d i s f a t t i d e i p a z i e n t i c o n r i n o s i n u s i t e c r o n i c a c o n p o l i p o s i n a s a l e r i g u a r d a n o l ’ a c c e s s o a l l e t e r a p i e i n n o v a t i v e e a i c e n t r i s p e c i a l i z z a t i . I l p a z i e n t e h a b i s o g n o d i v e d e r e l a s u a p a t o l o g i a r i c o n o s c i u t a c o n f a c i l i t à , c o s ì c o m e d e v o n o p o t e r e s s e r e p r e s c r i t t i c o n f a c i l i t à , d a p a r t e d e i c e n t r i , a n c h e i f a r m a c i c o n n u o v e i n d i c a z i o n i " . S o n o l e p a r o l e d i L u c i a n o C a t t a n i , p r e s i d e n t e A s s o c i a z i o n e a s m a g r a v e O d v e d e l e g a t o F e d e r a s m a e A l l e r g i e O d v F e d e r a z i o n e i t a l i a n a p a z i e n t i , a l l ’ i n c o n t r o c o n l a s t a m p a ' N u o v e f r o n t i e r e n e l l a g e s t i o n e d e l l a r i n o s i n u s i t e c o n p o l i p o s i n a s a l e ' p r o m o s s o d a G s k a M i l a n o . L ’ e v e n t o è s t a t o l ’ o c c a s i o n e p e r p r e s e n t a r e l o s t u d i o s u g l i e f f e t t i d i m e p o l i z u m a b n e i p a z i e n t i c o n r i n o s i n u s i t e c r o n i c a c o n p o l i p o s i n a s a l e ( C R S w N P ) , c o n d o t t o d a g l i s p e c i a l i s t i d e l l ’ A z i e n d a o s p e d a l i e r o u n i v e r s i t a r i a C a r e g g i d i F i r e n z e e g u i d a t o d a A n d r e a M a t u c c i , d i r i g e n t e m e d i c o d e l r e p a r t o d i I m m u n o l o g i a d e l l ’ o s p e d a l e u n i v e r s i t a r i o f i o r e n t i n o . “ I p a z i e n t i s i p o s s o n o a i u t a r e d i f f o n d e n d o p i ù i n f o r m a z i o n e - s p i e g a C a t t a n i - P e r r a g g i u n g e r l i , o l t r e a l l a v o r o d e l l e a s s o c i a z i o n i , c h e s u i l o r o s i t i d i f f o n d o n o m a t e r i a l i u t i l i , è n e c e s s a r i o i l c o i n v o l g i m e n t o d e i m e d i c i d i m e d i c i n a g e n e r a l e c h e p o s s o n o i n d i r i z z a r e p i ù f a c i l m e n t e i p a z i e n t i . L e d i f f e r e n z e r e g i o n a l i s o n o m o l t e p l i c i - a g g i u n g e - l a p r e s c r i z i o n e d e i f a r m a c i i n n o v a t i v i " c o m e i b i o l o g i c i " s i s c o n t r a c o n 2 0 s i s t e m i s a n i t a r i d i v e r s i " . S e u n p a z i e n t e s i t r a s f e r i s c e , " d e v e q u i n d i t r o v a r e i l m o d o d i f a r s i p r e s c r i v e r e l o s t e s s o p i a n o t e r a p e u t i c o n e l l a n u o v a R e g i o n e . P e r q u e s t e p a t o l o g i e , e p e r q u e s t i f a r m a c i , è i n d i s p e n s a b i l e u n p i a n o t e r a p e u t i c o r i l a s c i a t o d a u n c e n t r o o s p e d a l i e r o u n i v e r s i t a r i o , m a è n e c e s s a r i o r i u s c i r e a f a r l o a n c h e n e l l ' a l t r a r e g i o n e . B i s o g n e r e b b e c h e i l p a z i e n t e c o n u n a m a l a t t i a s e v e r a p o t e s s e e s s e r e t r a t t a t o a l l o s t e s s o m o d o d o v u n q u e v a d a " , c o n c l u d e .