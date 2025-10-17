R o m a , 1 7 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " L ' A l t r i t a l i a A m b i e n t e s i d i c e i n l i n e a c o n l e d i c h i a r a z i o n i d e l m i n i s t r o d e l l ' a g r i c o l t u r a e d e l l a s o v r a n i t à a l i m e n t a r e F r a n c e s c o L o l l o b r i g i d a , r i p o r t a t e d a S t a f f e t t a Q u o t i d i a n a , q u a n d o a f f e r m a c h e ' v o g l i a m o g a r a n z i e c h e s i p o s s a p r o d u r r e e n e r g i a v e r d e s e n z a s a c r i f i c a r e t e r r e n o d e s t i n a t o a l l ' a g r i c o l t u r a ' . N e s s u n a s o s t e n i b i l i t à a m b i e n t a l e n e l s a c r i f i c a r e s u o l o e p r o d u z i o n e d i c i b o i n f a v o r e d i q u e l l a e l e t t r i c a " , s i l e g g e i n u n a n o t a . " I l t u t t o i n o l t r e , a n c h e a d i s c a p i t o d e l p a e s a g g i o - p r o s e g u e - c a r a t t e r i s t i c a i d e n t i t a r i a d e l B e l p a e s e , f o n t e d i s o s t e n t a m e n t o p e r n u m e r o s e c o m u n i t à l o c a l i c h e , s p e c i a l m e n t e n e l l ' e n t r o t e r r a , v e d o n o n e l t u r i s m o u n ' i m p o r t a n t e e i n s o s t i t u i b i l e f o n t e d i g u a d a g n o " . " A p a g a r e i l p r e z z o m a g g i o r e d i q u e s t i i m p i a n t i f u o r i m i s u r a i n f a t t i , s o n o i t e r r i t o r i , i n p a r t i c o l a r e l e a r e e i n t e r n e d e l P a e s e , d o v e c i t t a d i n i , a g r i c o l t o r i e c o m u n i t à l o c a l i t e n t a n o , s p e s s o i n v a n o , d i o p p o r s i a p r o g e t t i i n v a s i v i c h e m i n a n o l ' i n t e g r i t à d e l c i r c o n d a r i o , l ' e q u i l i b r i o a m b i e n t a l e e s p e s s o a n c h e q u e l l o s o c i a l e " . " L ' A l t r i t a l i a A m b i e n t e q u i n d i , r i t i e n e n e c e s s a r i o e u r g e n t e c h e i l G o v e r n o a c c o l g a l e i n d i c a z i o n i e s p r e s s e d a l M i n i s t r o F r a n c e s c o L o l l o b r i g i d a , v o l t e a g a r a n t i r e c h e l o s v i l u p p o d e l l e f o n t i r i n n o v a b i l i n o n c o m p r o m e t t a l ' u t i l i z z o d e i s u o l i d e s t i n a t i a l l ' a g r i c o l t u r a . I l d e c r e t o i n c o r s o d i c o n c e r t a z i o n e t r a i l m i n i s t e r o d e l l ' A m b i e n t e e d e l l a S i c u r e z z a E n e r g e t i c a e i l m i n i s t e r o d e l l ' A g r i c o l t u r a n o n p u ò e s s e r e e m a n a t o f i n c h é n o n a s s i c u r e r à c h e l a t r a n s i z i o n e e c o l o g i c a a v v e n g a n e l r i s p e t t o d e l t e r r i t o r i o e d e l l ' i n t e r e s s e g e n e r a l e " . G l i i m p i a n t i f o t o v o l t a i c i d o v r e b b e r o " e s s e r e c o l l o c a t i i n a l t o , o v v e r o s u i t e t t i d e i c a p a n n o n i i n d u s t r i a l i , a g r i c o l i e s u e d i f i c i p u b b l i c i e p r i v a t i n o n v i n c o l a t i " , c o n c l u d e l a n o t a .