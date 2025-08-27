R o m a , 2 7 a g o . ( A d n k r o n o s ) - " L ’ u n i c a p r o p o s t a c o n c r e t a d i a u t o n o m i a c h e a b b i a m o v i s t o f i n o r a è q u e l l a p e r R o m a c a p i t a l e c h e a v r à s u p e r p o t e r i , a u t o n o m i a a m m i n i s t r a t i v a , p o t e s t à l e g i s l a t i v a e f e d e r a l i s m o f i s c a l e , m e n t r e p e r l e a l t r e g r a n d i c i t t à , d e l N o r d c o m e d e l S u d , c o s ì c o m e p e r l e R e g i o n i s i a m o a n c o r a a l l e c h i a c c h i e r e ” . L o a f f e r m a i n u n a n o t a P a t t o p e r i l N o r d , c o m m e n t a n d o l ’ i n t e r v e n t o d e l l a p r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o , G i o r g i a M e l o n i , a l M e e t i n g d i R i m i n i . “ R i c o r d i a m o – p r o s e g u e i l c o m u n i c a t o - c h e i l 2 2 o t t o b r e 2 0 1 7 , p e r l a p r i m a v o l t a n e l l a s t o r i a d e l l a R e p u b b l i c a , i c i t t a d i n i d i L o m b a r d i a e V e n e t o c o n u n r e f e r e n d u m c o n s u l t i v o h a n n o e s p r e s s o i n m a s s a l a v o l o n t à d i a v e r e u n a m a g g i o r e a u t o n o m i a p e r l e l o r o r e g i o n i . F i n o r a n o n h a n n o a v u t o n u l l a . N o n è c o l p a d e l l a p r e m i e r M e l o n i , c h e v u o l e i l p r e m i e r a t o , n o n è c o l p a d e l v i c e p r e m i e r T a j a n i , c h e v u o l e l a r i f o r m a d e l l a g i u s t i z i a , m a è c o l p a d e l t r a d i m e n t o s a l v i n i a n o e d e l s u o p a r t i t o n e i c o n f r o n t i d e l N o r d ” .