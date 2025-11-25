L e c c e , 2 5 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " I l r i n n o v a t o T i t o l o V d e l l a C o s t i t u z i o n e , c o n f e r m a t o d a l r e f e r e n d u m p o p o l a r e d e l 2 0 0 1 , h a v o l u t o c o l l o c a r e c o m e p i e t r e a n g o l a r i d e l l a R e p u b b l i c a , c o n p a r i d i g n i t à , i C o m u n i , l e P r o v i n c e , l e C i t t à m e t r o p o l i t a n e , l e R e g i o n i , l o S t a t o . I n o l t r e , l ’ a r t i c o l o 5 a f f e r m a : ' L a R e p u b b l i c a , u n a e i n d i v i s i b i l e , r i c o n o s c e e p r o m u o v e l e a u t o n o m i e l o c a l i ' . R i m a n e d u n q u e l ’ i n t e r r o g a t i v o d i f o n d o : c o m e a d e g u a r e l e f u n z i o n i d e l l e P r o v i n c e a q u a n t o d i s p o n e l a C o s t i t u z i o n e ? N o n c i s i p u ò s o t t r a r r e a l d o v e r e d i a t t u a r l a " . L o h a a f f e r m a t o i l p r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a , S e r g i o M a t t a r e l l a , i n t e r v e n e n d o a L e c c e a l l ' A s s e m b l e a d e l l e P r o v i n c e d ' I t a l i a .