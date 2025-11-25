L e c c e , 2 5 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " L e P r o v i n c e n o n p o s s o n o e s s e r e d e s t i n a t e a d u n e t e r n o l i m b o , s o n o p a r t e d e l l a v i t a d e m o c r a t i c a d e l l a R e p u b b l i c a " . L o h a a f f e r m a t o i l p r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a , S e r g i o M a t t a r e l l a , i n t e r v e n e n d o a L e c c e a l l ' A s s e m b l e a d e l l e P r o v i n c e d ' I t a l i a . " L ' i n d e b o l i m e n t o a v v e n u t o i n q u e s t i a n n i d e l l ' E n t e P r o v i n c i a , c o n l a c u n e , a t t r i b u z i o n i i n c e r t e o c o n t e s e , n o n o s t a n t e i l g e n e r o s o i m p e g n o d e g l i a m m i n i s t r a t o r i l o c a l i , h a p r o v o c a t o u n a r i c a d u t a s u l s o d d i s f a c i m e n t o d e i d i r i t t i d e i c i t t a d i n i e s u i s e r v i z i , i n s o m m a - h a s o t t o l i n e a t o i l C a p o d e l l o S t a t o - s u l l e p o t e n z i a l i t à d e i t e r r i t o r i . È n e c e s s a r i o i n t e r v e n i r e c o n u n o s g u a r d o d ' i n s i e m e e c o n a n i m o r e p u b b l i c a n o d i u n i t à , d i c o o p e r a z i o n e t r a l e I s t i t u z i o n i e , s p e r o , t r a p a r t i p o l i t i c h e " .