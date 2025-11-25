L e c c e , 2 5 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " I l s i s t e m a d e l l e a u t o n o m i e v o l u t o d a l l a R e p u b b l i c a è u n e d i f i c i o a r m o n i o s o , b a s a t o s u l p r i n c i p i o d e l l a l e a l e c o l l a b o r a z i o n e " . L o h a a f f e r m a t o i l p r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a , S e r g i o M a t t a r e l l a , i n t e r v e n e n d o a L e c c e a l l ' A s s e m b l e a d e l l e P r o v i n c e d ' I t a l i a . " I l r u o l o d e i C o m u n i - h a q u i n d i r i c o r d a t o i l C a p o d e l l o S t a t o - h a f o n d a m e n t i a n t i c h i n e l l a s t o r i a d ’ I t a l i a e s a p p i a m o c h e p e r i C o s t i t u e n t i l ’ i s t i t u t o r e g i o n a l e – c o n p i e n a r a g i o n e - r a p p r e s e n t a v a l a n o v i t à p i ù s i g n i f i c a t i v a n e l d i s e g n o a u t o n o m i s t a d e l l a C o s t i t u z i o n e , c o n c e p i t o c o m e u n a f o r m a d i d e m o c r a z i a d e c i s a m e n t e p i ù p a r t e c i p a t a e a v a n z a t a r i s p e t t o a l m o d e l l o p r e c e d e n t e d i S t a t o c e n t r a l i s t a " . " L e P r o v i n c e h a n n o t i t o l o p e r p e n s a r e , p e r s c r u t a r e i l f u t u r o . S o n o u n ’ i s t i t u z i o n e c o n o s c i u t a , a v v e r t i t a d a i c i t t a d i n i , p e r i q u a l i r a p p r e s e n t a n o u n p u n t o d i r i f e r i m e n t o , p e r s i n o , s o v e n t e , u n e l e m e n t o q u a l i f i c a n t e d i i d e n t i t à . A v e t e p o s t o i l ' f u t u r o ' a l c e n t r o d e l m e s s a g g i o d i q u e s t a a s s e m b l e a , c o m e è s c r i t t o a v a n t i a l t a v o l o d e l l a p r e s i d e n z a e d i e t r o d i n o i . È n e c e s s a r i o f a r l o . U n ’ a t t e n z i o n e r i v o l t a s o l t a n t o a l m o m e n t o c o n t i n g e n t e - h a c o n c l u s o M a t t a r e l l a - i n d e b o l i s c e v i s i o n e e p r o g e t t u a l i t à , b a s a n d o s i s u u n a p e r e n n e e m e d i o c r e c o n d i z i o n e d i p r o v v i s o r i e t à c h e p r o d u c e f o r t i l i m i t a z i o n i d i e f f i c a c i a " .