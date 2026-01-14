R o m a , 1 4 g e n . ( A d n k r o n o s ) - " L a s e m p l i f i c a z i o n e " è " u n a g r a n d e l e v a d i s v i l u p p o e c o n o m i c o e a t t r a z i o n e d e g l i i n v e s t i m e n t i , d a t o c h e l a b u r o c r a z i a c o s t a a l l e f a m i g l i e e a l l e i m p r e s e o l t r e 2 0 0 m i l i a r d i d i e u r o a l l ’ a n n o " . L o h a a f f e r m a t o i l m i n i s t r o d e l l e R i f o r m e , E l i s a b e t t a C a s e l l a t i , r i s p o n d e n d o a l Q u e s t i o n t i m e d e l l a C a m e r a a d u n ' i n t e r r o g a z i o n e d i F r a n c e s c o S a v e r i o R o m a n o d i N o i m o d e r a t i . L ' e s p o n e n t e d e l l ' E s e c u t i v o h a i l l u s t r a t o " l ’ a r t i c o l a t a s t r a t e g i a p l u r i e n n a l e d i s e m p l i f i c a z i o n e c h e s t o r e a l i z z a n d o , c h e h a r a g g i u n t o r i s u l t a t i s i g n i f i c a t i v i . N e l 2 0 2 5 s o n o s t a t e a p p r o v a t e 3 l e g g i d i m i a i n i z i a t i v a , s o p r a t t u t t o l a n u m e r o 1 6 7 , c i o è l a l e g g e a n n u a l e d i s e m p l i f i c a z i o n e n o r m a t i v a , c h e c o n s e n t e d i c o n t r a s t a r e l a p r o l i f e r a z i o n e d e l l e l e g g i c o n u n a p p r o c c i o s i s t e m i c o e n o n p i ù e p i s o d i c o . È p o i i m m i n e n t e l ’ i s t i t u z i o n e d e l l a c o m m i s s i o n e p e r l a r e v i s i o n e d e l C o d i c e d e l l ’ a m m i n i s t r a z i o n e d i g i t a l e e p e r l a d i s c i p l i n a d e l l e m o d a l i t à d i g i t a l i d e l l ’ a t t i v i t à d i p r o d u z i o n e n o r m a t i v a ; u n p a s s a g g i o e s s e n z i a l e p e r a l l i n e a r e i l d i r i t t o p u b b l i c o a l l e t r a s f o r m a z i o n i t e c n o l o g i c h e i n a t t o " . " M e n t r e i c a n t i e r i a p e r t i c o n l a l e g g e 1 6 7 p r o c e d o n o s e c o n d o l a p r e v i s t a t a b e l l a d i m a r c i a , s t i a m o g i à i n i z i a n d o a e l a b o r a r e i c o n t e n u t i d e l l a p r o s s i m a l e g g e a n n u a l e , c o n l ’ i n t e n z i o n e - h a c o n c l u s o C a s e l l a t i - d i i n t r o d u r r e u l t e r i o r i m a s s i c c e s e m p l i f i c a z i o n i i n s e t t o r i d i g r a n d e r i l e v a n z a e c o n o m i c a e s o c i a l e . A l i v e l l o e u r o p e o , h o i n i z i a t o u n a c o l l a b o r a z i o n e c o n i l c o m m i s s a r i o D o m b r o v s k i s , a l q u a l e h o c h i e s t o u n c a m b i o d i m e t o d o : d a u n l a t o , d i p r i v i l e g i a r e l a n o r m a t i v a d i p r i n c i p i o a n z i c h é q u e l l a d i m i n u t o d e t t a g l i o , a l f i n e d i p o t e r l a m e g l i o a d a t t a r e a l l e e s i g e n z e d e i s i n g o l i S t a t i m e m b r i ; d a l l ’ a l t r o , d i p a r t e c i p a r e g i à i n f a s e i s t r u t t o r i a a l l ’ e l a b o r a z i o n e d e g l i i n t e r v e n t i d i s e m p l i f i c a z i o n e b u r o c r a t i c a " .