R o m a , 1 0 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " O g g i v i v i a m o u n a s i t u a z i o n e d i s t a b i l i t à c o n i l g o v e r n o M e l o n i " , m a " c o m e s i p u ò c o s t r u i r e s e n o n c ' è v i s i o n e d e l f u t u r o ? L a r i f o r m a d e l p r e m i e r a t o è u n a s t r a o r d i n a r i a l e v a d i c a r a t t e r e e c o n o m i c o . L a s t a b i l i t à s i g n i f i c a c r e d i b i l i t à , a t t r a t t i v i t à a l l ' e s t e r o , p o s s i b i l i t à d i p r o g r a m m a r e i l f u t u r o . U n g o v e r n o c h e d u r a 1 8 m e s i c h e p u ò p r o d u r r e ? N u l l a " . C o s ì i l m i n i s t r o p e r l e R i f o r m e I s t i t u z i o n a l i M a r i a E l i s a b e t t a A l b e r t i C a s e l l a t i i n t e r v e n e n d o a l 4 0 e s i m o c o n v e g n o d i C o n f i n d u s t r i a G i o v a n i i m p r e n d i t o r i a C a p r i . I l p r e m i e r a t o " n o n è u n a r i f o r m a d e l e p e r i l c e n t r o d e s t r a - p r o s e g u e - è u n a r i f o r m a p e r i l p a e s e , p e r d a r e s t a b i l i t à a n c h e a c h i v e r r à " . " L e a g e n z i e d i r a t i n g s i s o n o b a s a t e s u l l a s t a b i l i t à p o l i t i c a p e r d i r e c h e i l P a e s e s t a c r e s c e n d o e d è d i v e n t a t o a t t r a t t i v o r i s p e t t o a g l i i n v e s t i m e n t i e s t e r i . O g g i a d i f f e r e n z a d i a l t r i p a e s i c o n s i d e r a t i s t a b i l i c h e s o n o d i v e n t a t i i n s t a b i l i , l a c r e d i b i l i t à d e l l ' I t a l i a è c r e s c i u t a n o t e v o l m e n t e g r a z i e a l l a s t a b i l i t à d i g o v e r n o " . " P e r p r e s e n t a r e i l d i s e g n o d i l e g g e h o a s p e t t a t o s e i m e s i p e r c h é n e l n o s t r o p r o g r a m m a c ' e r a i l s e m i p r e s i d e n z i a l i s m o , h o a b b a s s a t o l a b a n d i e r i n a d e l p r e s i d e n z i a l i s m o " p e r l e o p p o s i z i o n i e " c i s i a m o o r i e n t a t i v e r s o l ' e l e z i o n e d i r e t t a d e l p r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o " . P i ù v o l t e m i s o n o s e d u t a a l t a v o l o , m a " q u e s t o d i a l o g o n o n è s t a t o v o l u t o " , c o n c l u d e .