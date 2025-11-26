R o m a , 2 6 n o v ( A d n k r o n o s ) - " L ' e s i t o d e l v o t o a r r i v a i n P a r l a m e n t o , è q u e s t o i l v e r o s c o s s o n e : s u r i c h i e s t a d e l g o v e r n o t o r n a i l p r e m i e r a t o a l l a C a m e r a a g e n n a i o " . L o h a d e t t o l a c a p i g r u p p o d e l P d C h i a r a B r a g a a l t e r m i n e d e l l a c a p i g r u p p o d i M o n t e c i t o r i o . " M e l o n i a l z a l a v o c e , i l g o v e r n o h a r i c h i e s t o e r i a f f e r m a l a b a n d i e r a d e l p r e m i e r a t o p e r u n a d o n n a s o l a a l c o m a n d o , i l p a t t o d i p o t e r e c h e l i u n i s c e t r a b a l l a e s i c o s t r u i s c e s u p r o v e d i f o r z a - h a a g g i u n t o B r a g a - . N o i c i o p p o r r e m o a u n a r i f o r m a c h e s c a r d i n a i c a p i s a l d i d e l l a d e m o c r a z i a p a r l a m e n t a r e e m e t t e s o t t o a t t a c c o i l r u o l o d e l p r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a e c h e f a p a r t e d i u n d i s e g n o c h e c o n t r a s t i a m o d a t e m p o " .