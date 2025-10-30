M i l a n o , 3 0 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " C i s o n o v i t t o r i e c h e a r r i v a n o t a r d i , f o r s e t r o p p o t a r d i , m a c h e r e s t a n o g r a n d i e d e c i s i v e . Q u e l l a d i o g g i è l a v i t t o r i a d i m i o p a d r e , S i l v i o B e r l u s c o n i " . E ' q u a n t o h a d e t t o l a p r e s i d e n t e d i F i n i n v e s t , M a r i n a B e r l u s c o n i , c o m m e n t a n d o i l v i a l i b e r a d e f i n i t i v o d e l l a r i f o r m a d e l l a G i u s t i z i a i n S e n a t o . " S o n o l a s u a f o r z a , i l s u o c o r a g g i o , l a s u a d e t e r m i n a z i o n e e , p u r t r o p p o , a n c h e l a s u a s o f f e r e n z a , a d a v e r r e s o p o s s i b i l e u n a g i o r n a t a c h e s e g n a u n p a s s o a v a n t i i m p o r t a n t e p e r l a d e m o c r a z i a e p e r l a v e r i t à i n q u e s t o P a e s e " c o n c l u d e .