R i m i n i , 7 n o v . ( A d n k r o n o s ) - “ È i l p r i m o a n n o c h e r e a l i z z i a m o u n r a p p o r t o d i s o s t e n i b i l i t à e n o n s i t r a t t a s o l o d i u n a d e m p i m e n t o f o r m a l e , è u n m o d o p e r r e n d e r e c o n t o a l l e a z i e n d e c h e r a p p r e s e n t i a m o e a i c i t t a d i n i , c o n i q u a l i c o m u n i c h i a m o t u t t i i g i o r n i , r i g u a r d o a q u e l l o c h e i l m o n d o d e l l ' a l l u m i n i o f a ” . L o h a d e t t o G e n n a r o G a l d o , r e s p o n s a b i l e c o m u n i c a z i o n e d i C i a l - C o n s o r z i o n a z i o n a l e i m b a l l a g g i a l l u m i n i o , a l l ’ e d i z i o n e 2 0 2 5 d i E c o m o n d o a R i m i n i , l a f i e r a d e d i c a t a a l l a s o s t e n i b i l i t à e a l l ’ e c o n o m i a c i r c o l a r e . “ N o n è s c o n t a t o - p r o s e g u e G a l d o - p e r c h é i l m o n d o d e l l ' a l l u m i n i o , d a l l a p r o d u z i o n e f i n o a l r i c i c l o i n f o n d e r i a , è m o n d o c o m p l e s s o , r e n d i c o n t a r l o è d u n q u e u n l a v o r o c h e v a f a t t o , p e r c h é è u n ' a z i o n e d i r e s p o n s a b i l i t à s o c i a l e , q u a s i u n o b b l i g o d i t r a s p a r e n z a c h e c i è d o v u t o ” . “ D a q u e s t a r e l a z i o n e e m e r g e c h e l ' i n d u s t r i a d e l l ' a l l u m i n i o i n I t a l i a è i n s a l u t e d a l p u n t o d i v i s t a d e l l a r e s p o n s a b i l i t à , p e r c h é l e a z i e n d e c h e r a p p r e s e n t i a m o s o n o t u t t e i m p e g n a t e n e l l a r i d u z i o n e d e i r i f i u t i , c o s ì c o m e i c e n t r i d i s e l e z i o n e c o n i q u a l i l a v o r i a m o , c h e s e l e z i o n a n o i l m a t e r i a l e e l o t r a s p o r t a n o f i n o a l l ' a r r i v o i n f o n d e r i a - c o n t i n u a - I n u n a d e l l e d o d i c i f o n d e r i e d e l n o s t r o s i s t e m a a b b i a m o p o t u t o a p p u r a r e c h e s i t r a t t a d i a z i e n d e r e s p o n s a b i l i , i l c h e c i r e n d e o r g o g l i o s i d i r a p p r e s e n t a r e q u e s t o s i s t e m a ” .