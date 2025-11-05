R o m a , 5 n o v . ( A d n k r o n o s ) - R a c c o l t i c o m p l e s s i v a m e n t e 4 4 . 5 4 8 . 4 7 4 k g d i P f u i n t u t t e l e r e g i o n i i t a l i a n e : d i q u e s t i , c i r c a 4 2 m i l i o n i d i k g p r o v e n g o n o d a l l a r e t e n a z i o n a l e d i r i c a m b i o ( g o m m i s t i ) , 2 m i l i o n i d i k g d a g l i a u t o d e m o l i t o r i A c i , m e n t r e i l r e s t a n t e p r o v i e n e d a i r i t i r i s t r a o r d i n a r i a s s o c i a t i a l p r o g e t t o ' P f u Z e r o ' . S o n o i n u m e r i d e l n u o v o r e p o r t 2 0 2 5 d i E c o T y r e ( t u t t i i d a t i f a n n o r i f e r i m e n t o a l 2 0 2 4 ) . R a g g i u n t o e s u p e r a t o , a n c h e q u e s t ’ a n n o , l ’ o b i e t t i v o a n n u a l e d i l e g g e . I n 1 4 a n n i d i a t t i v i t à , E c o T y r e h a a v v i a t o a l c o r r e t t o r e c u p e r o c i r c a 5 8 3 , 5 m i l i o n i d i k g d i P f u , e q u i v a l e n t i a c i r c a 7 7 m i l i o n i d i p e z z i , c h e s e m e s s i i n f i l a s u p e r e r e b b e r o l ’ i n t e r a c i r c o n f e r e n z a d e l l a T e r r a a l l ’ e q u a t o r e . M o l t i g l i i n t e r v e n t i s t r a o r d i n a r i r e a l i z z a t i n e l 2 0 2 4 c h e h a n n o p e r m e s s o d i r e c u p e r a r e 4 7 0 . 5 9 0 k g d i P f u a b b a n d o n a t i . Q u e s t e o p e r a z i o n i , r e a l i z z a t e i n c o l l a b o r a z i o n e f r a l ’ a l t r o c o n L e g a m b i e n t e , M a r e v i v o e F a r e V e r d e , h a n n o c o n t r i b u i t o s i g n i f i c a t i v a m e n t e a l r i p r i s t i n o a m b i e n t a l e d i n u m e r o s e a r e e , m i g l i o r a n d o l a s i c u r e z z a e l a s a l u b r i t à d e g l i s p a z i p u b b l i c i . N e l c o m p l e s s o , è s t a t o g a r a n t i t o u n t a s s o d i p u n t u a l i t à n e i r i t i r i m o l t o a l t o : l ' 8 0 , 2 0 % d e i r i t i r i t e m p e s t i v i è s t a t o e f f e t t u a t o n e l l e a r e e u r b a n e e i l 7 4 , 2 2 % n e l l e a r e e p e r i f e r i c h e . È p o s s i b i l e a v e r e i n t e m p o r e a l e t u t t e l e i n f o r m a z i o n i s u l l a r a c c o l t a n e l s i t o w e b d e l C o n s o r z i o d o v e s o n o c o n d i v i s e t a b e l l e e g r a f i c i p e r v e r i f i c a r e l ’ a n d a m e n t o d e i r i t i r i s e c o n d o i p a r a m e t r i d e l l ’ a r e a g e o g r a f i c a , d e l l a t i p o l o g i a d i P f u e d e i g o m m i s t i s e r v i t i . D a 1 4 a n n i , d a i c o m u n i a l p i n i a l l e i s o l e m i n o r i , t u t t i i t e r r i t o r i i t a l i a n i s o n o s e r v i t i i n m o d o c a p i l l a r e e d e f f i c i e n t e d a E c o T y r e , c o n u n a g e s t i o n e c o a d i u v a t a d a 7 7 L o g i s t i c s P a r t n e r - a z i e n d e s p e c i a l i z z a t e n e l l a l o g i s t i c a d i r i t o r n o - e 1 9 R e c y c l i n g P a r t n e r c h e s i o c c u p a n o d e l t r a t t a m e n t o e r e c u p e r o . “ S i a m o m o l t o s o d d i s f a t t i p e r i r i s u l t a t i r a g g i u n t i a n c h e q u e s t ’ a n n o , i l n o s t r o s i s t e m a d i r a c c o l t a s i è d i m o s t r a t o a n c o r a u n a v o l t a c a p i l l a r e , c o p r e n d o o g n i a n g o l o d ' I t a l i a , g a r a n t e n d o u n s e r v i z i o e f f i c i e n t e a n c h e n e l l e a r e e p i ù r e m o t e e a i p i c c o l i o p e r a t o r i , i n l i n e a c o n i l n o s t r o i m p e g n o d i n o n l a s c i a r e i n d i e t r o n e s s u n o - c o m m e n t a E n r i c o A m b r o g i o , p r e s i d e n t e d i E c o T y r e - L e n o v i t à 2 0 2 5 s o n o i r i s u l t a t i d e l l a s f i d a v i n t a c o n i l p r o g e t t o G o m m a a G o m m a : o g g i è p o s s i b i l e p r o d u r r e e u t i l i z z a r e i l D e v u l p r e n e a l p o s t o d e l l a g o m m a v e r g i n e . I n o l t r e , a b b i a m o i l n u o v o a s s i s t e n t e v i r t u a l e r e a l i z z a t o c o n l ’ i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e , c h e p e r m e t t e r à d i s e m p l i f i c a r e l e r i c h i e s t e d i i n t e r v e n t o e s u p p o r t o d a p a r t e d e i g o m m i s t i e d i a g g i o r n a r l i i n t e m p o r e a l e s u l l o s t a t o d e g l i o r d i n i d i r i t i r o . U n o s t r u m e n t o a l l ’ a v a n g u a r d i a c h e s i i n s e r i s c e n e l s o l c o d e l l a t r a s p a r e n z a e d e l l ’ e f f i c i e n z a d e i s e r v i z i c h e f o r n i a m o ” . I l c o n s o r z i o , c h e g e n e r a u n v a l o r e e c o n o m i c o d i c i r c a 1 7 , 5 m i l i o n i d i e u r o , e q u i v a l e a u n ’ i n d u s t r i a d i m e d i o g r a n d i d i m e n s i o n i , c o n u n t o t a l e d i 1 0 7 r i s o r s e i m p i e g a t e t r a d i p e n d e n t i d i r e t t i e i n d i r e t t i p i ù 2 e s p e r t i e s t e r n i d e d i c a t i a l l e a t t i v i t à d i r i c e r c a e s v i l u p p o .