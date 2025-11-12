R o m a , 1 2 n o v . ( A d n k r o n o s ) - S i è c h i u s a c o n u n a p a r t e c i p a z i o n e a m p i a e q u a l i f i c a t a l a g i o r n a t a d e d i c a t a a i ' D i a l o g h i s u l l ’ e c o n o m i a c i r c o l a r e ' , o r g a n i z z a t a d a l G r u p p o D i m e n s i o n e A m b i e n t e a E c o m o n d o 2 0 2 5 . L ’ i n i z i a t i v a - m o d e r a t a d a P a o l o G h e z z i , i n g e g n e r e c i v i l e , a m m i n i s t r a t o r e u n i c o d i G e t a s P e t r o g e o e d o c e n t e d e l M a s t e r i n E c o n o m i a C i r c o l a r e d e l l a S c u o l a S u p e r i o r e S a n t ’ A n n a d i P i s a - h a o f f e r t o u n o s p a z i o d i c o n f r o n t o d i r e t t o e o p e r a t i v o s u a l c u n i d e i t e m i p i ù u r g e n t i p e r i l s e t t o r e d e i r i f i u t i : i n n o v a z i o n e i n d u s t r i a l e , g o v e r n a n c e t e r r i t o r i a l e e r i f o r m a d e g l i e c o r e a t i . G l i i n c o n t r i , s t r u t t u r a t i n e l f o r m a t o d i d i a l o g h i 1 : 1 a p e r t i a l p u b b l i c o , h a n n o a l t e r n a t o i n t e r v e n t i d i e s p e r t i , a m m i n i s t r a t o r i e r a p p r e s e n t a n t i i s t i t u z i o n a l i , o f f r e n d o u n a p a n o r a m i c a a u t o r e v o l e e c o n c r e t a s u l l e s f i d e e l e p r o s p e t t i v e d i u n c o m p a r t o s t r a t e g i c o p e r l a t r a n s i z i o n e e c o l o g i c a . L a s e s s i o n e m a t t u t i n a è s t a t a d e d i c a t a a l r u o l o d e l l ’ i m p r e n d i t o r i a p u b b l i c a e p r i v a t a n e l l a c o s t r u z i o n e d i f i l i e r e c i r c o l a r i e c o m p e t i t i v e . I l t e m a n o r m a t i v o è s t a t o a f f r o n t a t o d a N a d i a R a m a z z i n i , g i u r i s t a a m b i e n t a l e , c h e h a p r e s e n t a t o i c o n t e n u t i d e l C i r c u l a r E c o n o m y A c t , i l n u o v o q u a d r o e u r o p e o c h e p u n t a a u n i f o r m a r e r e g o l e e s t a n d a r d p e r l ’ e c o n o m i a c i r c o l a r e : “ I l C i r c u l a r E c o n o m y A c t s e g n a u n c a m b i o d i p a r a d i g m a : r i c o n o s c e p i e n a d i g n i t à i n d u s t r i a l e a l s e t t o r e , p r o m u o v e n d o u n m e r c a t o u n i c o e u r o p e o d e i r i f i u t i e d e l l e m a t e r i e p r i m e s e c o n d e . È u n a s f i d a c h e r i g u a r d a a n c h e l ’ I t a l i a , g i à a l l ’ a v a n g u a r d i a n e l r i c i c l o d e g l i i m b a l l a g g i , m a c h e a p r e n u o v e p r o s p e t t i v e p e r i R a e e e p e r i l c o m p a r t o d e i t e s s i l i , d o v e l a r e s p o n s a b i l i t à e s t e s a d e l p r o d u t t o r e s a r à d e c i s i v a p e r l o s v i l u p p o d i n u o v e f i l i e r e ” . P e r A l e s s i a S c a p p i n i , a m m i n i s t r a t r i c e d e l e g a t a d i A l b e S r l e R e v e t S p a , l ’ e c o n o m i a c i r c o l a r e r a p p r e s e n t a o g g i u n a l e v a i n d u s t r i a l e p r i m a a n c o r a c h e a m b i e n t a l e : “ A l b e e R e v e t o p e r a n o s u f r o n t i d i v e r s i m a c o m p l e m e n t a r i : t r a s f o r m a n o i r i f i u t i f i n o a l l ’ e n d o f w a s t e , r e s t i t u e n d o a l l e i m p r e s e p r o d o t t i r i g e n e r a t i c h e p e r m e t t o n o d i r i d u r r e l ’ i m p r o n t a d i c a r b o n i o e d i s o s t i t u i r e m a t e r i e p r i m e v e r g i n i . Q u e s t i m a t e r i a l i s o n o u n a l e v a d i c o m p e t i t i v i t à p e r i l s i s t e m a p r o d u t t i v o , c a p a c e d i u n i r e s o s t e n i b i l i t à e v a l o r e e c o n o m i c o ” . S c a p p i n i h a e v i d e n z i a t o c o m e l ’ i m p i e g o d i e n e r g i e r i n n o v a b i l i e i l r e c u p e r o d e l l e a c q u e d i p r o c e s s o r e n d a n o a n c o r a p i ù s o s t e n i b i l i i c i c l i p r o d u t t i v i , i n u n a l o g i c a d i f i l i e r a c o r t a c h e c o l l e g a s t r e t t a m e n t e t e r r i t o r i o e i n d u s t r i a . N e l s u o i n t e r v e n t o , D a n i e l e F o r t i n i , p r e s i d e n t e d i R e t i A m b i e n t e , h a p o r t a t o l ’ e s p e r i e n z a d e l l a p r i n c i p a l e s o c i e t à p u b b l i c a t o s c a n a n e l l a g e s t i o n e i n t e g r a t a d e i r i f i u t i : “ R e t i A m b i e n t e s e r v e 1 , 3 m i l i o n i d i a b i t a n t i i n 1 0 0 C o m u n i . A b b i a m o r a g g i u n t o i l 7 2 % d i r a c c o l t a d i f f e r e n z i a t a , m a s e n z a i m p i a n t i d i r i c i c l o a d e g u a t i i l c i c l o r e s t a i n c o m p l e t o . S t i a m o i n v e s t e n d o i n u n p a r c o i m p i a n t i s t i c o i n n o v a t i v o , c o n s o l u z i o n i p e r i l r e c u p e r o d i t e s s i l i , v e r d e , s p a z z a m e n t o s t r a d a l e , t e r r e d i s c a v o e r i f i u t i i n g o m b r a n t i . È u n p e r c o r s o c h e p e r m e t t e r à d i t r a t t e n e r e s u l t e r r i t o r i o l e m a t e r i e p r i m e s e c o n d e e d i r i d u r r e i c o s t i p e r i c i t t a d i n i " . U n e s e m p i o d i g o v e r n a n c e t e r r i t o r i a l e è a r r i v a t o d a R e n z o M a c e l l o n i , s i n d a c o d i P e c c i o l i , c h e h a r a c c o n t a t o i l f u n z i o n a m e n t o d e l c o s i d d e t t o ' s i s t e m a P e c c i o l i ' , b a s a t o s u l l a c o l l a b o r a z i o n e t r a i l C o m u n e , l a s o c i e t à p u b b l i c a B e l v e d e r e S p a e l a F o n d a z i o n e P e c c i o l i : “ I l n o s t r o m o d e l l o s i f o n d a s u u n a z i o n a r i a t o d i f f u s o e p o p o l a r e c h e l e g a c i t t a d i n i e i m p r e s a , c r e a n d o c o n s e n s o e c o r r e s p o n s a b i l i t à . L a d i s c a r i c a è p a r t e i n t e g r a n t e d i q u e s t o s i s t e m a : f i n c h é e s i s t o n o r i f i u t i n o n r e c u p e r a b i l i , s e r v e u n o s m a l t i m e n t o s i c u r o e c o n t r o l l a t o . L e r i s o r s e g e n e r a t e c i h a n n o p e r m e s s o d i i n v e s t i r e i n i m p i a n t i d i t r a t t a m e n t o m e c c a n i c o - b i o l o g i c o , b i o m e t a n o e o r a n e l l ’ o s s i c o m b u s t i o n e , c h e c i c o n s e n t i r à d i c h i u d e r e i l c i c l o s e n z a p r o d u r r e n u o v i s c a r t i ” . L a s e s s i o n e p o m e r i d i a n a è s t a t a d e d i c a t a a l l ’ a n a l i s i d e l l a n u o v a l e g g e s u g l i e c o r e a t i ( n . 1 4 7 / 2 0 2 5 ) , c h e h a i n a s p r i t o i l q u a d r o s a n z i o n a t o r i o e a m p l i a t o l e r e s p o n s a b i l i t à a m m i n i s t r a t i v e e p e n a l i i n m a t e r i a a m b i e n t a l e . N i n o T a r a n t i n o , s u b c o m m i s s a r i o a l l e b o n i f i c h e d e l l e d i s c a r i c h e a b u s i v e , h a r i p e r c o r s o l e p r i n c i p a l i a t t i v i t à d e l l a s t r u t t u r a c o m m i s s a r i a l e , d a l l a T e r r a d e i F u o c h i a l l e a r e e c o n t a m i n a t e : “ I l n o s t r o i m p e g n o è d a r e r i s p o s t e a i c i t t a d i n i i n t e r m i n i d i t r a s p a r e n z a e o p e r a t i v i t à , r e n d e n d o t r a c c i a b i l i i p r o g r e s s i d e l l e b o n i f i c h e e i c o n t r o l l i s a n i t a r i n e l l e a r e e c o i n v o l t e . L a n u o v a n o r m a t i v a , i n s i e m e a l n o s t r o l a v o r o , r a p p r e s e n t a u n a r i s p o s t a c o n c r e t a a l l a s e n t e n z a C e d u c h e h a c o n d a n n a t o l ’ I t a l i a p e r l ’ i n a d e g u a t a g e s t i o n e d e l l e e m e r g e n z e a m b i e n t a l i ” . S u l p i a n o o p e r a t i v o , G i u s e p p e G i o v e , G e n e r a l e d i v i s i o n e C a r a b i n i e r i a m b i t o f o r e s t a l e , h a i l l u s t r a t o t r e p u n t i c e n t r a l i d e l l a r i f o r m a : “ L a l e g g e a m p l i a i r e a t i c h e r i e n t r a n o n e l l a r e s p o n s a b i l i t à a m m i n i s t r a t i v a e x D . L g s . 2 3 1 / 2 0 0 1 , a u m e n t a l e p e n e p e r i t r a f f i c i i l l e c i t i e l a c o m b u s t i o n e d i r i f i u t i , e i n t r o d u c e l a p o s s i b i l i t à d i o p e r a z i o n i s o t t o c o p e r t u r a p e r i r e a t i a m b i e n t a l i . M a o l t r e a l l a r e p r e s s i o n e , s e r v e u n a c o s c i e n z a c i v i l e c h e r i c o n o s c a c o m e i c r i m i n i a m b i e n t a l i m e t t a n o a r i s c h i o i l f u t u r o d e l l e n u o v e g e n e r a z i o n i ” . P e r P i e t r o F e r r a r i s , a v v o c a t o e s p e r t o d i d i r i t t o a m b i e n t a l e , l a r i f o r m a m o d i f i c a g l i e q u i l i b r i t r a g i u s t i z i a p e n a l e e a m m i n i s t r a t i v a : “ L ’ i m p i a n t o g e n e r a l e r e s t a i n v a r i a t o , m a s i a m p l i a i l n u m e r o d e i c a s i i n c u i u n a c o n d a n n a p e n a l e p u ò c o m p o r t a r e l a r e v o c a d e i t i t o l i a u t o r i z z a t i v i , a n c h e p e r e f f e t t o d e l l e n o r m e a n t i m a f i a . È u n p a s s a g g i o c h e i m p o n e a l l e i m p r e s e d i e s s e r e a n c o r a p i ù a t t e n t e n e l l a g e s t i o n e d e l l e p r o p r i e r e s p o n s a b i l i t à ” . U n p u n t o d i v i s t a c o m p l e m e n t a r e è s t a t o o f f e r t o d a L u c i a n o P a c i e l l o , a v v o c a t o p e n a l i s t a , c h e h a m e s s o i n l u c e a l c u n e c r i t i c i t à d e l n u o v o q u a d r o n o r m a t i v o : “ L ’ i n a s p r i m e n t o d e l l e p e n e e l a ‘ d e m i t i z z a z i o n e ’ d e i r e a t i a m b i e n t a l i r i d u c o n o g l i s t r u m e n t i d i m e d i a z i o n e , c o m e l e o b l a z i o n i e l a p a r t i c o l a r e t e n u i t à d e l f a t t o , r e n d e n d o p i ù r i g i d o i l s i s t e m a . L e c o n s e g u e n z e p o s s o n o e s s e r e r i l e v a n t i a n c h e p e r l e i m p r e s e , c h e r i s c h i a n o d i e s s e r e e s c l u s e d a g a r e p u b b l i c h e o s o t t o p o s t e a d a m m i n i s t r a z i o n e g i u d i z i a r i a . S a r à n e c e s s a r i o u n a g g i u s t a m e n t o d e l l a n o r m a t i v a d o p o l e p r i m e a p p l i c a z i o n i p r a t i c h e ” . I l b i l a n c i o d e l l a g i o r n a t a p e r i l G r u p p o D i m e n s i o n e A m b i e n t e è p o s i t i v o . “ C o n i D i a l o g h i s u l l ’ e c o n o m i a c i r c o l a r e a b b i a m o v o l u t o p r o p o r r e u n l u o g o d i c o n f r o n t o c o n c r e t o , d o v e i l s a p e r e t e c n i c o s i i n t r e c c i a c o n l e e s p e r i e n z e d i g o v e r n a n c e e c o n l e n u o v e r e g o l e d e l s e t t o r e - h a c o m m e n t a t o U m b e r t o C u c c h e t t i , G e n e r a l M a n a g e r d e l G r u p p o - C r e d i a m o c h e l a c o n o s c e n z a e l a t r a s p a r e n z a s i a n o l e b a s i d i u n a r e s p o n s a b i l i t à c o n d i v i s a , i n d i s p e n s a b i l e p e r c o s t r u i r e u n ’ e c o n o m i a d a v v e r o c i r c o l a r e ” . “ E c o m o n d o è p e r n o i d i D i m e n s i o n e A m b i e n t e - c o m m e n t a S t e f a n o C a p r a , o w n e r d e l l a s o c i e t à - u n ’ o c c a s i o n e d i i n c o n t r o c o n c l i e n t i , c o l l e g h i e a l t r i o p e r a t o r i d e l s e t t o r e . C o n i n o s t r i p a n e l a b b i a m o v o l u t o d a r e u n c o n t r i b u t o c u l t u r a l e e f o r m a t i v o s u t e m i d i g r a n d e a t t u a l i t à , c r e a r e i n t o r n o a e s s i a t t e n z i o n e , i n f o r m a z i o n e e r e s p o n s a b i l i t à ” . N o n s o l o d u r a n t e E c o m o n d o , D i m e n s i o n e A m b i e n t e h a u f f i c i a l i z z a t o l ’ a c q u i s i z i o n e d i E c o l o g i a A m b i e n t e , r e a l t à c o n s e d e a C o m o e o l t r e v e n t i c i n q u e a n n i d i e s p e r i e n z a n e l s e t t o r e . L ’ o p e r a z i o n e s i i n s e r i s c e n e l p e r c o r s o d i c o n s o l i d a m e n t o e c r e s c i t a c h e i l G r u p p o s t a p r o m u o v e n d o a l i v e l l o n a z i o n a l e , c o n l ’ o b i e t t i v o d i a m p l i a r e l a p r o p r i a p r e s e n z a t e r r i t o r i a l e e i n t e g r a r e n u o v e c o m p e t e n z e n e l l a f i l i e r a d e l l a g e s t i o n e a m b i e n t a l e . E c o l o g i a A m b i e n t e è s p e c i a l i z z a t a n e l l a m i c r o r a c c o l t a d i f f e r e n z i a t a e n e l l o s m a l t i m e n t o d i r i f i u t i s p e c i a l i p e r i c o l o s i e n o n p e r i c o l o s i , i n c l u s i i r i f i u t i p o t e n z i a l m e n t e i n f e t t i e i r i f i u t i s a n i t a r i . C o n u n a c a p a c i t à a u t o r i z z a t a d i s t o c c a g g i o d i 1 . 5 0 0 m 3 e d i t r a t t a m e n t o p a r i a 1 5 . 0 0 0 t o n n e l l a t e a n n u e , g l i o l t r e 6 m i l a m e t r i q u a d r i d e l l ’ i m p i a n t o d i C o m o r a p p r e s e n t a n o u n p u n t o d i r i f e r i m e n t o p e r o l t r e 1 0 m i l a c l i e n t i , t r a c u i 2 2 0 0 f a r m a c i e ( p r e s s o c u i e s e g u e i l r i t i r o d i f a r m a c i e s o s t a n z e c h i m i c h e ) , l a b o r a t o r i , s t u d i m e d i c i , e c i r c a 8 0 0 0 i m p r e s e a r t i g i a n e e i n d u s t r i a l i . “ L ’ i n g r e s s o d i E c o l o g i a A m b i e n t e n e l G r u p p o r a p p r e s e n t a u n p a s s o s i g n i f i c a t i v o n e l n o s t r o p e r c o r s o d i s v i l u p p o - d i c h i a r a U m b e r t o C u c c h e t t i , G e n e r a l M a n a g e r d e l G r u p p o D i m e n s i o n e A m b i e n t e - S i t r a t t a d i u n a r e a l t à s o l i d a e r i c o n o s c i u t a , c o n u n a l u n g a e s p e r i e n z a n e l l a g e s t i o n e d e i r i f i u t i s a n i t a r i e i n d u s t r i a l i . L ’ i n t e g r a z i o n e d i q u e s t a n u o v a c o m p e t e n z a c i p e r m e t t e r à d i o f f r i r e u n s e r v i z i o a n c o r a p i ù c o m p l e t o , e f f i c i e n t e e s o s t e n i b i l e a i n o s t r i c l i e n t i , n e l r i s p e t t o d e i p i ù a l t i s t a n d a r d a m b i e n t a l i e o r g a n i z z a t i v i ” .