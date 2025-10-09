R o m a , 9 o t t . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - L a p r o d u z i o n e f a r m a c e u t i c a i t a l i a n a h a r a g g i u n t o q u o t a 5 6 m i l i a r d i n e l 2 0 2 4 , c o n f e r m a n d o s i l e a d e r i n E u r o p a . D i q u e s t i , 5 4 m i l i a r d i s o n o d e s t i n a t i a l l ' e x p o r t , c h e r a p p r e s e n t a p i ù d e l 9 % d e l t o t a l e m a n i f a t t u r i e r o . S o n o i d a t i e v i d e n z i a t i d a l r e p o r t I n d i c a t o r i f a r m a c e u t i c i 2 0 2 5 d i F a r m i n d u s t r i a , c h e s o t t o l i n e a a n c o r a u n a v o l t a i l r u o l o d a p r o t a g o n i s t a d e l l ' I t a l i a n e l l ' i n d u s t r i a d e l p h a r m a . C i s o n o p e r ò p u n t i s u c u i l a v o r a r e , c o m e g l i i n v e s t i m e n t i p u b b l i c i ( a n c o r a t r o p p o b a s s i ) e g o v e r n a n c e e n o r m a t i v a c h e n e c e s s i t a n o d i a g g i o r n a m e n t i . D i q u e s t o e d e l l ' i m p o r t a n z a d i v a l o r i z z a r e i l s e t t o r e R i c e r c a e S v i l u p p o s i è p a r l a t o i n o c c a s i o n e d e l p r i m o i n c o n t r o d i A s t r a Z e n e c a A g o r à , i l n u o v o f o r m a t d i A s t r a Z e n e c a d e d i c a t o a s p i e g a r e i n m o d o c o m p l e t o e a c c e s s i b i l e - r i p o r t a u n a n o t a - i g r a n d i t e m i d e l s i s t e m a s a l u t e , p e r c o m b a t t e r e l e f a k e n e w s e o f f r i r e u n p u n t o d i v i s t a t r a s v e r s a l e e a u t o r e v o l e . " O g g i p a r l a r e d i R & S è n e c e s s a r i o s i a p e r i l b e n e f i c i o d e i p a z i e n t i c h e p e r g e n e r a r e u n i m p a t t o p o s i t i v o m u l t i d i m e n s i o n a l e - a f f e r m a F r a n c e s c a P a t a r n e l l o , V i c e P r e s i d e n t M a r k e t A c c e s s & G o v e r n m e n t A f f a i r s A s t r a Z e n e c a I t a l i a - L ' E u r o p a d e v e c o m p i e r e p a s s i a v a n t i n e l l a r i c e r c a , e l ' I t a l i a d e v e f a r e l o s t e s s o p e r r a f f o r z a r e l a p r o p r i a p o s i z i o n e i n E u r o p a . I l n o s t r o P a e s e h a i l s u b s t r a t o n e c e s s a r i o p e r f a r l o , m a l ' a t t r a t t i v i t à d e l l a r i c e r c a c l i n i c a d e v e a n d a r e d i p a r i p a s s o c o n q u e l l a d e l l ' i n n o v a z i o n e : s o n o i d u e e l e m e n t i c h i a v e d i u n ' u n i c a s t r a t e g i a p e r r a f f o r z a r e l a l e a d e r s h i p d e l s e t t o r e f a r m a c e u t i c o i n I t a l i a e i n E u r o p a . T u t t o i l v a l o r e d e l c o m p a r t o s i m i s u r a n e l l a r i c e r c a d i n u o v e o p z i o n i t e r a p e u t i c h e e n e l l a c a p a c i t à d i t r a m u t a r e i l s a p e r e i n p r o d o t t i c h e p o s s a n o m i g l i o r a r e l a v i t a d e l l e p e r s o n e . G l i i n v e s t i m e n t i i n q u e s t o s e t t o r e p o r t a n o a u n a c c e s s o a n t i c i p a t o a l l e i n n o v a z i o n i , a u n r i s p a r m i o p e r i l s i s t e m a s a n i t a r i o , a u n a u m e n t o d e i p o s t i d i l a v o r o e a u n ' e v o l u z i o n e d e l l e p r o f e s s i o n a l i t à . I n o l t r e , i n v e s t i m e n t i c h i a m a n o i n v e s t i m e n t i , a t u t t o b e n e f i c i o d e l l a s o c i e t à e d e i p a z i e n t i . N e g l i u l t i m i 1 0 - 1 5 a n n i i m o d e l l i n e l s e t t o r e f a r m a c e u t i c o s o n o c a m b i a t i p r o f o n d a m e n t e , g r a z i e s o p r a t t u t t o a l l ' i n n o v a z i o n e t e c n o l o g i c a e a l l e c o m p e t e n z e s e m p r e m a g g i o r i d e i r i c e r c a t o r i : d o b b i a m o e s s e r e p r o n t i a c o g l i e r e l e o p p o r t u n i t à c h e d e r i v e r a n n o d a l l e t r a s f o r m a z i o n i f u t u r e e n o n f a r c i t r o v a r e i m p r e p a r a t i " . N e l 2 0 2 4 i n I t a l i a g l i i n v e s t i m e n t i i n R & S e p r o d u z i o n e s o n o c r e s c i u t i d e l 1 3 % r i s p e t t o a l l ' a n n o p r e c e d e n t e e d e l 3 3 % r i s p e t t o a 5 a n n i f a , è e m e r s o d a l l ' i n c o n t r o . A n c h e l ' o c c u p a z i o n e è a u m e n t a t a , c o n u n + 1 , 4 % r i s p e t t o a l 2 0 2 3 e u n + 8 % n e g l i u l t i m i 5 a n n i . S e s i p r e n d o n o i n c o n s i d e r a z i o n e g l i u n d e r 3 5 ( + 2 1 % ) e l e d o n n e ( + 1 3 % ) , l l a c r e s c i t a a p p a r e a d d i r i t t u r a s u p e r i o r e . " L ' I t a l i a o g g i r i s u l t a a l q u a r t o p o s t o i n E u r o p a p e r n u m e r o d i s t u d i c l i n i c i - s o t t o l i n e a P a t a r n e l l o - U n a p o s i z i o n e i m p o r t a n t e , m a s o s t e n u t a i n g r a n p a r t e d a c a p i t a l i e s t e r i , p r i n c i p a l m e n t e d a l l ' i n d u s t r i a d e l f a r m a c o . L ' i n d u s t r i a p r i v a t a i n v e s t e i n m o d o c o s p i c u o g r a z i e a l l ' a t t r a t t i v i t à d e l l ' e c o s i s t e m a i t a l i a n o , m o l t o d i n a m i c o e i n g r a d o d i c o n t a r e s u p r o f e s s i o n i s t i e c e n t r i d i r i c e r c a d ' e c c e l l e n z a . I n q u e s t o c o n t e s t o s a r e b b e a u s p i c a b i l e a u m e n t a r e n o n s o l o g l i i n v e s t i m e n t i p u b b l i c i , m a s o p r a t t u t t o a g e v o l a r e l ' e c o s i s t e m a d e l l a r i c e r c a c l i n i c a a n c h e , a d e s e m p i o , a t t r a v e r s o i l r i c o n o s c i m e n t o p r o f e s s i o n a l e d i a l c u n e f i g u r e c r u c i a l i . L ' i n n o v a z i o n e f a r m a c e u t i c a è a s s o c i a t a a u n m i g l i o r a m e n t o d e g l i e s i t i d i s a l u t e , r i d u c e i r i c o v e r i , l ' a s s i s t e n z a a l u n g o t e r m i n e e l a m o r t a l i t à , m i g l i o r a l a q u a l i t à d e l l a v i t a d e i p a z i e n t i , i n s o m m a g e n e r a s a l u t e e u n r i s p a r m i o p e r i l s i s t e m a s a n i t a r i o . E ' q u a l c o s a d i c u i i d e c i s o r i p o l i t i c i d o v r e b b e r o t e n e r e c o n t o " . N o n o s t a n t e l e e c c e l l e n z e s c i e n t i f i c h e e i l g r a n d e i m p e g n o d e l l ' i n d u s t r i a , i l c o m p a r t o R i c e r c a e S v i l u p p o i n I t a l i a r a p p r e s e n t a l ' 1 , 3 % d e l P i l , è s t a t o e v i d e n z i a t o . T u t t a v i a , h a u n g r a n d e s p a z i o d i s v i l u p p o s e c o n f r o n t a t o c o n i l 3 % d e i l e a d e r e u r o p e i . " N o n p o s s i a m o p e r m e t t e r c i d i r e s t a r e i n q u e s t a p o s i z i o n e - a m m o n i s c e P a t a r n e l l o - e p e r m i g l i o r a r e s o n o n e c e s s a r i i n t e r v e n t i s u l q u a d r o n o r m a t i v o e s u l l a g o v e r n a n c e , c h e d a u n a p a r t e d e v o n o p o r t a r e a u n ' a c c e l e r a z i o n e n e i t e m p i d i a c c e s s o a i n u o v i f a r m a c i e d i c o n s e g u e n z a a u n a r i d u z i o n e d e l l e d i s e g u a g l i a n z e , c h e i n p a r t e p o s s o n o e s s e r e m i g l i o r a t e c o n u n a p i ù s n e l l a c o m u n i c a z i o n e t r a R e g i o n i e A i f a . T o r n i a m o p o i a l l a n e c e s s i t à d i i n v e s t i m e n t i p e r g e n e r a r e v a l o r e . C o m e A s t r a Z e n e c a c e r c h i a m o d i m u o v e r c i p r o p r i o i n q u e s t a d i r e z i o n e : s i a m o l ' a z i e n d a f a r m a c e u t i c a p r i m a i n I t a l i a p e r n u m e r o d i s t u d i c l i n i c i i n c o r s o e n u o v i s t u d i a t t i v a t i n e l l ' u l t i m o a n n o . A b b i a m o s t a n z i a t o q u a s i 1 0 0 m i l i o n i i n R i c e r c a e S v i l u p p o n e l b i e n n i o 2 0 2 3 / 2 4 , e n e l 2 0 2 3 a b b i a m o g e s t i t o q u a s i 2 0 0 s t u d i c l i n i c i a t t i v i i n 6 2 1 c e n t r i i n 1 7 r e g i o n i i t a l i a n e , c o n f e r m a n d o l a n o s t r a p r e s e n z a c a p i l l a r e . A b b i a m o 1 9 n u o v e m o l e c o l e i n u l t i m a f a s e d i s v i l u p p o c h e r a p p r e s e n t a n o l a p r o m e s s a d i t e r a p i e i n n o v a t i v e p e r i p a z i e n t i i t a l i a n i " . " F a r e r i c e r c a , f a v o r i r e l ' i n n o v a z i o n e e o t t e n e r e u n c o n t e s t o i n d u s t r i a l e i n b u o n a s a l u t e s o n o t r e e l e m e n t i c h e d e v o n o c o n v i v e r e , a s p e t t i c o m p l e m e n t a r i c h e d e v o n o e s s e r e c o n s i d e r a t i n e l l o r o i n s i e m e . V i v e r e i n u n P a e s e c h e p r e m e p e r l ' i n n o v a z i o n e p r o d u c e m a g g i o r e r i c e r c a e v a l o r e n e l s i s t e m a d a l p u n t o d i v i s t a c l i n i c o e o r g a n i z z a t i v o . E ' p r o p r i o n e l v e d e r e i l s e t t o r e f a r m a c e u t i c o c o m e u n c o m p a r t o c o m p o s t o d a d i v e r s i p u n t i d i f o r z a p e r i l P a e s e c h e f a r e r i c e r c a d i v e n t a u n a s s e t i m p o r t a n t e n e l l o s v i l u p p o d e l P a e s e s t e s s o " , c o n c l u d e l a V i c e P r e s i d e n t M a r k e t A c c e s s & G o v e r n m e n t A f f a i r s A s t r a Z e n e c a I t a l i a .