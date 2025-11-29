M i l a n o , 2 7 n o v . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - È l ' u n i c a r i c e r c a n e l L a z i o s e l e z i o n a t a n e l l ' a m b i t o d e l b a n d o F o n d a z i o n e T e l e t h o n - F o n d a z i o n e C a r i p l o 2 0 2 5 e f i n a n z i a t a c o n 5 0 m i l a e u r o . C o o r d i n a t a d a C l a u d i a B a g n i , p r o f e s s o r e s s a o r d i n a r i a d i B i o l o g i a a p p l i c a t a d e l D i p a r t i m e n t o d i b i o m e d i c i n a e p r e v e n z i o n e d e l l ' U n i v e r s i t à d i R o m a T o r V e r g a t a , h a c o m e m i s s i o n e q u e l l a d i i n d a g a r e s u i ' d a r k g e n e s ' , i g e n i p o c o s t u d i a t i , c h e f a n n o c a p o a i r e c e t t o r i d e l l ' o l f a t t o n e i p a z i e n t i c o n S i n d r o m e d e l l ' X F r a g i l e . I l p r o g e t t o d i r i c e r c a , s v o l t o i n s t r e t t a c o l l a b o r a z i o n e c o l D i p a r t i m e n t o d i n e u r o s c i e n z e f o n d a m e n t a l i d e l l ' u n i v e r s i t à d i L o s a n n a , i n d a g a u n a m b i t o a n c o r a p o c o e s p l o r a t o m a p e r g l i e s p e r t i " p o t e n z i a l m e n t e r i v o l u z i o n a r i o " p e r c o m p r e n d e r e i d i s t u r b i d e l n e u r o s v i l u p p o : l e a l t e r a z i o n i d e l s i s t e m a o l f a t t i v o n e l l a S i n d r o m e d e l l ’ X F r a g i l e , l a f o r m a m o n o g e n i c a p i ù f r e q u e n t e d i d i v e r s a a b i l i t à i n t e l l e t t i v a e d a u t i s m o . L a m a l a t t i a è c a u s a t a d a l l a m a n c a n z a d e l l a p r o t e i n a F m r p e d è a s s o c i a t a a d i f f i c o l t à s e n s o r i a l i , c o g n i t i v e e s o c i a l i . L e p e r s o n e c o n X F r a g i l e p o s s o n o p e r c e p i r e g l i o d o r i i n m o d o d i v e r s o , m a i m e c c a n i s m i a l l a b a s e d i q u e s t e d i f f e r e n z e r e s t a n o i n g r a n p a r t e s c o n o s c i u t i . N e i m o d e l l i a n i m a l i c h e s i u t i l i z z a n d o p e r s t u d i a r e l a s i n d r o m e X F r a g i l e e m e r g o n o a l t e r a z i o n i n e l l a r i s p o s t a a g l i o d o r i e c a m b i a m e n t i s t r u t t u r a l i d e l s i s t e m a o l f a t t i v o . T r a l e d i v e r s e f o r m e d i a t i p i e s e n s o r i a l i , q u e l l e o l f a t t i v e s o n o l e m e n o c a r a t t e r i z z a t e n e i d i s t u r b i d e l n e u r o s v i l u p p o . A n c o r a m e n o e s p l o r a t a è l a c o m p o n e n t e e d o n i c a d e l l ' e s p e r i e n z a o l f a t t i v a - c i ò c h e r e n d e l a p e r c e z i o n e d i u n o d o r e p i a c e v o l e o s g r a d e v o l e - c h e i n f l u e n z a p r o f o n d a m e n t e i l m o d o i n c u i c i a s c u n i n d i v i d u o i n t e r a g i s c e c o n l ' a m b i e n t e e m o d u l a i p r o p r i c o m p o r t a m e n t i . L ' o l f a t t o , s p e s s o s o t t o v a l u t a t o , è i n v e c e u n s e n s o f o n d a m e n t a l e : i n f l u i s c e s u l l e e m o z i o n i , s u i r i c o r d i , s u l l a m o t i v a z i o n e , s u l c o m p o r t a m e n t o s o c i a l e e s u l l a c a p a c i t à d i c o m p r e n d e r e l ' a m b i e n t e . N o n o s t a n t e c i ò , l a s u a v a l u t a z i o n e c l i n i c a è a n c o r a p o c o d i f f u s a , a d i f f e r e n z a d i v i s t a e u d i t o . Q u e s t a m a n c a n z a , r a g i o n a n o g l i e s p e r t i , p o r t a a u n a s i g n i f i c a t i v a s o t t o s t i m a d e l l e d i f f i c o l t à o l f a t t i v e , n o n o s t a n t e i l c r e s c e n t e r i c o n o s c i m e n t o d e l l o r o r u o l o n e i d i s t u r b i n e u r o l o g i c i e p s i c h i a t r i c i , c o s ì c o m e n e l l ’ i n f e z i o n e d a S a r s - C o V - 2 , d o v e l ' a n o s m i a è u n s i n t o m o p r e c o c e e p e r s i s t e n t e . N e l n o s t r o o r g a n i s m o g l i o d o r i v e n g o n o r i l e v a t i d a r e c e t t o r i a l t a m e n t e s p e c i a l i z z a t i d e l l e c e l l u l e s e n s o r i a l i o l f a t t i v e . M o l t i d i q u e s t i r e c e t t o r i a p p a r t e n g o n o a i c o s i d d e t t i ' d a r k g e n e s ' , c o n f u n z i o n i a n c o r a i n g r a n p a r t e d a c h i a r i r e . I l n u o v o p r o g e t t o i n t e n d e v e r i f i c a r e s e a l c u n i d i q u e s t i r e c e t t o r i ' d a r k ' s i a n o d i r e t t a m e n t e c o i n v o l t i n e l l e a l t e r a z i o n i s e n s o r i a l i o s s e r v a t e n e l l a X F r a g i l e . I l t e a m d i r i c e r c a a n a l i z z e r à q u a l i r e c e t t o r i s o n o e s p r e s s i n e l l ' e p i t e l i o o l f a t t i v o d e i m o d e l l i m u r i n i d i X F r a g i l e e v a l u t e r à c o m e l a l o r o e v e n t u a l e d i s r e g o l a z i o n e i n f l u e n z i l ' a t t i v i t à d e i n e u r o n i s e n s o r i a l i . C a p i r e q u e s t i m e c c a n i s m i p o t r e b b e a p r i r e n u o v e p r o s p e t t i v e p e r s v i l u p p a r e s t r a t e g i e d i a g n o s t i c h e e t e r a p e u t i c h e i n n o v a t i v e , c o n r i c a d u t e s u l b e n e s s e r e d e l l e p e r s o n e c o n X F r a g i l e . " Q u e s t o p r o g e t t o - d i c h i a r a C l a u d i a B a g n i - n a s c e d a l c o n f r o n t o c o n t i n u o c o n l e f a m i g l i e d e i r a g a z z i c o n X F r a g i l e . È s t a t a p r o p r i o u n a m a m m a a d a c c e n d e r e l a n o s t r a c u r i o s i t à r a c c o n t a n d o c i c h e s u o f i g l i o p e r c e p i v a a l c u n i o d o r i i n m o d o d i v e r s o , s o p r a t t u t t o r i s p e t t o a l l o r o v a l o r e e d o n i c o , q u a n t o c i o è l i t r o v a s s e p i a c e v o l i o n o n p i a c e v o l i . D a l ì h o i n i z i a t o a p a r l a r n e c o n a l t r e f a m i g l i e , r i s c o n t r a n d o u n c o n s e n s o c r e s c e n t e s u q u e s t a o s s e r v a z i o n e . A p a r t i r e d a q u e s t e t e s t i m o n i a n z e , l e m i e c o l l a b o r a t r i c i M a r i a n n a P o m p i l i e G i o r g i a P e d i n i h a n n o i n i z i a t o a e s p l o r a r e l ' i p o t e s i c h e i n q u e s t i r a g a z z i p o s s a e s i s t e r e u n a s e n s i b i l i t à o l f a t t i v a p e c u l i a r e , a n c o r a t u t t a d a c o m p r e n d e r e " . " A b b i a m o p o i o s s e r v a t o - p r e c i s a l a p r o f e s s o r e s s a - c h e a l c u n i g e n i r e g o l a t i d a l l a p r o t e i n a F m r p , l a c u i a s s e n z a c a u s a l a S i n d r o m e d e l l ' X F r a g i l e , c o d i f i c a n o p r o p r i o p e r r e c e t t o r i o l f a t t i v i a p p a r t e n e n t i a i d a r k g e n e s . G r a z i e a l s o s t e g n o d e l l a F o n d a z i o n e T e l e t h o n p o t r e m o s t u d i a r e a f o n d o i l r u o l o d i q u e s t i r e c e t t o r i , c o n l ' o b i e t t i v o d i s v i l u p p a r e i n f u t u r o i n t e r v e n t i s e n s o r i a l i i n g r a d o d i m o d u l a r e l a p e r c e z i o n e d e g l i o d o r i , s o p r a t t u t t o q u a n d o q u e s t a i n f l u e n z a n u t r i z i o n e , a m b i e n t e e s o c i a l i z z a z i o n e . I m o d e l l i b i o l o g i c i c h e u t i l i z z i a m o i n l a b o r a t o r i o r e s t a n o f o n d a m e n t a l i p e r c o m p r e n d e r e i m e c c a n i s m i a l l a b a s e d e l l a m a l a t t i a e p e r o r i e n t a r e l o s v i l u p p o d i n u o v e t e r a p i e . S o l o g r a z i e a q u e s t i s t u d i d i r i c e r c a d i b a s e è p o s s i b i l e o t t e n e r e d e l l e c o n o s c e n z e p e r i m p o s t a r e p e r c o r s i c l i n i c i p e r s o n a l i z z a t i " . " P e r f a v o r i r e u n i m p a t t o c l i n i c o i m m e d i a t o d e l l e n o s t r e s c o p e r t e - a g g i u n g e B a g n i - s t i a m o i n o l t r e c o n d u c e n d o u n o s t u d i o p a r a l l e l o s u l p r o f i l o o l f a t t i v o d i p e r s o n e c o n X F r a g i l e e a u t i s m o , i n c o l l a b o r a z i o n e c o n L u i g i M a z z o n e , p r o f e s s o r e o r d i n a r i o e d i r e t t o r e d e l l a S c u o l a d i s p e c i a l i z z a z i o n e i n N e u r o p s i c h i a t r i a i n f a n t i l e d e l l ' u n i v e r s i t à d i R o m a T o r V e r g a t a e i l s u o t e a m d e l P o l i c l i n i c o u n i v e r s i t a r i o d i T o r V e r g a t a , c o n i l s u p p o r t o d e l l a F o n d a z i o n e I t a l i a n a A u t i s m o . S i a m o c o n v i n t i c h e q u e s t i d u e p r o g e t t i c o m p l e m e n t a r i r a p p r e s e n t i n o u n e s e m p i o c o n c r e t o d i c o m e l a r i c e r c a d i b a s e e l a p r a t i c a c l i n i c a , l a v o r a n d o f i a n c o a f i a n c o , p o s s a n o c o s t r u i r e u n p e r c o r s o i n n o v a t i v o e i n t e g r a t o v e r s o n u o v e o p p o r t u n i t à t e r a p e u t i c h e " .