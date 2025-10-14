R o m a , 1 4 o t t . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - I l p r o g r a m m a " G e n o m a P u g l i a p e r m e t t e a t u t t i i n e o n a t i d i e s s e r e s o t t o p o s t i , p r e v i o c o n s e n s o i n f o r m a t o d e i g e n i t o r i , a d u n o s c r e e n i n g g e n o m i c o . S i t r a t t a d i u n c a m b i o d i p a r a d i g m a p e r c h é q u e s t o t i p o d i e s a m e , a d i f f e r e n z a d e g l i s c r e e n i n g o b b l i g a t o r i a t t u a l m e n t e u t i l i z z a t i s u l t e r r i t o r i o n a z i o n a l e , r i g u a r d a u n n u m e r o m o l t o p i ù a l t o d i g e n i e d i c o n d i z i o n i , m a s o p r a t t u t t o p u ò e s s e r e c o n t i n u a m e n t e i m p l e m e n t a t o l a d d o v e v i s i a n o d e l l e m o t i v a z i o n i p e r f a r l o " . L o a f f e r m a M a t t i a G e n t i l e , d i r e t t o r e d e l l a U o c d i G e n e t i c a m e d i c a d e l l ’ O s p e d a l e D i V e n e r e ( B a r i ) i n m e r i t o a l p r o g e t t o ' G e n o m a P u g l i a ' . R e a l i z z a t o p r e s s o i l L a b o r a t o r i o d i G e n e t i c a m e d i c a , i l p r o g r a m m a u t i l i z z a , g r a z i e a l l ’ a p p o r t o d i m a c c h i n a r i d i u l t i m i s s i m a g e n e r a z i o n e , l e p i ù a v a n z a t e t e c n i c h e d i s e q u e n z i a m e n t o ( N g s ) , a p a r t i r e d a u n a s e m p l i c e g o c c i a d i s a n g u e p r e l e v a t a d a l t a l l o n e d e l n e o n a t o ( D b s ) . " Q u e s t o s c r e e n i n g c i c o n s e n t e l ’ i d e n t i f i c a z i o n e i n f a s e p r e c o c e d i u n a c o n d i z i o n e p e r l a q u a l e v i è u n t r a t t a m e n t o – p r o s e g u e G e n t i l e - e q u i n d i l a r a p i d a i d e n t i f i c a z i o n e è u n e l e m e n t o c r u c i a l e . L ' i d e n t i f i c a z i o n e p r e c o c e d i u n a m a l a t t i a m i g l i o r a m o l t o l a p r o g n o s i s o p r a t t u t t o i n r e g i o n i c o m e l a n o s t r a , c h e h a n n o o v v i a m e n t e d e l l e d i f f i c o l t à n e l l ' a t t i v i t à s a n i t a r i a d i u r g e n z a . P o t e r p r o g r a m m a r e l a p r e s a i n c a r i c o r a p p r e s e n t a u n i n d i s c u t i b i l e v a n t a g g i o s o t t o t u t t i i p u n t i d i v i s t a " . " L ' a c c e t t a z i o n e d e l t e s t è s u p e r i o r e a l 9 0 % , q u i n d i l e p e r s o n e s o n o m o l t o c o n t e n t e e i o s t e s s o i n c o n t r o l e f a m i g l i e d e i c a s i p o s i t i v i , u n a m i n o r a n z a r i s p e t t o a l t o t a l e , e h o s e m p r e r i s c o n t r a t o u n a n o t e v o l e c a p a c i t à d i c o m p r e n d e r e p e r c h é a b b i a m o f a t t o l o s c r e e n i n g e l ' i m p a t t o p o s i t i v o d e l t e s t n e l l ' a m b i t o s i a d e l n e o n a t o m a a n c h e i n s e n s o p i ù e s t e s o d i t u t t a l a f a m i g l i a " c o n c l u d e .