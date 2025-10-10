R o m a , 1 0 o t t . ( A d n k r o n o s ) - “ I l s e n s o d e l l a g i o r n a t a d i o g g i ” è “ r a c c o n t a r e u n f u t u r o d i c u i a b b i a m o g i à m e s s o r a d i c i ” , p e r c h é p e r n o i è u n a p r i o r i t à “ p o r t a r e i l n o s t r o s i s t e m a p a e s e i n u n c o n t e s t o e u r o p e o , p o r t a r e l a r i c e r c a i n u n ’ e v o l u z i o n e e c o s i s t e m i c a c h e f a c c i a d e l l ’ I t a l i a u n m a i p i ù s e n z a , u n l u o g o d a c u i n o n s i p u ò p i ù n o n p a s s a r e s e s i v u o l e f a r e i n n o v a z i o n e ” . C o s ì i l m i n i s t r o d e l l ’ U n i v e r s i t à e d e l l a R i c e r c a A n n a M a r i a B e r n i n i i n t r o d u c e n d o i l c o n v e g n o ‘ F u t u r o I t a l i a - r i c e r c a e i n n o v a z i o n e p e r c o m p e t e r e ’ , p r o m o s s o d a F o r z a I t a l i a a l l a C a m e r a . “ C a l c o l o a d a l t i s s i m a p r e s t a z i o n e , g e s t i o n e d e i d a t i , t e c n o l o g i e q u a n t i s t i c h e , b i o t e c n o l o g i e ” s o n o a l c u n i d e i t e m i a l c e n t r o d e g l i i n t e r v e n t i , l ’ o b i e t t i v o è “ i r r o r a r e i l n o s t r o p a e s e d i i n n o v a z i o n e e r i c e r c a , p o r t a r e i n I t a l i a l e i n f r a s t r u t t u r e ” e r i a t t r a r r e i ‘ c e r v e l l i i n f u g a ’ . “ N o i p r i m a f a c c i a m o , p o i r a c c o n t i a m o ” , s o t t o l i n e a i l m i n i s t r o B e r n i n i r i c o r d a n d o g l i “ 1 1 m i l i a r d i d i P n r r d e d i c a t i a l l a r i c e r c a ” . “ P r o p o n i a m o s e m p r e d i p i ù F o r z a I t a l i a c o m e r i f e r i m e n t o , n e l l ’ a r e a d i g o v e r n o , p e r i l m o n d o d e l l a r i c e r c a ” , p r o s e g u e i l p r e s i d e n t e d e i S e n a t o r i a z z u r r i M a u r i z i o G a s p a r r i , c h e l a n c i a l ’ a p p e l l o “ a t u t t i i m i g l i o r i t a l e n t i i t a l i a n i p e r f a r e r e t e ” . “ L a p r o s s i m a l e g g e d i b i l a n c i o d o v r à p r e m i a r e a n c h e q u e l l e a z i e n d e c h e n e l l ' i n n o v a z i o n e e n e l l a r i c e r c a m e t t o n o l e a t t e n z i o n i n e c e s s a r i e ” , p u n t u a l i z z a a m a r g i n e P a o l o B a r e l l i , c a p o g r u p p o d i F o r z a I t a l i a a l l a C a m e r a . I m p o r t a n t e " r a f f o r z a r e p o n t i t r a m o n d i c h e n o n s e m p r e s i p a r l a n o , i l t i t o l o d e l n o s t r o c o n v e g n o n o n è u n o s l o g a n m a l a d i r e z i o n e d i m a r c i a c h e v o g l i a m o p r e n d e r e . L ' i n n o v a z i o n e è u n o s t r u m e n t o d i d i r i t t i e b e n e s s e r e s o c i a l e , è i n d i s p e n s a b i l e i n v e s t i r e i n q u e s t o s e t t o r e " , c o n c l u d e l ' e u r o d e p u t a t a e p r e s i d e n t e d e l l a c o n s u l t a L e t i z i a M o r a t t i .