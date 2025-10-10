R o m a , 1 0 o t t . ( A d n k r o n o s ) - “ N o n e s i s t e f u t u r o s e n z a i n f r a s t r u t t u r e : s o n o i l f o n d a m e n t o d i o g n i p r o g r e s s o , c h e s i p a r l i d i a c q u a , d i t r a s p o r t i , d i e n e r g i a o d i d i g i t a l e . P e r a f f r o n t a r e l e g r a n d i s f i d e c h e c i a t t e n d o n o e c o s t r u i r e l e i n f r a s t r u t t u r e d e l d o m a n i o c c o r r e i n t e g r a r e l e p o l i t i c h e p u b b l i c h e c o n i l p u n t o d i v i s t a s c i e n t i f i c o , t e c n o l o g i c o e i n d u s t r i a l e . S o l o t r a d u c e n d o l e i d e e e l e e s p e r i e n z e d e l m o n d o i m p r e n d i t o r i a l e , a c c a d e m i c o e p r o d u t t i v o i n v i s i o n e e a z i o n e d i g o v e r n o s i p u ò c o s t r u i r e u n a c o n c r e t a p r o s p e t t i v a d i s v i l u p p o p e r i l P a e s e ” . C o s ì i l d e p u t a t o d i F o r z a I t a l i a e s o t t o s e g r e t a r i o d i S t a t o a l M i t T u l l i o F e r r a n t e , m o d e r a n d o i l p a n e l ' I n f r a s t r u t t u r e i d r i c h e e d i g i t a l i ' d u r a n t e i l c o n v e g n o ' F u t u r o I t a l i a ' , p r o m o s s o d a F o r z a I t a l i a a l l a C a m e r a . “ I l M i t - p r o s e g u e - s t a m e t t e n d o a t e r r a u n p i a n o d i i n v e s t i m e n t i i n f r a s t r u t t u r a l i s e n z a p r e c e d e n t i , p a r i a 2 0 4 m i l i a r d i d i e u r o , c h e t r o v a n o n e l d i g i t a l e i l f i l o r o s s o c h e a t t r a v e r s a t u t t e l e p o l i t i c h e , p e r c h é n o n p u ò e s s e r c i i n f r a s t r u t t u r a f i s i c a s e n z a i n f r a s t r u t t u r a d i g i t a l e . C o n u n o s t r u m e n t o s t r a t e g i c o c o m e i l P i a n o N a z i o n a l e d i I n t e r v e n t i I n f r a s t r u t t u r a l i e p e r l a S i c u r e z z a n e l S e t t o r e I d r i c o , a d e s e m p i o , c o n f i d i a m o i n u n c a m b i o d i p a s s o s t o r i c o c h e p o t r à b e n e f i c i a r e d e g l i i n t e r v e n t i p r e v i s t i d a l P n r r p e r r i d u r r e l e p e r d i t e n e l l e r e t i d i d i s t r i b u z i o n e d e l l ’ a c q u a a t t r a v e r s o l a d i g i t a l i z z a z i o n e . L e i n f r a s t r u t t u r e d e l f u t u r o p a s s a n o d u n q u e d a l l e t e c n o l o g i e d i g i t a l i c o m e v e t t o r e d i e f f i c i e n z a e s o s t e n i b i l i t à . F o r z a I t a l i a è d a s e m p r e a t t e n t a a i t e m i d e l l ’ i n n o v a z i o n e , u n e n d o c o m p e t e n z e e c a p a c i t à d i v i s i o n e p e r c o s t r u i r e i n s i e m e a l l e f o r z e p r o d u t t i v e u n p r o g e t t o c o n c r e t o d i m o d e r n i z z a z i o n e d e l P a e s e . D o b b i a m o c o s t r u i r e i n f r a s t r u t t u r e c h e n o n s e r v a n o s o l o a m u o v e r e p e r s o n e e r i s o r s e , m a c h e c o n n e t t a n o d a v v e r o l ’ I t a l i a , f i s i c a m e n t e e d i g i t a l m e n t e , g a r a n t e n d o s i c u r e z z a , b e n e s s e r e e o p p o r t u n i t à a l l e n u o v e g e n e r a z i o n i ” , c o n c l u d e .