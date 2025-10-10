R o m a , 1 0 o t t . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - " C r e d o c h e l a c o l l a b o r a z i o n e f r a p u b b l i c o e p r i v a t o s i a i n d i s p e n s a b i l e . L ' o b i e t t i v o c o m u n e è i l b e n e s s e r e d e i p a z i e n t i e l a r i c e r c a h a b i s o g n o d i t e m p i l u n g h i e i n v e s t i m e n t i a l u n g o t e r m i n e c h e p u r t r o p p o i l p u b b l i c o n o n p u ò g a r a n t i r e : d e v e a v e r e r i s u l t a t i e n t r o 2 o m a s s i m o 3 a n n i . N e l p r i v a t o i n v e c e l e a z i e n d e h a n n o p r o g r a m m a z i o n i a l u n g o t e r m i n e , u n f a r m a c o p u ò a v e r e b i s o g n o a n c h e d i 1 0 a n n i . S i a r r i v a a l r i s u l t a t o g r a z i e a l l a c o l l a b o r a z i o n e t r a i l m e d i c o c h e l a v o r a n e l p u b b l i c o e a z i e n d a p r i v a t a " . C o s ì A n d r e a G i a c c a r i , d i a b e t o l o g o d e l P o l i c l i n i c o A . G e m e l l i d i R o m a , i n t e r v e n e n d o a l l ' e v e n t o d i I n v e s t i g a t o r ' s M e e t i n g c h e s i è s v o l t o a R o m a s u v a r i e a r e e d e l l a r i c e r c a c l i n i c a c h e A s t r a Z e n e c a c o n d u c e i n I t a l i a . " L a r i c e r c a d i a b e t o l o g i c a è m o l t o i m p o r t a n t e p e r c h é l a d i a g n o s i d i d i a b e t e , c h e s i b a s a s u v a l o r i e l e v a t i d i g l i c e m i a o d i e m o g l o b i n a g l i c a t a - s p i e g a G i a c c a r i - c o m p o r t a r i s c h i d i c o m p l i c a n z e s p e c i f i c h e e c a r d i o v a s c o l a r i c h e i l p a z i e n t e n o n p e r c e p i s c e , m a c h e i c l i n i c i c o n o s c o n o b e n e " . A t a l e p r o p o s i t o , l ' e s p e r t o s o t t o l i n e a c h e " q u a n d o u n a p e r s o n a r i c e v e l a d i a g n o s i d i d i a b e t e p e n s a a i v a l o r i g l i c e m i c i e a r i d u r l i , m a n o i m e d i c i p e n s i a m o a l s u o f u t u r o . E ' f o n d a m e n t a l e t r a s m e t t e r e q u e s t a v i s i o n e n o n s o l o a i p a z i e n t i , m a a n c h e a l l e i s t i t u z i o n i e a l l a c o m u n i t à s c i e n t i f i c a " e f a r c a p i r e " c h e q u e l l a d i a g n o s i i m p l i c a u n a n e c e s s i t à d i c u r a a l u n g o t e r m i n e . S o l o a t t r a v e r s o l a c o l l a b o r a z i o n e t r a i s t i t u z i o n i , c l i n i c i , r i c e r c a t o r i e a z i e n d e p r i v a t e - c o n c l u d e - è p o s s i b i l e g a r a n t i r e p e r c o r s i d i c u r a e f f i c a c i e d u r a t u r i " .