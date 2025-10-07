R o m a , 7 o t t . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - " I n 1 4 a n n i s o n o s t a t i p i ù d i 7 3 2 i p r o g e t t i p r e m i a t i , 6 3 s o l o q u e s t ' a n n o . S i g n i f i c a a v e r e r o g a t o p e r l a l o r o r e a l i z z a z i o n e c i r c a 1 8 m i l i o n i d i e u r o . Q u e s t i p r o g e t t i h a n n o a i u t a t o c i r c a 5 m i l a p a z i e n t i " . C o s ì F r e d e r i c o d a S i l v a , v i c e p r e s i d e n t & g e n e r a l m a n a g e r G i l e a d S c i e n c e s I t a l i a , a l l a 1 4 e s i m a e d i z i o n e d e i ' B a n d i G i l e a d , d a l l ' i d e a a l l a r e a l t à ' f a i l b i l a n c i o d e l l ' i n i z i a t i v a : " U n e s e m p i o v i r t u o s o d e l l a c o l l a b o r a z i o n e p u b b l i c o - p r i v a t o , c o n i l F e l l o w s h i p P r o g r a m d e d i c a t o a l l a r i c e r c a i n d i p e n d e n t e e i l C o m m u n i t y A w a r d P r o g r a m d e d i c a t o a l l e a s s o c i a z i o n i d i p a z i e n t i d e l t e r z o s e t t o r e " . G i l e a d è s t a t a " l a p r i m a a z i e n d a - r i c o r d a d a S i l v a - a f i r m a r e u n a c c o r d o c o n l a M e d i c i n e s P a t e n t P o o l ( M p p ) , l ' o r g a n i z z a z i o n e i n t e r n a z i o n a l e a v a l l a t a d a l l ' O n u , c h e p e r m e t t e d i p r o d u r r e s e n z a r o y a l t i e s l e m e d i c i n e p e r i P a e s i a m e d i o e b a s s o r e d d i t o " . N e l 2 0 2 4 l a f a r m a c e u t i c a h a a n c h e " f i r m a t o u n a c c o r d o c o n 6 a z i e n d e d i p r o d u z i o n e d i f a r m a c i g e n e r i c i p e r l ' a c c e s s o a l l e n a c a p a v i r , u n f a r m a c o i n i e t t a b i l e p e r l a p r e v e n z i o n e d e l l ' H i v " , d a s o m m i n i s t r a r e o g n i 6 m e s i , " c o n s i d e r a t o d a l l a r i v i s t a ' S c i e n c e ' l ' i n v e n z i o n e d e l l ' a n n o . U n a c c o r d o - p r e c i s a - f i r m a t o a n c h e p r i m a d e l l ' a p p r o v a z i o n e d e l l a F d a " a m e r i c a n a , " c h e h a d a t o l a p o s s i b i l i t à d i a c c e s s o i m m e d i a t o a l m e d i c i n a l e . L o s c o r s o m e s e - p r o s e g u e d a S i l v a - a b b i a m o i n v e c e f i r m a t o u n a c c o r d o c o n i l G l o b a l F u n d , c h e c i c o n s e n t e d i d a r e a c c e s s o a l l e n a c a p a v i r a c i r c a 2 m i l i o n i d i p e r s o n e i n 1 2 0 P a e s i a b a s s o r e d d i t o p e r i p r o s s i m i t r e a n n i " . I n o l t r e , r e c e n t e m e n t e è a r r i v a t a " l a r i s p o s t a p o s i t i v a a l l a r i c h i e s t a d e l m i n i s t e r o d e l l a S a l u t e u c r a i n o d i c e d e r e , i n f o r m a s i m b o l i c a , i n o s t r i f a r m a c i p e r l ' e p a t i t e C i n q u e l P a e s e " . " C i i m p e g n i a m o a d a r e a c c e s s o a l l e n o s t r e i n n o v a z i o n i i n t u t t e l e c o m u n i t à i n c u i o p e r i a m o , i n u n ' o t t i c a d i s i s t e m a O n e H e a l t h . C r e d i a m o - r i m a r c a i l m a n a g e r - c h e a g i r e i n q u e i P a e s i d o v e l a s i t u a z i o n e è c o m p l i c a t a , l e c o m u n i t à s o n o p i ù s e n s i b i l i e s f o r t u n a t a m e n t e l ' a c c e s s o a l l e c u r e è a n c o r a u n p r i v i l e g i o s i g n i f i c h i c o n t r i b u i r e a l l a s a l u t e g l o b a l e " . L ' e v e n t o o r g a n i z z a t o p e r a n n u n c i a r e i v i n c i t o r i d e i b a n d i G i l e a d s i è s v o l t o p e r l a p r i m a v o l t a n e l l a s e d e d e l l ' a z i e n d a b i o f a r m a c e u t i c a c h e q u e s t ' a n n o f e s t e g g i a i 2 5 a n n i i n I t a l i a . " U n ' e s p e r i e n z a d i s u c c e s s o - a f f e r m a i l v i c e p r e s i d e n t - I n q u e s t i a n n i a b b i a m o l a n c i a t o q u i 2 4 f a r m a c i i n n o v a t i v i d e s t i n a t i a l l a c u r a d i m a l a t t i e g r a v i , p r o d o t t i i n p a r t n e r s h i p c o n 8 a z i e n d e i t a l i a n e . C ' è s t a t o u n p e r c o r s o d i c o l l a b o r a z i o n e c o n i d i v e r s i a t t o r i d i q u e s t o e c o s i s t e m a , d a i c l i n i c i a i r i c e r c a t o r i , a l l e a s s o c i a z i o n i d i p a z i e n t i , a l t e r z o s e t t o r e e s i c u r a m e n t e a n c h e a l l e i s t i t u z i o n i e a l g o v e r n o . I n o s t r i s t u d i c l i n i c i i n I t a l i a c o i n v o l g o n o p i ù d i 1 5 4 c e n t r i e h a n n o a v u t o u n i m p a t t o s u p i ù d i 9 0 m i l a p a z i e n t i " . " I n I t a l i a - c o n t i n u a d a S i l v a - p r o d u c i a m o i n o s t r i f a r m a c i p i ù i n n o v a t i v i s f r u t t a n d o l ' e c c e l l e n z a d e l l a f i l i e r a i t a l i a n a i n u n i n v e s t i m e n t o c h e o g n i a n n o s u p e r a i 2 5 0 m i l i o n i d i e u r o e c h e s i c u r a m e n t e c o n t r i b u i s c e a l f a t t o c h e o g g i i l s e t t o r e p h a r m a s i a q u e l l o c h e p i ù a c c e l e r a l ' e x p o r t d e l P a e s e . O g g i G i l i a d I t a l i a è u n h u b s t r a t e g i c o , c o n u n i m p a t t o s i c u r a m e n t e p o s i t i v o s u l s i s t e m a P a e s e e s u l l a s a l u t e d i t a n t i c i t t a d i n i i t a l i a n i . P e r i l f u t u r o c o n t i n u e r e m o a i n n o v a r e . V o g l i a m o r a g g i u n g e r e l ' o b i e t t i v o p o s t o n e l 2 0 2 0 d i l a n c i a r e 1 0 n u o v e t e r a p i e e n t r o i l 2 0 3 0 " , c o n c l u d e .