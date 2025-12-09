R o m a , 9 d i c . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - U n o s t u d i o p u b b l i c a t o d i r e c e n t e s u ' S c i e n t i f i c R e p o r t s ' r i b a l t a u n a d e l l e d o m a n d e p i ù a f f a s c i n a n t i d e l l ' e v o l u z i o n e u m a n a : p e r c h é i N e a n d e r t h a l s o n o s c o m p a r s i ? L a r i s p o s t a , s e c o n d o u n m o d e l l o m a t e m a t i c o s v i l u p p a t o d a u n t e a m i n t e r n a z i o n a l e g u i d a t o d a A n d r e a A m a d e i , d e l D i p a r t i m e n t o d i S c i e n z e e t e c n o l o g i e c h i m i c h e d e l l ' u n i v e r s i t à d i R o m a T o r V e r g a t a , p o t r e b b e e s s e r e m o l t o p i ù s e m p l i c e d i q u a n t o a b b i a m o i m m a g i n a t o : i N e a n d e r t h a l n o n s a r e b b e r o d e l t u t t o s c o m p a r s i , m a " a s s o r b i t i " g e n e t i c a m e n t e d a H o m o s a p i e n s . P e r d e c e n n i i l d i b a t t i t o s c i e n t i f i c o h a o s c i l l a t o t r a i p o t e s i r a d i c a l m e n t e d i v e r s e : c a l i d e m o g r a f i c i i m p r o v v i s i , m u t a m e n t i c l i m a t i c i , c o m p e t i z i o n e o p p u r e p a r z i a l e a s s i m i l a z i o n e . Q u e s t a n u o v a r i c e r c a c h e - i n f o r m a u n a n o t a - v e d e i l c o n t r i b u t o d i G i u l i a L i n d e l l ' I s t i t u t o s v i z z e r o d i s c i e n z e e t e c n o l o g i e a c q u a t i c h e , e d i S i m o n e F a t t o r i n i d e l l ' u n i v e r s i t à d e l l ' A q u i l a , p r o p o n e u n a c h i a v e d i l e t t u r a b a s a t a s u u n p r o c e s s o e v o l u t i v o d i l u n g o p e r i o d o , g u i d a t o d a p i c c o l i f l u s s i m i g r a t o r i r i p e t u t i n e l t e m p o , a t t r a v e r s o c u i i l p a t r i m o n i o g e n e t i c o d i u n a p o p o l a z i o n e p i ù n u m e r o s a a v r e b b e p r o g r e s s i v a m e n t e s o p r a v a n z a t o q u e l l o d e l l ' a l t r a . S e c o n d o i l m o d e l l o , c o n t i n u e m a m o d e s t e i m m i g r a z i o n i d i H o m o s a p i e n s i n t e r r i t o r i a b i t a t i d a i N e a n d e r t h a l , p r o t r a t t e s i p e r 1 0 . 0 0 0 - 3 0 . 0 0 0 a n n i , a v r e b b e r o p r o d o t t o u n r i m e s c o l a m e n t o g e n e t i c o p r o g r e s s i v o , s u f f i c i e n t e d a s o l o a s p i e g a r e l a q u a s i c o m p l e t a s o s t i t u z i o n e d e l l o r o p a t r i m o n i o g e n e t i c o . N o n s e r v o n o v a n t a g g i e v o l u t i v i s c h i a c c i a n t i , n é e s t i n z i o n i i m p r o v v i s e : b a s t a i l t e m p o . " I l n o s t r o m o d e l l o - s p i e g a A n d r e a A m a d e i - m o s t r a c h e u n f l u s s o g e n e t i c o c o s t a n t e d a u n a p o p o l a z i o n e p i ù a m p i a p u ò a v e r d e t e r m i n a t o l ' a s s o r b i m e n t o d e i N e a n d e r t h a l n e l p o o l g e n e t i c o d i H o m o s a p i e n s , s e n z a i n v o c a r e s c e n a r i c a t a s t r o f i c i . Q u e s t o p r o c e s s o è p i e n a m e n t e c o m p a t i b i l e c o n c i ò c h e s a p p i a m o d a l l e e v i d e n z e a r c h e o l o g i c h e e g e n e t i c h e . S e b b e n e a n c h e a l t r i f a t t o r i p o s s o n o a v e r c o n t r i b u i t o a l d e c l i n o d e i N e a n d e r t h a l , q u e s t o m o d e l l o m e t t e i n e v i d e n z a c h e i l m e s c o l a m e n t o g e n e t i c o e l a c o n s e g u e n t e d i l u i z i o n e d e i g e n i p o s s a n o e s s e r e u n p o s s i b i l e m e c c a n i s m o c h i a v e d e l l a l o r o s c o m p a r s a " . L e r i c e r c h e d i p a l e o g e n e t i c a d e g l i u l t i m i a n n i h a n n o d o c u m e n t a t o n u m e r o s i e p i s o d i d i i b r i d a z i o n e e i n t r o g r e s s i o n e t r a l e d u e s p e c i e : u n i n t r e c c i o r i p e t u t o , f a t t o d i i n c o n t r i , s c a m b i e c o n v i v e n z e , c h e h a l a s c i a t o u n a t r a c c i a a n c o r a v i s i b i l e . L a p r e s e n z a d i D n a n e a n d e r t h a l i a n o n e l l e p o p o l a z i o n i m o d e r n e d e l l ' E u r a s i a c o n f e r m a q u e s t a e r e d i t à p r o f o n d a . L o s t u d i o s u g g e r i s c e q u i n d i c h e l a f i n e d e i N e a n d e r t h a l p o t r e b b e n o n e s s e r e s t a t a u n a s c o m p a r s a , m a u n a t r a s f o r m a z i o n e : u n a g r a d u a l e i n t e g r a z i o n e g e n e t i c a n e l l a s p e c i e c h e a v r e b b e p o i p o p o l a t o i l p i a n e t a . U n ' e r e d i t à c h e , s i l e n z i o s a m e n t e , c o n t i n u a a v i v e r e d e n t r o c i a s c u n o d i n o i .