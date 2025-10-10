R o m a , 1 0 o t t . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - " N e g l i u l t i m i a n n i g r a z i e a l l a r i c e r c a s o n o s t a t i f a t t i n u m e r o s i p a s s i i n a v a n t i n e l l a d i a g n o s i e n e l l a g e s t i o n e d e l l e p a t o l o g i e r e s p i r a t o r i e . Q u e l l o c h e p r o b a b i l m e n t e a n c o r a r a p p r e s e n t a u n i m p o r t a n t e u n m e t n e e d è a r r i v a r e a u n l i v e l l o c h e v a d a o l t r e i l c o n t r o l l o o t t i m a l e d i m a l a t t i a " . L o h a d e t t o M a t t e o B o n i n i , p r o f e s s o r e o r d i n a r i o d i M a l a t t i e d e l l ' a p p a r a t o r e s p i r a t o r i o , S a p i e n z a u n i v e r s i t à d i R o m a , i e r i a R o m a i n o c c a s i o n e d e l l ' e v e n t o I n v e s t i g a t o r ' s M e e t i n g , s u v a r i e a r e e d e l l a r i c e r c a c l i n i c a c h e A s t r a Z e n e c a c o n d u c e i n I t a l i a , c h e h a v i s t o i l c o i n v o l g i m e n t o d i o l t r e 1 6 0 c l i n i c i . " L ' o n c o l o g i a , l a r e u m a t o l o g i a e a l t r i s e t t o r i - h a s p i e g a t o B o n i n i - c i h a n n o i n s e g n a t o c o m e s i p o s s a a m b i r e a l l a c u r a d e l l a p a t o l o g i a , ' o n t r e a t m e n t ' o ' o f f t r e a t m e n t ' , e a v e r e q u e s t o t i p o d i a m b i z i o n e , a l l a l u c e d e l l a p o s s i b i l i t à d i d i a g n o s i e n d o - t i p i c h e e d i s t r a t e g i e d i t e r a p i a t e l o r i z z a t e e i n d i v i d u a l i z z a t e s u l s i n g o l o p a z i e n t e , c r e d o s i a u n o b b l i g o p e r t u t t i i p r o f e s s i o n i s t i d e l S i s t e m a s a n i t a r i o . O l t r e a l l ' a m b i z i o n e d e l l a c u r a , a l m o m e n t o n o i s i a m o a b i t u a t i a t r a t t a r e l e p a t o l o g i e i n b a s e a l l o s t a t o c o n c u i s i p r e s e n t a n o , c o n u n a v a l u t a z i o n e c h e è p r e v a l e n t e m e n t e d i t i p o t r a s v e r s a l e , a n d a n d o a v e d e r e i l r i s c h i o r e t r o a t t i v a m e n t e d i r i a c u t i z z a z i o n i e l a s i n t o m a t o l o g i a a t t u a l e r i f e r i t a a l p a z i e n t e . A v e r e i n v e c e u n a p p r o c c i o c h e m i r i a l r i s c h i o f u t u r o , e c h e m i r i a i d e n t i f i c a r e l e t r a i e t t o r i e d i p a t o l o g i a p e r q u a n t o p r i m a f a r e u n ' a z i o n e p r e c o c e p r e d i c e n d o n e l a p r o g n o s i , s i c u r a m e n t e p u ò r a p p r e s e n t a r e u n u l t e r i o r e p a s s o a v a n t i " . " A l m e n o a l i v e l l o i t a l i a n o - h a e v i d e n z i a t o l ' e s p e r t o - c ' è l a n e c e s s i t à d i a v e r e u n l i v e l l o d i f o r m a z i o n e d e c i s a m e n t e p i ù e l e v a t o p e r t u t t i g l i i n t e r p r e t i d e l l a r i c e r c a c l i n i c a , m e d i c i , i n f e r m i e r i e t u t t e l e a l t r e f i g u r e c h e p a r t e c i p a n o a t t i v a m e n t e a l l a c o n d u z i o n e d i u n t r i a l r a n d o m i z z a t o c o n t r o l l a t o . A v e r e u n ' a p p r o p r i a t a f o r m a z i o n e d e l p e r s o n a l e v a d i p a r i p a s s o c o n a v e r e a n c h e u n ' a p p r o p r i a t a f o r m a z i o n e d e l l e s t r u t t u r e e d a r e l a p o s s i b i l i t à d i p r e v e d e r e i n a n t i c i p o q u e l l e c h e p o s s o n o e s s e r e l e n e c e s s i t à d e l l a c o n d u z i o n e d e l l o s t u d i o , p r e v e d e n d o q u e l l e c h e s a r a n n o l e n e c e s s i t à d i a r r u o l a m e n t o e a n t i c i p a n d o c o s ì q u a l s i a s i p o s s i b i l e i m p r e v i s t o " . E s u c o m e l a r i c e r c a e l a p a r t n e r s h i p t r a p u b b l i c o e p r i v a t o p o s s a n o a c c e l e r a r e l ' a c c e s s o a t e r a p i e i n n o v a t i v e i n u n c a m p o c o m e q u e l l o d e l l e p a t o l o g i e r e s p i r a t o r i e i n c u i c ' è b i s o g n o d i u n a m e d i c i n a s e m p r e p i ù p e r s o n a l i z z a t a , B o n i n i n o n h a d u b b i : " P e n s o c h e , a n c h e a l l a l u c e d e l l e e s p e r i e n z e p r e c e d e n t e m e n t e f a t t e i n I n g h i l t e r r a e n e g l i S t a t i U n i t i , l a p a r t n e r s h i p t r a p u b b l i c o e p r i v a t o , i n p a r t i c o l a r m o d o f r a a c c a d e m i a e i n d u s t r i a , s i a f o n d a m e n t a l e . D a u n c o n f r o n t o d i i n t e r p r e t i c h e p r o v e n g o n o d a m o n d i d i v e r s i e r a g i o n a n o i n d i v e r s o m o d o , c r e d o n e e s c a s e m p r e u n r i s u l t a t o m i g l i o r a t o e m i g l i o r a t i v o . L o s c a m b i o d i i d e e , i l c o n f r o n t o , l a m e s s a i n d i s c u s s i o n e s o n o f o n d a m e n t a l i - h a c o n c l u s o - E s i s t e u n k n o w - h o w a t t u a l m e n t e d e l l ' i n d u s t r i a c h e n o n è d i s p o n i b i l e n e l l ' a c c a d e m i a , e v i c e v e r s a . Q u i n d i q u e s t o t i p o d i c o l l a b o r a z i o n e s t r e t t a e f i n a l i z z a t a a l r a g g i u n g i m e n t o d i u n o b i e t t i v o c o m u n e s i c u r a m e n t e p u ò p o r t a r e a d e i r i s u l t a t i a n c o r a p i ù d i s o d d i s f a z i o n e r i s p e t t o a q u e l l o c h e s t i a m o f a c e n d o a l m o m e n t o a t t u a l e " .