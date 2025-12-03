R o m a , 3 d i c . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - " T u t t e l e c a m p a g n e v a c c i n a l i v a n n o p r o m o s s e a t t i v a m e n t e p e r f u n z i o n a r e " , p e r c u i " s e s i f a s o l t a n t o u n ' o f f e r t a p a s s i v a , c i o è s i a s p e t t a c h e i c i t t a d i n i s i v a c c i n i n o , i r i s u l t a t i s o n o s c a r s i . S e i n v e c e s i v u o l e e f f e t t i v a m e n t e p r o t e g g e r e l a p o p o l a z i o n e , s o p r a t t u t t o q u e l l a p i ù f r a g i l e , e s c o n g i u r a r e e l e m o r t i e v i t a b i l i - c h e s i c u r a m e n t e c i s o n o g i à s t a t e , c i s o n o e c i s a r a n n o - è c h i a r o c h e s e r v e e s s e r e p r o a t t i v i e , s o p r a t t u t t o , m u o v e r s i p e r t e m p o . L e c a m p a g n e v a c c i n a l i v a n n o f a t t e a o t t o b r e " . C o s ì W a l t e r R i c c i a r d i , d o c e n t e d i I g i e n e a l l ' u n i v e r s i t à C a t t o l i c a d i R o m a , d o p o l a p r e s e n t a z i o n e a l m i n i s t e r o d e l l a S a l u t e d e l l o s p o t R a i , c o n t e s t i m o n i a l C a r l o C o n t i , d e d i c a t o a l l a c a m p a g n a d i v a c c i n a z i o n e c o n t r o l ' i n f l u e n z a . P e r R i c c i a r d i " c i v u o l e u n a ' a t t i v i t à ' : b i s o g n a v a c c i n a r e l e p e r s o n e n e i p o s t i d o v e v i v o n o , d o v e l a v o r a n o , d o v e r i s i e d o n o , n o n a s p e t t a r e a l t r i m e n t i i r i s u l t a t i n o n c i s o n o . V a a t t i v a t o u n s i s t e m a a r t i c o l a t o c h e n a t u r a l m e n t e è b a s a t o s u i m e d i c i d i f a m i g l i a , m a n o n s o l o " , p r e c i s a l ' e s p e r t o e v i d e n z i a n d o c h e u n a c a m p a g n a a t t i v a " a n d a v a i n i z i a t a a o t t o b r e , q u a n d o s i c o m i n c i a v a a v a c c i n a r e . O v v i a m e n t e n o n è m a i t r o p p o t a r d i p e r v a c c i n a r s i , p e r ò è c h i a r o c h e o r a m o l t e p e r s o n e s i s o n o g i à a m m a l a t e , c o n t u t t i i r i s c h i d e l c a s o " .