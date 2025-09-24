M i l a n o , 2 4 s e t . ( A d n k r o n o s / L a b i t a l i a ) - L a R e t e d e l l e p r o f e s s i o n i t e c n i c h e d e l l a L o m b a r d i a , c o o r d i n a t a d a l l ’ O r d i n e d e g l i i n g e g n e r i d e l l a P r o v i n c i a d i M i l a n o , h a s o t t o s c r i t t o i l m a n i f e s t o ' B a c k t o n a t u r e ' , u n i m p e g n o c o m u n e p e r d i f f o n d e r e l a c u l t u r a d e l l a b i o f i l i a c o m e p r i n c i p i o g u i d a p e r p r o f e s s i o n i , i s t i t u z i o n i e i m p r e s e . L a b i o f i l i a – d a l g r e c o ' a m o r e p e r l a v i t a ' – e s p r i m e i l l e g a m e i n n a t o d e l l ’ e s s e r e u m a n o c o n l a n a t u r a . T r a d o t t a i n c h i a v e c o n t e m p o r a n e a , d i v e n t a u n a p p r o c c i o p r o g e t t u a l e , s o c i a l e e d e c o n o m i c o c a p a c e d i m i g l i o r a r e i l b e n e s s e r e d e l l e p e r s o n e , r a f f o r z a r e l a c o m p e t i t i v i t à d e l l e i m p r e s e e c o n t r i b u i r e a c i t t à e t e r r i t o r i p i ù r e s i l i e n t i e s o s t e n i b i l i . “ C o n q u e s t o m a n i f e s t o - h a d i c h i a r a t o C a r l o t t a P e n a t i , p r e s i d e n t e d e l l ’ O r d i n e d e g l i i n g e g n e r i d i M i l a n o e r a p p r e s e n t a n t e d e l l e p r o f e s s i o n i n e l c o n s i g l i o d e l l a C a m e r a d i c o m m e r c i o - r i a f f e r m i a m o l a v o l o n t à d e l l e p r o f e s s i o n i t e c n i c h e d i e s s e r e p r o t a g o n i s t e d i u n c a m b i a m e n t o c u l t u r a l e e p r o d u t t i v o . I l c o n t a t t o c o n l a n a t u r a n o n è s o l o u n a f o n t e d i b e n e s s e r e i n d i v i d u a l e , m a a n c h e u n a l e v a s t r a t e g i c a c h e p u ò g e n e r a r e v a l o r e e c o n o m i c o e s o c i a l e p e r l e i m p r e s e , l e c o m u n i t à e i t e r r i t o r i ” . I l d o c u m e n t o è s t a t o p r e s e n t a t o n e l c o r s o d e l c o n v e g n o ' B a c k t o n a t u r e – b e n e s s e r e , i m p r e s a , t e r r i t o r i o . l a n a t u r a c o m e l e v a d i v a l o r e ' , i n s e r i t o n e l p a l i n s e s t o d e l l a M i l a n o g r e e n w e e k e o r g a n i z z a t o c o n l a c o l l a b o r a z i o n e d e l l a C a m e r a d i c o m m e r c i o d i M i l a n o M o n z a B r i a n z a L o d i e d e l C o m u n e d i M i l a n o . I l a v o r i h a n n o v i s t o i l c o n t r i b u t o d i R i t a W h i t e ( A c c a d e m i a I t a l i a n a d i B i o f i l i a ) e G i o i a G i b e l l i ( C a s a d e l l ’ A g r i c o l t u r a ) , c h e h a n n o e v i d e n z i a t o l a b i o f i l i a c o m e o p p o r t u n i t à c o n c r e t a p e r i m p r e s e e c o m u n i t à . N e l l e t r e t a v o l e r o t o n d e , p r o f e s s i o n i s t i d i d i v e r s i o r d i n i e c o l l e g i – d a g l i a g r o n o m i e p e r i t i a g r a r i a i v e t e r i n a r i , d a l l e o s t e t r i c h e a g l i a r c h i t e t t i , d a g l i i n g e g n e r i a g l i a v v o c a t i – h a n n o m o s t r a t o c o m e l ’ a p p r o c c i o b i o f i l i c o , t r a s v e r s a l e a t u t t e l e p r o f e s s i o n i , p o s s a t r a d u r s i i n p r a t i c h e r e a l i : d a l l a p r o g e t t a z i o n e a r c h i t e t t o n i c a e u r b a n a a l l a d i m e n s i o n e s a n i t a r i a d e l b e n e s s e r e , d a l l a g e s t i o n e d e l p a e s a g g i o e d e l l e r i s o r s e n a t u r a l i a l l e p o l i t i c h e d i s o s t e n i b i l i t à , f i n o a i m o d e l l i d i b u s i n e s s i n n o v a t i v i d e l l e s t a r t u p . I l m o m e n t o c e n t r a l e d e l l ’ i n c o n t r o è s t a t o l a s o t t o s c r i z i o n e d e l m a n i f e s t o ' B a c k t o n a t u r e ' , a p e r t o a n u o v e a d e s i o n i d a p a r t e d i p r o f e s s i o n i s t i , i s t i t u z i o n i e i m p r e s e . “ I l m a n i f e s t o - h a a g g i u n t o P e n a t i - è u n o s t r u m e n t o a p e r t o : v o g l i a m o c h e r a c c o l g a s e m p r e p i ù v o c i , e s p e r i e n z e e p r o g e t t i I l n o s t r o o b i e t t i v o è f a r e r e t e p e r t r a s f o r m a r e l a b i o f i l i a i n u n p r i n c i p i o o p e r a t i v o c h e g u i d i n o n s o l o l a p r o g e t t a z i o n e , l a p i a n i f i c a z i o n e e l o s v i l u p p o t e r r i t o r i a l e , m a a n c h e l a g e s t i o n e d e l l e i m p r e s e , l e p o l i t i c h e p u b b l i c h e , l ’ o r g a n i z z a z i o n e d e g l i s p a z i d i l a v o r o e d i v i t a q u o t i d i a n a . S i g n i f i c a p r o m u o v e r e a m b i e n t i p i ù b i o f i l i c i i n o g n i a m b i t o , c a p a c i d i o f f r i r e b e n e s s e r e r e a l e e r e l a z i o n i a u t e n t i c h e l u n g o t u t t o l ’ a r c o d e l l a v i t a ” . C o n q u e s t a i n i z i a t i v a , l a R e t e d e l l e p r o f e s s i o n i t e c n i c h e l o m b a r d e c o n f e r m a i l p r o p r i o r u o l o d i p r o m o t r i c e d i u n d i a l o g o i n t e r d i s c i p l i n a r e c h e m e t t e i n s i e m e o r d i n i , c o l l e g i , i s t i t u z i o n i e i m p r e s e , o r i e n t a n d o l a c r e s c i t a d e l t e r r i t o r i o v e r s o u n f u t u r o p i ù s o s t e n i b i l e , e q u o e c o m p e t i t i v o .