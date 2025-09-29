R o m a , 2 9 s e t ( A d n k r o n o s ) - " C o n l ’ e c c i d i o d i M o n t e S o l e e l e s t r a g i p e r p e t r a t e d a n a z i s t i c o n l a c o l l a b o r a z i o n e d e i f a s c i s t i a M a r z a b o t t o , G r i z z a n a M o r a n d i e M o n z u n o i n q u e s t i s t e s s i g i o r n i d e l 1 9 4 4 , a b b i a m o v i s t o a c o s a p o s s a a r r i v a r e l a f e r o c i a d i s u m a n a . A c o s a p o s s a n o p o r t a r e n a z i o n a l i s m i , o d i o e d i s c r i m i n a z i o n e " . L o d i c e E l l y S c h l e i n . " A n o i o g g i r e s t a i l d o v e r e d e l l a m e m o r i a , c h e c o m p o r t a u n a g r a n d e r e s p o n s a b i l i t à : f a r e t u t t o c i ò c h e è i n n o s t r o p o t e r e p e r c h é q u e l l o c h e i l f a s c i s m o e i l n a z i s m o h a n n o p r o v o c a t o q u i n o n s i v e r i f i c h i m a i p i ù . P e r r i c o n o s c e r e e r e s p i n g e r e i s e m i d i o d i o e i n t o l l e r a n z a c h e i n a z i o n a l i s m i p i a n t a n o n e l l e n o s t r e s o c i e t à . E f a r l o a p a r t i r e d a l l a c u r a d e l l a m e m o r i a , d a l l a c u l t u r a , d a l l a s c u o l a - p r o s e g u e l a s e g r e t a r i a d e l P d - . E d o b b i a m o f a r l o s o p r a t t u t t o o g g i m e n t r e i n a z i o n a l i s m i g u a d a g n a n o s p a z i o i n E u r o p a e n e l m o n d o , c o m e s e n o n a v e s s i m o i m p a r a t o n u l l a d a l l a n o s t r a s t o r i a . P e r c h é i n a z i o n a l i s m i p r o d u c o n o s o l t a n t o g u e r r e , e t o r n a n o a f a r l o a n c h e o g g i . M e n t r e l ’ E u r o p a è u n p r o g e t t o n a t o p e r l a p a c e e d e v e c o n t i n u a r e a d e s s e r l o , c o n p i ù u n i t à e s o l i d a r i e t à ” .