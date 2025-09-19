R o m a , 1 9 s e t . ( A d n k r o n o s ) - " T a n t e p e r s o n a l i t à p r e s t i g i o s e , a f f r o n t a r o n o l ’ i n t e r n a m e n t o , i l c a m p o d i c o n c e n t r a m e n t o t e d e s c o , p e r n o n d i s o n o r a r e l a d i v i s a e n o n v e n i r m e n o a l p r o p r i o g i u r a m e n t o . M o l t i d i q u e s t i c o r a g g i o s i t e s t i m o n i s o n o d i v e n t a t i , c o n l a R e p u b b l i c a , a n c h e a r t e f i c i d e l l e i s t i t u z i o n i r e p u b b l i c a n e e m a e s t r i . I m a e s t r i p o s s o n o d a v v e r o e s s e r e t a l i s o l o s e s o n o a n c h e t e s t i m o n i c o e r e n t i d e i v a l o r i d i c u i s i f a n n o i n t e r p r e t i . L a t e s t i m o n i a n z a d i c h i h a c o m p i u t o s c e l t e c o r a g g i o s e c h e h a n n o c o n t r i b u i t o a r e n d e r e p o s s i b i l e u n f u t u r o m i g l i o r e r a p p r e s e n t a u n s e m e d i s p e r a n z a " . L o h a a f f e r m a t o i l p r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a , S e r g i o M a t t a r e l l a , c e l e b r a n d o a l Q u i r i n a l e l a G i o r n a t a d e g l i I n t e r n a t i m i l i t a r i . " V a r i v o l t a e v a e s p r e s s a l a n o s t r a r i c o n o s c e n z a - h a c o n c l u s o i l C a p o d e l l o S t a t o - a u o m i n i c h e t a n t o h a n n o d a t o a l l a n o s t r a l i b e r t à e a l n o s t r o b e n e s s e r e , q u a n d o l ’ e s i t o e r a i n c e r t o e i l r i s c h i o p e r s o n a l e a l t i s s i m o . Q u e s t a r i c o n o s c e n z a n o n d e v e m a i v e n i r e m e n o " .