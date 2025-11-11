R o m a , 1 1 n o v . ( A d n k r o n o s ) - ﻿ " I n v e c e d i b u t t a r e o g n i v o l t a i l p a l l o n e i n t r i b u n a , l a p r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o G i o r g i a M e l o n i f a r e b b e b e n e , p e r i l r u o l o c h e r i c o p r e , a d i f e n d e r e s e m p r e l a l i b e r t à d i s t a m p a e l a t r a s p a r e n z a d e l l e i s t i t u z i o n i . E i n v e c e F r a t e l l i d ’ I t a l i a , c o n i l p r e s i d e n t e d e l l a c o m m i s s i o n e C u l t u r a d i M o n t e c i t o r i o , a t t a c c a R a n u c c i e R e p o r t d i f e n d e n d o l ’ o p e r a t o d e l l ’ a u t o r i t à p e r l a p r i v a c y . M a d o p o q u a n t o e m e r s o d a l l e i n c h i e s t e d i R e p o r t , è e v i d e n t e c h e i l c o l l e g i o d e l G a r a n t e d e l l a P r i v a c y n o n è p i ù i n d i p e n d e n t e , n o n è p i ù c r e d i b i l e , p e r c u i d e v e d i m e t t e r s i s u b i t o " . C o s ì i l c a p o g r u p p o d i A v s P e p p e D e C r i s t o f a r o , c o m p o n e n t e d e l l a c o m m i s s i o n e d i V i g i l a n z a R a i . " M e l o n i f i n g e d i n o n v e d e r e c h e n o n s i p u ò d i f e n d e r e u n ’ A u t h o r i t y i l c u i c o m p o n e n t e f r e q u e n t a l a s e d e d i F r a t e l l i d ’ I t a l i a a l l a v i g i l i a d e l l a d e c i s i o n e c o n t r o l a t r a s m i s s i o n e d i g i o r n a l i s m o d ’ i n c h i e s t a d e l l a R a i R e p o r t . I n n e s s u n P a e s e s e r i o , c h i r i c o p r e r u o l i d i g a r a n z i a e s i m u o v e i n m o d o c o s ì o p a c o , u n a v o l t a s c o p e r t o n o n f a u n p a s s o i n d i e t r o . Q u e s t a v i c e n d a m e t t e i n l u c e a l c u n e c r i t i c i t à s u q u e s t a a u t o r i t à d i g a r a n z i a . È n e c e s s a r i o r i v e d e r e i l r u o l o e l a n o m i n a d i u n ’ a u t o r i t à c h e d e v e e s s e r e t r a s p a r e n t e e n o n a l s e r v i z i o d e l l a p o l i t i c a " , c o n c l u d e .