R o m a , 2 o t t . ( A d n k r o n o s ) - È s t a t o p r e s e n t a t o o g g i , d a l l a R e g i o n e L a z i o , i l “ P r o g e t t o A n c h i s e ” . N e l T e a t r o d i T o r B e l l a M o n a c a , i l p r e s i d e n t e F r a n c e s c o R o c c a e l ’ a s s e s s o r e a i S e r v i z i s o c i a l i , M a s s i m i l i a n o M a s e l l i , h a n n o i l l u s t r a t o l a s p e r i m e n t a z i o n e d e l l a L e g g e 3 3 / 2 0 2 3 , b a s a t a s u u n ’ a s s i s t e n z a d o m i c i l i a r e s o c i o s a n i t a r i a i n n o v a t i v a p e r a n z i a n i , p a z i e n t i o n c o l o g i c i e o v e r 8 0 . L ’ i n i z i a t i v a p u n t a a g a r a n t i r e n o n s o l o a s s i s t e n z a m e d i c a , m a a n c h e i n c l u s i o n e s o c i a l e , p a r t e c i p a z i o n e e b e n e s s e r e q u o t i d i a n o d e g l i a n z i a n i , t r a s f o r m a n d o l a p e r i f e r i a i n l u o g h i d i c o m u n i t à e s o s t e g n o r e c i p r o c o . I l “ P r o g e t t o “ A n c h i s e ” i n t e n d e s p e r i m e n t a r e u n m o d e l l o i n n o v a t i v o d i a s s i s t e n z a i n t e g r a t a t e r r i t o r i a l e e d o m i c i l i a r e p e r l a p o p o l a z i o n e a n z i a n a f r a g i l e , d i s e g n a n d o u n p e r c o r s o d i p r e v e n z i o n e , i n t e g r a z i o n e s o c i a l e , s a n i t a r i a e a s s i s t e n z i a l e , n u o v e m o d a l i t à d i v a l u t a z i o n e e p r e s a i n c a r i c o d e l l ’ a n z i a n o f r a g i l e o n o n a u t o s u f f i c i e n t e i n t u t t e l e s u e d i m e n s i o n i : d a l l ’ i n v e c c h i a m e n t o a t t i v o a l l a t e l e m e d i c i n a , d a l c o h o u s i n g a l l a l o t t a a l l a s o l i t u d i n e s i n o a d u n n u o v o p r o g e t t o d i c o n t i n u u m a s s i s t e n z i a l e . A l l a p r e s e n t a z i o n e h a n n o p r e s o p a r t e : L u c i a n o C i o c c h e t t i , v i c e p r e s i d e n t e d e l l a V I I c o m m i s s i o n e A f f a r i s o c i a l i d e l l a C a m e r a ; A l e s s i a S a v o , p r e s i d e n t e V I I C o m m i s s i o n e S a n i t à e P o l i t i c h e s o c i a l i d e l C o n s i g l i o r e g i o n a l e d e l L a z i o ; B a r b a r a F u n a r i , a s s e s s o r e a l l e P o l i t i c h e s o c i a l i e a l l a S a l u t e d e l C o m u n e d i R o m a ; N i c o l a F r a n c o , p r e s i d e n t e d e l M u n i c i p i o V I ; M o n s i g n o r V i n c e n z o P a g l i a , c o n s i g l i e r e s p i r i t u a l e C o m u n i t à d i S . E g i d i o ; N a t h a n L e v i a d i G h i r o n , M a g n i f i c o R e t t o r e d e l l ’ U n i v e r s i t à d e g l i S t u d i d i R o m a T o r V e r g a t a ; F e r d i n a n d o R o m a n o , c o m m i s s a r i o d e l P o l i c l i n i c o T o r V e r g a t a ; F r a n c o A m a t o , d i r e t t o r e g e n e r a l e A S L R o m a 2 . " C o n i l P r o g e t t o A n c h i s e i l L a z i o c o m p i e u n p a s s o c o n c r e t o v e r s o u n n u o v o m o d e l l o d i a s s i s t e n z a , c a p a c e d i m e t t e r e d a v v e r o a l c e n t r o l a p e r s o n a a n z i a n a e f r a g i l e . N o n p a r l i a m o s o l o d i c u r e m e d i c h e , m a d i u n a p r e s a i n c a r i c o c h e u n i s c e s a n i t à , i n c l u s i o n e s o c i a l e e c o m u n i t à . È u n a s p e r i m e n t a z i o n e c h e p a r t e d a u n t e r r i t o r i o s i m b o l o c o m e i l V I M u n i c i p i o d i R o m a , m a c h e g u a r d a a l l ’ i n t e r a R e g i o n e . L ’ o b i e t t i v o è c o s t r u i r e u n a r e t e c h e n o n l a s c i m a i s o l i i n o s t r i a n z i a n i , r a f f o r z a n d o l a l o r o d i g n i t à e i l l o r o b e n e s s e r e q u o t i d i a n o . S i t r a t t a d i u n i m p e g n o c h e a s s u m e v a l o r e a n c o r a p i ù f o r t e p e r c h é r e a l i z z a t o i n s i e m e a R o m a C a p i t a l e , a l l e i s t i t u z i o n i s a n i t a r i e e u n i v e r s i t a r i e , i n u n a l o g i c a d i c o l l a b o r a z i o n e , l ’ u n i c a s t r a d a p o s s i b i l e p e r a f f r o n t a r e l e s f i d e d e l l ’ i n v e c c h i a m e n t o e d e l l a n o n a u t o s u f f i c i e n z a " , d i c h i a r a i l p r e s i d e n t e F r a n c e s c o R o c c a . " I l L a z i o è l a p r i m a R e g i o n e c h e m e t t e i n c a m p o u n a s p e r i m e n t a z i o n e c h e f a r i f e r i m e n t o a l l a L e g g e d e l e g a n . 3 3 / 2 0 2 3 s u l l a n o n a u t o s u f f i c i e n z a . I l p r o g e t t o s a r à m i r a t o a l M u n i c i p i o V I d i R o m a C a p i t a l e , d o v e l e f r a g i l i t à s o n o p i ù f r e q u e n t i . V e r r à m e s s a i n c a m p o , g r a z i e a l F o n d o S o c i a l e E u r o p e o , u n a d o t a z i o n e f i n a n z i a r i a d a u n m i l i o n e e m e z z o d i e u r o p e r i l b i e n n i o c h e v a d a o t t o b r e 2 0 2 5 a o t t o b r e 2 0 2 7 . I l t u t t o c o n i l p i e n o c o i n v o l g i m e n t o , o l t r e c h e d e l l a s t e s s a R e g i o n e , d i R o m a C a p i t a l e , V I M u n i c i p i o , U n i v e r s i t à e a z i e n d a o s p e d a l i e r a d i T o r V e r g a t a e l ’ A s l R o m a 2 , c h e h a n n o s o t t o s c r i t t o u n p r o t o c o l l o a p p r o v a t o a n o v e m b r e 2 0 2 4 " , c o n c l u d e l ’ a s s e s s o r e M a s s i m i l i a n o M a s e l l i .