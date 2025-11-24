R o m a , 2 4 n o v . ( A d n k r o n o s ) - “ I d a t i c o n f e r m a n o c h e l a r i s c o s s a d e l c e n t r o s i n i s t r a p a r t e d a l M e z z o g i o r n o . I n C a m p a n i a e i n P u g l i a v e n g o n o p r e m i a t i i l b u o n g o v e r n o e c a n d i d a t u r e u n i t a r i e , r i c o n o s c i u t e e r a d i c a t e n e l t e r r i t o r i o . U n i t i s i v i n c e . I n C a m p a n i a e i n P u g l i a i l P d s a r à c o n t u t t a p r o b a b i l i t à i l p r i m o p a r t i t o . L e p o l i t i c h e c o n t r o i l S u d d i M e l o n i e S a l v i n i , a p a r t i r e d a l l ’ A u t o n o m i a d i f f e r e n z i a t a d i C a l d e r o l i , s o n o r i s p e d i t e a l m i t t e n t e , c o s ì c o m e l a p r o m e s s a d e l c o n d o n o e i s a l t e l l i s u l p a l c o . G l i e l e t t o r i g u a r d a n o a l l a s e r i e t à d e l l e p r o p o s t e e i l m e s s a g g i o d i q u e s t e r e g i o n a l i è m o l t o c h i a r o ” . C o s ì l a s e n a t r i c e n a p o l e t a n a d e l P d V a l e r i a V a l e n t e .