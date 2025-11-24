R o m a , 2 4 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " B e l l e e n e t t e v i t t o r i e d e l c e n t r o s i n i s t r a i n P u g l i a e C a m p a n i a , c o n g r a t u l a z i o n i e b u o n l a v o r o a i n e o P r e s i d e n t i A n t o n i o D e c a r o e R o b e r t o F i c o . G r a z i e a n c h e a G i o v a n n i M a n i l d o , c o n c u i a b b i a m o o t t e n u t o u n o t t i m o r i s u l t a t o r i s p e t t o a l l e u l t i m e t o r n a t e e l e t t o r a l i i n V e n e t o " . C o s ì s u I n s t a g r a m D e b o r a S e r r a c c h i a n i d e l l a s e g r e t e r i a d e l P a r t i t o d e m o c r a t i c o . " I l P a r t i t o d e m o c r a t i c o - p r o s e g u e - a l l a f i n e d i q u e s t a t o r n a t a d i a m m i n i s t r a t i v e , r i s u l t e r à p r o b a b i l m e n t e p r i m o p a r t i t o e l a c o a l i z i o n e è c o m p e t i t i v a a l i v e l l o n a z i o n a l e , s e s t a i n s i e m e c o m e i n q u e s t e r e g i o n a l i " . " I l 2 0 2 7 è v i c i n o : è i l m o m e n t o d i d a r e i l m a s s i m o e m e t t e r e i n c a m p o u n a p r o p o s t a c h i a r a p e r t u t t o i l P a e s e , p e r v i n c e r e l e p r o s s i m e e l e z i o n i e b a t t e r e q u e s t a d e s t r a c h e s t a d i m o s t r a n d o d i n o n e s s e r e i n g r a d o d i a i u t a r e g l i i t a l i a n i a v i v e r e m e g l i o " , c o n c l u d e .