R o m a , 6 s e t ( A d n k r o n o s ) - " S o n o m o l t o f e l i c e d i e s s e r e t o r n a t a d a l l a P u g l i a d o p o i l l a n c i o d e l l a c a n d i d a t u r a d i D e c a r o . C o n q u e s t a c a n d i d a t u r a p o s s i a m o d i r e c h e l a c o a l i z i o n e p r o g r e s s i s t a è i n c a m p o c o m p a t t a i n t u t t e l e r e g i o n i a l v o t o e i l c e n t r o d e s t r a s i d e v e a b i t u a r e a u n a c o a l i z i o n e p r o g r e s s i s t a u n i t a , c h e n o n f a r à i l f a v o r e d i d i v i d e r s i e d è i n p i s t a c o n t u t t i i c a n d i d a t i " . L o h a d e t t o E l l y S c h l e i n a l F o r u m S b i l a n c i a m o c i d i C e r n o b b i o . " I n q u e s t e s e t t i m a n e d i l a v o r o m i h a c o l p i t o c h e n o n a b b i a m o l i t i g a t o s u n e s s u n c a n d i d a t o e i n v e c e l e f o r z e d i m a g g i o r a n z a s t a n o a n c o r a l i t i g a n d o s u i c a n d i d a t i e n o n s a p p i a m o c h i c a n d i d a n o i n V e n e t o , C a m p a n i a e P u g l i a " , h a a g g i u n t o l a l e a d e r d e l P d .