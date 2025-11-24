R o m a , 2 4 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " I n C a m p a n i a , P u g l i a e V e n e t o m e n o d i u n e l e t t o r e s u d u e s i è p r e s e n t a t o a l l e u r n e p e r s c e g l i e r e c h i g o v e r n e r à l a R e g i o n e n e i p r o s s i m i a n n i . N o n è u n d e t t a g l i o s t a t i s t i c o . È u n c a m p a n e l l o d ’ a l l a r m e s u l l a c r i s i p r o f o n d a d i q u e s t o l i v e l l o i s t i t u z i o n a l e . L e R e g i o n i s o n o n a t e p e r a v v i c i n a r e l e d e c i s i o n i a i c i t t a d i n i . O g g i p e r m o l t i s o n o d i v e n t a t e i l c o n t r a r i o : l u o g h i p e r c e p i t i c o m e l o n t a n i , o p a c h i , s p e s s o u s a t i c o m e t e r r e n o d i c o n q u i s t a p e r a p p a r a t i d i p a r t i t o e p o t e r i l o c a l i " . L o s c r i v e s u i s o c i a l i l v i c e s e g r e t a r i o d i A z i o n e , E t t o r e R o s a t o . " C a r l o C a l e n d a l o r i p e t e d a t e m p o - p r o s e g u e - c o s ì i l s i s t e m a r e g i o n a l e n o n r e g g e p i ù . S e u n ’ i s t i t u z i o n e p e r d e p r o g r e s s i v a m e n t e l a f i d u c i a d e i c i t t a d i n i , o l a s i c a m b i a r a d i c a l m e n t e o p p u r e b i s o g n a a v e r e i l c o r a g g i o d i m e t t e r l a i n d i s c u s s i o n e . C o n t i n u a r e a f a r f i n t a d i n i e n t e , c o n a f f l u e n z e a l 4 0 p e r c e n t o , s i g n i f i c a a c c e t t a r e c h e a d e c i d e r e s i a n o s e m p r e m e n o p e r s o n e " . " P e r n o i l a d i r e z i o n e è c h i a r a : m e n o l i v e l l i d i g o v e r n o , p i ù r e s p o n s a b i l i t à e p i ù t r a s p a r e n z a . C o m u n i p i ù f o r t i s u i s e r v i z i , E u r o p a p i ù f o r t e s u l l e g r a n d i s c e l t e s t r a t e g i c h e , r e g i o n i c h e s m e t t o n o d i e s s e r e f e u d i e t o r n a n o a d o c c u p a r s i s e r i a m e n t e d i s a n i t à , t r a s p o r t i , s v i l u p p o e c h i n o n l o s a f a r e r e s t i t u i s c e l e c o m p e t e n z e a d u n c o m m i s s a r i o s t a t a l e . L ’ a s t e n s i o n e n o n è u n a r a s s e g n a z i o n e d a i n t e r p r e t a r e , è u n m e s s a g g i o d a r a c c o g l i e r e e a c u i d a r e u n a r i s p o s t a p o l i t i c a v e r a " , c o n c l u d e .