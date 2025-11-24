R o m a , 2 4 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " D i f r o n t e a i r i s u l t a t i d e l l e e l e z i o n i r e g i o n a l i d i o g g i , i n v i t o t u t t i a e v i t a r e a n a l i s i a f f r e t t a t e s u l l ’ a s t e n s i o n i s m o . I n u m e r i d e l l ’ a f f l u e n z a n o n p o s s o n o e s s e r e l e t t i s e n z a c o n s i d e r a r e u n d a t o s t r u t t u r a l e : o l t r e i l 2 5 % d e g l i e l e t t o r i r i s u l t a i s c r i t t o a l l ’ A i r e , a c u i s i s o m m a u n n u m e r o s i g n i f i c a t i v o d i s t u d e n t i e l a v o r a t o r i f u o r i s e d e c h e m a n t e n g o n o l a r e s i d e n z a n e l c o m u n e d ’ o r i g i n e m a s p e s s o n o n r i e n t r a n o p e r v o t a r e . È e v i d e n t e c h e , i n q u e s t e c o n d i z i o n i , l ’ a s t e n s i o n e a p p a r e n t e n o n c o i n c i d e c o n q u e l l a r e a l e " . C o s ì T o n i R i c c i a r d i , v i c e c a p o g r u p p o d e l P a r t i t o d e m o c r a t i c o a l l a C a m e r a . " S e n o n t e n i a m o c o n t o d e l l ’ i m p a t t o d e l l ’ A i r e e d e l l a m o b i l i t à i n t e r n a - p r o s e g u e - r i s c h i a m o d i t r a r r e c o n c l u s i o n i s b a g l i a t e e d i a l i m e n t a r e u n a n a r r a z i o n e d i s t o r t a s u l l a p a r t e c i p a z i o n e d e m o c r a t i c a . N o n è u n d e t t a g l i o , m a u n a c o m p o n e n t e d e c i s i v a d e l c o r p o e l e t t o r a l e : m i l i o n i d i c i t t a d i n i c h e , p u r f o r m a l m e n t e i s c r i t t i n e l l e l i s t e , n o n h a n n o l a p o s s i b i l i t à c o n c r e t a o l e c o n d i z i o n i l o g i s t i c h e p e r e s e r c i t a r e i l v o t o " . S e r v e o r a " u n a r i f l e s s i o n e p o l i t i c a e i s t i t u z i o n a l e v e r a , n o n u n l a m e n t o r i t u a l e s u l l ' a s t e n s i o n i s m o . D o b b i a m o i n t e r v e n i r e c o n m i s u r e c h e r e n d a n o p i ù a c c e s s i b i l e i l v o t o a g l i i t a l i a n i a l l ’ e s t e r o , e f i n a l m e n t e r i c o n o s c e r e u n d i r i t t o p i e n o a n c h e a i f u o r i s e d e , c h e r a p p r e s e n t a n o u n a p a r t e d i n a m i c a e v i t a l e d e l P a e s e . I l P d c o n t i n u e r à a l a v o r a r e p e r u n a d e m o c r a z i a c h e n o n l a s c i i n d i e t r o n e s s u n o . P e r c h é l a p a r t e c i p a z i o n e n o n s i i n v o c a : s i c o s t r u i s c e c o n s e r i e t à , r i m u o v e n d o g l i o s t a c o l i s t r u t t u r a l i c h e o g g i p e n a l i z z a n o m i l i o n i d i c i t t a d i n i " , c o n c l u d e .