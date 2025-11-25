R o m a , 2 5 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " V i n c e i l c e n t r o s i n i s t r a e v i n c e E l l y S c h l e i n c h e h a v o l u t o i n m o d o m o l t o t e n a c e u n a c o a l i z i o n e a m p i a . V i n c o n o i t r e p r e s i d e n t i , a t u t t i e t r e , u n g r a n d e i n b o c c a a l l u p o . E i o p e n s o c h e a b b i a v i n t o L u c a Z a i a i n V e n e t o , p e r c h é q u a n d o l a L e g a d o p p i a F r a t e l l i d ' I t a l i a o q u a s i , q u e s t o d e r i v a n o n d a l g e n e r a l e V a n n a c c i m a d a l t r i o n f o d i L u c a Z a i a . D i s c o n f i t t a c e n ' è s o l t a n t o u n a , G i o r g i a M e l o n i . I e r i l a M e l o n i l a p r i m a c o s a c h e h a f a t t o d i r e a D o n z e l l i è c a m b i e r e m o l a l e g g e e l e t t o r a l e " , " p e r c h é è e v i d e n t e c h e s e i l c e n t r o s i n i s t r a s t a i n s i e m e l e i p e r d e e q u e s t o è i l m o t i v o p e r i l q u a l e i l g i o r n o d o p o l e i i m m e d i a t a m e n t e s i è m e s s a a p a r l a r e d i l e g g e e l e t t o r a l e . M a l e i d e v e c a m b i a r e l a l e g g e d i b i l a n c i o , p e r c h é n o n c ' è u n a l i r a p e r g l i i t a l i a n i , n o n i c o l l e g i p e r i s u o i a m i c i " . C o s ì i l l e a d e r d i I t a l i a V i v a M a t t e o R e n z i a m a r g i n e d e l l ' e v e n t o ' l a l e g g e d i b i l a n c i o p e g g i o r e d e g l i u l t i m i 3 0 a n n i ' , o r g a n i z z a t o d a l p a r t i t o a l l a C a m e r a d i C o m m e r c i o d i R o m a .