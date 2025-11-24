R o m a , 2 4 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " L e n e t t e v i t t o r i e d i D e c a r o , a v a l a n g a i n P u g l i a , e d i F i c o i n C a m p a n i a c o n f e r m a n o q u a n t o a n d i a m o r i p e t e n d o d a m e s i : l a c o a l i z i o n e d i c e n t r o s i n i s t r a d i v e n t a c r e d i b i l e s e s i p r e s e n t a u n i t a e s e h a , a l s u o i n t e r n o , u n a c o m p o n e n t e r i f o r m i s t a f o r t e e v i s i b i l e . G i o r g i a M e l o n i è m o l t o p r e o c c u p a t a p e r l ' e n t i t à d e l l a s c o n f i t t a c h e s i p r o f i l a p e r i s u o i c a n d i d a t i , e p e r i l f a t t o c h e l ' a l t e r n a t i v a a l g o v e r n o d e l l a d e s t r a g i à c ' è . L a p r e m i e r s i è a c c o r t a c h e , c o n l o s c h e m a a t t u a l e , n e l 2 0 2 7 p e r d e r à i n f a t t i e ’ g i à p a r t i t a l a c o r s a a m o d i f i c a r e l a l e g g e e l e t t o r a l e . L a f a v o l a d e l l a M e l o n i i m b a t t i b i l e è f i n i t a . O r a l a v o r i a m o p e r m a n d a r l a a c a s a " . C o s ì l a s e n a t r i c e R a f f a e l l a P a i t a , c a p o g r u p p o a l S e n a t o d i I t a l i a V i v a .