R o m a , 2 6 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " U n g r a n d e r i s u l t a t o i n V e n e t o c o n S t e f a n i e u n g r a n d i s s i m o r i s u l t a t o a n c h e d a p a r t e d i Z a i a , m a l a g r a n d e s o d d i s f a z i o n e c h e a b b i a m o o g g i è p e r i l g r a n d e r i s u l t a t o c h e a b b i a m o a v u t o a l S u d : s t i a m o c r e s c e n d o , d a l l e p o l i t i c h e a l l e e u r o p e e f i n o a q u e s t e r e g i o n a l i , u n a c r e s c i t a c o s t a n t e . S i a m o a r r i v a t i a l l ' 8 % i n P u g l i a , a l 5 , 5 % i n C a m p a n i a m a s o p r a t t u t t o a l 9 % i n C a l a b r i a . L a L e g a c ' è , v u o l e c o s t r u i r e u n p e r c o r s o p i ù f o r t e e p i ù r a d i c a t o n e l t e r r i t o r i o " . C o s ì C l a u d i o D u r i g o n , v i c e s e g r e t a r i o f e d e r a l e d e l l a L e g a , a m a r g i n e d e l l a c o n f e r e n z a s t a m p a c o n v o c a t a d a l p a r t i t o a l l a C a m e r a s u i r i s u l t a t i d e l l e r e g i o n a l i . " D u e c a m p a g n e e l e t t o r a l i d i f f i c i l i s s i m e " , s o t t o l i n e a n e l s u o i n t e r v e n t o i l c o o r d i n a t o r e r e g i o n a l e d e l l a L e g a i n P u g l i a R o b e r t o M a r t i , " l a L e g a q u i e s i s t e e d e s i s t e d a 9 a n n i o r m a i , a l s u d è r a d i c a t a . U n a d i m o s t r a z i o n e c h e a r r i v a d a l l e p o l i t i c h e , p o i d a l l e e u r o p e e e d a l l e r e g i o n a l i , l ’ 8 % d i m o s t r a u n r a d i c a m e n t o o m o g e n e o " c o n " r i c o n f e r m e e c c e l l e n t i " . " A b b i a m o p u n t e d e l 4 0 % i n a l c u n e r e a l t à " . " L a c l a s s e d i r i g e n t e è p r o n t a a s f i d e i m p o r t a n t i , t r a u n a n n o e m e z z o a l l e p o l i t i c h e s i a m o p r o n t i a d o n a r c i p e r q u e s t a c o m p e t i z i o n e p a r t e n d o d a l l ’ i m p e g n o n e i t e r r i t o r i o c o m e s i a m o a b i t u a t i " . M a è s t a t a l a C a m p a n i a i l " b a n c o d i p r o v a p i ù c o m p l i c a t o " , s p i e g a G i a n p i e r o Z i n z i , c o o r d i n a t o r e c a m p a n o , " s o n o c o n t e n t o p e r c h é i i r i s u l t a t i c i d i c o n o d i u n r a d i c a m e n t o o m o g e n e o e u n a c l a s s e d i r i g e n t e c h e f u n z i o n a " . " I n a l c u n e p r o v i n c e s i a m o a n d a t i i n d o p p i a c i f r a c o m e a C a s e r t a , i n a l t r e c i s a r à u n d a t o d i c r e s c i t a ” , p e r c h é s t i a m o f a c e n d o u n l a v o r o i m p o r t a n t e .