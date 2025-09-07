R o m a , 7 s e t ( A d n k r o n o s ) - " Q u e s t a a l l e a n z a n o n m i p r e o c c u p a . G l i i t a l i a n i n o n s o n o s t u p i d i , u n a a l l e a n z a s u l n o , t r a s o g g e t t i i n c o m p a t i b i l i , p u ò s p e r a r e d i a v e r e u n v o t o i n p i ù d e l s ì , c i p o s s o n o s p e r a r e , m a g l i i t a l i a n i s a n n o c h e a n c h e a l i v e l l o r e g i o n a l e s i t u a z i o n i i n c o m p a t i b i l i n o n c o n s e n t o n o d i g o v e r n a r e . S a r e b b e u n f a l l i m e n t o " . L o h a d e t t o I g n a z i o l a R u s s a , a l l a F e s t a d e i P a t r i o t i a L a S p e z i a , p a r l a n d o d e l l ' a l l e a n z a d i c e n t r o s i n i s t r a a l l e p r o s s i m e r e g i o n a l i . " I n a l c u n e r e g i o n i i l P d h a d o v u t o i n g o i a r e i l r e d d i t o d i c i t t a d i n a n z a r e g i o n a l e , c h e i l M 5 s v u o l e r i p r o p o r r e . V o g l i o v e d e r e d o p o . N o n c e l a f a r a n n o " , h a a g g i u n t o i l p r e s i d e n t e d e l S e n a t o .