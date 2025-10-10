R o m a , 1 0 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " L e l i s t e d i C a s a R i f o r m i s t a i n C a m p a n i a e T o s c a n a s o n o f o r t i e c o m p e t i t i v e : c a p i a m o c h e q u a l c u n o p o s s a s p a v e n t a r s i n e l c o n f r o n t o e s c e l g a l i s t e p i ù d e b o l i c o m e q u e l l e d i F o r z a I t a l i a " . L o d i c e D a v i d e F a r a o n e , v i c e - p r e s i d e n t e d i I t a l i a V i v a . " I n C a m p a n i a e T o s c a n a i l c e n t r o s i n i s t r a v i n c e r à : p e r c u i a i m o d e r a t i d i c i a m o , r a f f o r z a t e l a C a s a R i f o r m i s t a c o n i l v o s t r o v o t o " , c o n c l u d e .