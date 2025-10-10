Roma, 10 ott. (Adnkronos) - "Le liste di Casa Riformista in Campania e Toscana sono forti e competitive: capiamo che qualcuno possa spaventarsi nel confronto e scelga liste più deboli come quelle di Forza Italia". Lo dice Davide Faraone, vice-presidente di Italia Viva. "In Campania e Toscana il centrosinistra vincerà: per cui ai moderati diciamo, rafforzate la Casa Riformista con il vostro voto", conclude.
Regionali: Iv, 'in Toscana e Campania liste Casa riformista più forti di Fi'
10 ottobre, 2025 • 14:50