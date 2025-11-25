R o m a , 2 5 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " T e n e n d o c o n t o d e l l a s t a b i l i t à d e g l i e l e t t o r a t i c h e a v e v a m o g i à o s s e r v a t o n e l l e e l e z i o n i r e g i o n a l i p r e c e d e n t i , i l r i s u l t a t o d i q u e l l e i n p r o g r a m m a i n V e n e t o , C a m p a n i a e P u g l i a a p p a r i v a s c o n t a t o . E d i n e f f e t t i è a n d a t o t u t t o p i ù o m e n o c o m e p r e v i s t o . Q u e s t a u l t i m a t o r n a t a h a c o n f e r m a t o u n s o s t a n z i a l e e q u i l i b r i o , s u l p i a n o e l e t t o r a l e c o m p l e s s i v o , t r a c e n t r o d e s t r a e c e n t r o s i n i s t r a l a r g o , c i o è a l l a r g a t o a l M 5 S . P i ù o m e n o , l o s t e s s o e q u i l i b r i o r e g i s t r a t o a l l e e u r o p e e d e l 2 0 2 4 " . P a r t e n d o d a q u e s t a a n a l i s i d e l l a t o r n a t a r e g i o n a l e , l ' I s t i t u t o C a t t a n e o h a p r o v a t o a d e l a b o r a r e " u n a s t i m a d i c i ò c h e p o t r e b b e a c c a d e r e a l l e e l e z i o n i p o l i t i c h e n a z i o n a l i s e i l s i s t e m a e l e t t o r a l e r i m a n e s s e i n v a r i a t o e l e p e r f o r m a n c e d e l c e n t r o d e s t r a e c e n t r o s i n i s t r a f o s s e r o s i m i l i a q u e l l e r e g i s t r a t e n e l c i c l o d e l l e e l e z i o n i r e g i o n a l i s v o l t e d a l 2 0 2 2 a d o g g i " . R I S C H I O P A R E G G I O - I l p r i m o d a t o è c h e , s e r e s t a i l R o s a t e l l u m , " i l r i s u l t a t o s a r à d e t e r m i n a t o , q u e s t a v o l t a q u a s i c o m p l e t a m e n t e , d a l n u m e r o d i s e g g i o t t e n u t i n e i c o l l e g i u n i n o m i n a l i " . E c o n u n c e n t r o s i n i s t r a u n i t o e n o n p i ù d i v i s o c o m e n e l 2 0 2 2 , i l c o n t o d e i s e g g i s a r e b b e m o l t o d i v e r s o . " N e l l e e l e z i o n i p o l i t i c h e d e l 2 0 2 2 , i p a r t i t i d e l c e n t r o s i n i s t r a h a n n o o t t e n u t o , n e l c o m p l e s s o , u n a p e r c e n t u a l e d i v o t i l e g g e r m e n t e s u p e r i o r e a q u e l l a d e i p a r t i t i d e l c e n t r o d e s t r a . D i c o n s e g u e n z a , h a n n o o t t e n u t o u n n u m e r o d i s e g g i l e g g e r m e n t e s u p e r i o r e r i s p e t t o a l c e n t r o d e s t r a t r a q u e l l i r i p a r t i t i c o n m e t o d o p r o p o r z i o n a l e . A l l a C a m e r a , n e l l a q u o t a p r o p o r z i o n a l e , i l c e n t r o d e s t r a h a o t t e n u t o 1 1 4 s e g g i " m e n t r e l e o p p o s i z i o n i n e h a n n o " o t t e n u t i 1 3 0 " . " M a p o i c h é c i a s c u n a d e l l e t r e c o m p o n e n t i d e l c o s i d d e t t o C a m p o L a r g o h a p r e s e n t a t o c a n d i d a t i p r o p r i ( i n c o m p e t i z i o n e g l i u n i c o n g l i a l t r i ) n e i c o l l e g i u n i n o m i n a l i " q u i " i l c e n t r o d e s t r a h a v i n t o q u a s i d a p p e r t u t t o : i n 1 2 1 d e i 1 4 7 c o l l e g i " m e n t r e " l e o p p o s i z i o n i " d i v i s e " s o l o i n 2 3 . S e s i c o n s i d e r a n o l e i n t e n z i o n i d i v o t o a t t u a l m e n t e s t i m a t e d a i s o n d a g g i , è a s s a i p l a u s i b i l e c h e , i n u n a c o m p e t i z i o n e n a z i o n a l e i n c u i i l c e n t r o s i n i s t r a s i p r e s e n t i u n i t o , c e n t r o s i n i s t r a e c e n t r o d e s t r a o t t e r r e b b e r o p e r c e n t u a l i d i v o t i e u n n u m e r o d i s e g g i d i e n t i t à q u a s i e q u i v a l e n t e n e l l a q u o t a p r o p o r z i o n a l e " . I T A L I A S P A C C A T A I N 5 - L ' I s t i t u t o C a t t a n e o p e r e l a b o r a r e u n a p o s s i b i l e s t i m a d e l l ' a n d a m e n t o d e l l e p o l i t i c h e c o n l ' a t t u a l e l e g g e e l e t t o r a l e e " p e r s t i m a r e q u a n t o s i a a m p i o i l m a r g i n e d i r e c u p e r o d e l c e n t r o s i n i s t r a e q u a n t o l e p r o s s i m e e l e z i o n i p o l i t i c h e p o s s a r i s u l t a r e c o n t e n d i b i l i " h a c o n s i d e r a t o " c o m e i n d i c a t o r i d e l l ’ a t t u a l e e q u i l i b r i o i v o t i r i c e v u t i d a i c a n d i d a t i a p r e s i d e n t e d i r e g i o n e n e l l e t o r n a t e e l e t t o r a l i c h e s i s o n o s v o l t e d a l 2 0 2 3 a d o g g i , q u a n d o c i o è e r a g i à i n i z i a t a l a r i c o m p o s i z i o n e d e l c e n t r o s i n i s t r a " . E l ' e f f e t t o p o t r e b b e e s s e r e q u e l l o d i u n ' I t a l i a d i v i s a . " C i p o t r e b b e t r o v a r e c o n u n a I t a l i a d i n u o v o d i v i s a i n d u e , o m e g l i o i n 5 : c o n i l N o r d e i l C e n t r o a l c e n t r o d e s t r a ; l a Z o n a r o s s a e l e g r a n d i r e g i o n i d e l S u d a l c e n t r o s i n i s t r a ; c o n S i c i l i a , C a l a b r i a e S a r d e g n a c o m e ' c a m p o d i b a t t a g l i a ' " . A l l e r e g i o n a l i , s i l e g g e n e l l ' a n a l i s i d e l C a t t a n e o , " i l g o v e r n o M e l o n i ' n o n è s t a t o b a t t u t o ' e i l c e n t r o d e s t r a c o n t i n u a a d a v e r e b u o n e p r o b a b i l i t à d i r i v i n c e r e l e e l e z i o n i p o l i t i c h e " m a " l a d i m o s t r a t a p o s s i b i l i t à d i f a r c o n f l u i r e i v o t i d e i p a r t i t i d e l c e n t r o s i n i s t r a s u c a n d i d a t i c o m u n i ( c o s a n o n s c o n t a t a ) , s o p r a t t u t t o n e l S u d , r i a p r e l a c o m p e t i z i o n e a n c h e a l i v e l l o n a z i o n a l e " . Q u i n d i l ' a n a l i s i s i c o n c l u d e c o n u n a r i f l e s s i o n e s u l l a e v e n t u a l e r i f o r m a e l e t t o r a l e . " C o n t u t t a e v i d e n z a , s t a q u i l ’ i n t e r r o g a t i v o c h e s o t t e n d e a d u n a p o s s i b i l e u l t e r i o r e r i f o r m a d e l s i s t e m a e l e t t o r a l e . S e s i a p r e f e r i b i l e u n e s i t o p o t e n z i a l m e n t e i n d e t e r m i n a t o , c o n l a f o r m a z i o n e d i g o v e r n i s o s t e n u t i d a u n a e s i l e m a g g i o r a n z a , o a d d i r i t t u r a l a f o r m a z i o n e d i u n g o v e r n o s o s t e n u t o d a p a r t i t i a p p a r t e n e n t i a d e n t r a m b e l e c o a l i z i o n i , o p p u r e u n s i s t e m a e l e t t o r a l e s i m i l e a q u e l l o c h e h a c o n s e n t i t o a d e n t r a m b e l e c o a l i z i o n i d i c e l e b r a r e v i t t o r i e e s c o n f i t t e n e t t e n e l c i c l o d e l l e e l e z i o n i r e g i o n a l i c h e s i è a p p e n a c o n c l u s o " .