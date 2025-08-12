R o m a , 1 1 a g o . ( A d n k r o n o s ) - " C ' è u n c a o s c a l m o " , s c h e r z a u n b i g d e l c e n t r o d e s t r a c i t a n d o i l t i t o l o d e l b e s t s e l l e r d i S a n d r o V e r o n e s i p e r d e s c r i v e r e i l c l i m a a l l ' i n t e r n o d e l l a m a g g i o r a n z a s u l l e r e g i o n a l i . I n p r a t i c a : t u t t o è i n s t a n d b y , n o n c i s a r à n e s s u n v e r t i c e a F e r r a g o s t o , a n c h e p e r c h é l a p r i o r i t à p e r i l e a d e r , i n p a r t i c o l a r e G i o r g i a M e l o n i , è i l c o n f l i t t o i n U c r a i n a i n v i s t a d e l v e r t i c e T r u m p - P u t i n i n A l a s k a p r o p r i o i l 1 5 . I n a g e n d a n o n c i s o n o n e m m e n o i n c o n t r i t r a i c o o r d i n a t o r i r e g i o n a l i . I n o d i s o n o s e m p r e q u e l l i d e l V e n e t o e d e l l a C a m p a n i a . P e r i l ' d o p o - Z a i a ' n o n c i s o n o n o v i t à : o v v e r o , c ' è l a L e g a c h e r i v e n d i c a u n s u o c a n d i d a t o . I n t a n t o , i ' p r o b l e m i ' c o n t i n u a n o a d a r r i v a r e p r o p r i o d a L u c a Z a i a c h e r i l a n c i a l a s u a l i s t a p e r s o n a l e a l l e r e g i o n a l i , a s s i c u r a n d o c h e s i t r a t t a d i u n " v a l o r e a g g i u n t o " p e r l a c o a l i z i o n e . ' ' L a m i a l i s t a n o n è u n a t t o d i n a r c i s i s m o o m e g a l o m a n i a , i n r e a l t à h o s e m p r e a v u t o u n a l i s t a c i v i c a ' ' , e a n c h e s t a v o l t a s e r v i r à a " p o r t a r e v o t i " , " M e l o n i l o s a " , c i t i e n e a s o t t o l i n e a r e a l C o r r i e r e d e l l a S e r a i l g o v e r n a t o r e l e g h i s t a , c h e a c a u s a d e l t e t t o a l t e r z o m a n d a t o n o n p o t r à r i c a n d i d a r s i a l l a g u i d a d e l l a R e g i o n e . L a ' v a r i a b i l e Z a i a ' , p e r ò , n o n v a g i ù a g l i a l l e a t i : F i e F d i h a n n o d i m o s t r a t o f r e d d e z z a . U n c o m p o r t a m e n t o c h e i n c a s a L e g a n o n c o m p r e n d o n o , v i s t o c h e c o n t a v i n c e r e e c o n l a l i s t a d e l g o v e r n a t o r e u s c e n t e i l V e n e t o p o t r à e s s e r e c o n q u i s t a t o p i ù f a c i l m e n t e . " S e n o n è u n p r o b l e m a p e r l a L e g a , p e r c h é Z a i a d e v e e s s e r l o p e r g l i a l l e a t i , v i s t o c h e c i f a v i n c e r e " , c o m m e n t a u n b i g d e l C a r r o c c i o c h e s t a s e g u e n d o d a v i c i n o i l d o s s i e r e l e z i o n i . D a l l e p a r t i d i F d i , p e r ò , u n a l i s t a Z a i a v i e n e i n t e r p r e t a t a c o m e u n a f u g a i n a v a n t i . " S a r à i l f u t u r o c a n d i d a t o p r e s i d e n t e a d e c i d e r e q u a l i s o n o l e l i s t e c h e l o s o s t e r r a n n o " , t a g l i a c o r t o a l l ' A d n k r o n o s i l s e n a t o r e m e l o n i a n o R a f f a e l e S p e r a n z o n , u n o d e i n o m i i n c a m p o p e r i l p o s t - Z a i a . A n c h e i l c o o r d i n a t o r e v e n e t o d i F r a t e l l i d ' I t a l i a , L u c a D e C a r l o - a l t r o p o s s i b i l e c a n d i d a t o d e l p a r t i t o d e l l a p r e m i e r - r i b a d i s c e l e p e r p l e s s i t à d i F d i s u l l ' i p o t e s i d i u n a l i s t a Z a i a : " L ' a s s e t t o c h e l a L e g a v u o l e d a r s i p e r a f f r o n t a r e l e p r o s s i m e r e g i o n a l i n o n r i g u a r d a F r a t e l l i d ' I t a l i a : n o i - s p i e g a i l s e n a t o r e a l l ' A d n k r o n o s - s i a m o i m p e g n a t i a c o s t r u i r e l a m i g l i o r l i s t a p o s s i b i l e p e r F d i . P o t r e m m o e v e n t u a l m e n t e o c c u p a r c i d e l l a l i s t a d e l p r e s i d e n t e s o l o n e l c a s o i n c u i i l p r e s i d e n t e f o s s e e s p r e s s i o n e n o s t r a " . " G l i a s s e t t i c o n c u i g l i a l l e a t i i n t e n d o n o p r e s e n t a r s i a l l e e l e z i o n i s o n o u n a l o r o s c e l t a : s e l a L e g a v u o l e d i v i d e r e i v o t i c o n u n a ' l i s t a Z a i a ' , n e s s u n p r o b l e m a . È p e r ò s i n g o l a r e - d i c e a n c o r a D e C a r l o - t r o v a r e u n a l i s t a g u i d a t a d a u n a p e r s o n a c h e n o n è c a n d i d a t o p r e s i d e n t e : s i t r a t t a d i u n ' a n o m a l i a . S e i n F d i a v e s s i m o u n f u o r i c l a s s e c o m e Z a i a , l o c a n d i d e r e m m o n e l l a n o s t r a l i s t a " . A l m o m e n t o , n o n s e m b r a p r i o r i t a r i o u n v e r t i c e s u l l e r e g i o n a l i . " C r e d o c h e l a p r i m a c o s a i m p o r t a n t e s i a d e f i n i r e l a d a t a d e l l e e l e z i o n i . L a p r i o r i t à a s s o l u t a è l ' u n i t à d e l l a c o a l i z i o n e : c o n q u e l l a , s i v i n c e . L a s e c o n d a è e l a b o r a r e u n p r o g r a m m a s o l i d o p e r a f f r o n t a r e i p r o s s i m i 5 - 1 0 a n n i . L a s c e l t a d e l l ' u o m o d i p u n t a v i e n e s o l o d o p o : è u n p r o b l e m a s e c o n d a r i o r i s p e t t o a l l ' u n i t à e a l l a v i s i o n e " , s o t t o l i n e a i l p r e s i d e n t e d e l l a C o m m i s s i o n e A g r i c o l t u r a d i P a l a z z o M a d a m a . P u r e F o r z a I t a l i a è f r e d d a s u l g o v e r n a t o r e v e n e t o u s c e n t e p e r b o c c a d e l c o o r d i n a t o r e r e g i o n a l e i n C a m p a n i a , F u l v i o M a r t u s c i e l l o , f e d e l i s s i m o d i A n t o n i o T a j a n i : " L a l i s t a Z a i a r i s c h i a d i p r o d u r r e t a n t i s s i m e s c h e d e n u l l e n o n e s s e n d o Z a i a c a n d i d a t o a p r e s i d e n t e . L ' e l e t t o r e p o t r e b b e c o n f o n d e r s i . . . " . N e l 2 0 2 0 , a v v e r t e l ' e u r o d e p u t a t o a z z u r r o a l l ' A d n k r o n o s , " c e n e f u r o n o 1 0 0 m i l a t r a b i a n c h e e n u l l e . C o n q u e s t a l i s t a n o n e s c l u d o c h e s e n e p o s s a n o a g g i u n g e r e a l t r e 5 0 m i l a ' ' . L o s t a l l o p e r s i s t e a n c h e a l l ' o m b r a d e l V e s u v i o . I n C a m p a n i a p r o b a b i l m e n t e s i v o t e r à t r a o t t o b r e e n o v e m b r e m a l a m a g g i o r a n z a s e m b r a a t t e n d e r e l e m o s s e d e l c e n t r o s i n i s t r a , c h e c o n R o b e r t o F i c o c a n d i d a t o p r e s i d e n t e v i e n e d a t o p e r v i n c e n t e a n c h e ' a l n e t t o ' d e l l ' i n c o g n i t a r a p p r e s e n t a t a d a V i n c e n z o D e L u c a . I n t a n t o , i p a p a b i l i a l l a p r e s i d e n z a d e l l a R e g i o n e s a r e b b e r o E d m o n d o C i r i e l l i , v i c e m i n i s t r o m e l o n i a n o d e g l i E s t e r i ; G i o s i R o m a n o , c o o r d i n a t o r e d e l l a Z e s u n i c a d e l M e z z o g i o r n o ; i l r e t t o r e d e l l ' U n i v e r s i t à F e d e r i c o I I , M a t t e o L o r i t o a c u i s i a g g i u n g e r e b b e l a c a r t a d i u n a l t r o ' m a g n i f i c o ' , l ' a t t u a l e r e t t o r e d e l l ' u n i v e r s i t à V a n v i t e l l i G i o v a n n i F r a n c e s c o N i c o l e t t i . " I l v e r o p r o b l e m a è c h e i n C a m p a n i a i l c e n t r o d e s t r a n o n h a n e s s u n n o m e p r o n t o a m e t t e r c i l a f a c c i a v i s t o c h e s i p r e a n n u n c i a u n a s c o n f i t t a " , c o n f i d a u n p a r l a m e n t a r e d i m a g g i o r a n z a d i l u n g o c o r s o .