R o m a , 8 s e t . ( A d n k r o n o s ) - C e n t r o d e s t r a s e m p r e a l l e p r e s e c o n i l n o d o d e l l e r e g i o n a l i . M a q u a l c o s a p o t r e b b e s b l o c c a r s i i n C a m p a n i a a b r e v e , v i s t o c h e o r m a i i t e m p i s o n o d i v e n t a t i s t r e t t i s s i m i p e r i n d i v i d u a r e l ' a n t i - F i c o . L a m a g g i o r a n z a s e m b r a s e m p r e p i ù o r i e n t a t a v e r s o u n c i v i c o p e r i l p o s t D e L u c a . C ' è c h i s c o m m e t t e c h e l ' a n n u n c i o s a r à f a t t o i n s e t t i m a n a . F u o r i d a l l a c o r s a , q u i n d i , s a r e b b e r o i ' p o l i t i c i ' E d m o n d o C i r i e l l i , v i c e m i n i s t r o d e g l i E s t e r i e d e s p o n e n t e d i s p i c c o c a m p a n o d i F r a t e l l i d ' I t a l i a , i l c o o r d i n a t o r e r e g i o n a l e G i a n p i e r o Z i n z i i n q u o t a L e g a e l ' e x m i n i s t r a M a r a C a r f a g n a , ' f r o n t w o m a n ' d i N o i M o d e r a t i a l l ' o m b r a d e l V e s u v i o . T r e i p a p a b i l i p e r s f i d a r e i l p e n t a s t e l l a t o F i c o : G i o s y R o m a n o , c o m m i s s a r i o d e l l a Z e s ; i l r e t t o r e d e l l a F e d e r i c o I I , M a t t e o L o r i t o e i l p r e f e t t o d i N a p o l i , M i c h e l e D i B a r i ( n e i g i o r n i s c o r s i è c i r c o l a t a a n c h e l ' o p z i o n e G e n n a r o S a n g i u l i a n o m a p e r l u i s i p a r l a d i u n f u t u r o d i v e r s o ) . A u t o r e v o l i f o n t i d e l l a m a g g i o r a n z a r a c c o n t a n o c h e a l l a f i n e i n C a m p a n i a p o t r e b b e g i o c a r s i u n a p a r t i t a a d u e : R o m a n o - L o r i t o . I l V e n e t o , c o m u n q u e , r e s t a i l v e r o n e r v o s c o p e r t o p e r i l c e n t r o d e s t r a , a n c h e s e s i t r a t t a d e l l a R e g i o n e d o v e l a c o a l i z i o n e g u i d a t a d a M e l o n i h a p i ù c h a n c e d i v i n c e r e . D i s i c u r o , r i f e r i s c o n o , s i s a s o l o c h e n o n s i a t t e n d e r à i l r i s u l t a t o d e l v o t o n e l l e M a r c h e i n p r o g r a m m a i l 2 8 - 2 9 s e t t e m b r e p r o s s i m o . C ' è s e m p r e l ' i n c o g n i t a d e l l a l i s t a Z a i a , n o n g r a d i t a a g l i a l l e a t i . M a t t e o S a l v i n i v o r r e b b e u n p r o p r i o c a n d i d a t o d o p o i t r e m a n d a t i d i Z a i a , m a i l V e n e t o f a g o l a a n c h e a F d i c h e r i v e n d i c a i l p r i m a t o d i c o n s e n s i a l l e u l t i m e . S i a t t e n d e u n v e r t i c e t r a i l e a d e r d e l c e n t r o d e s t r a p e r m e t t e r e l a p a r o l a f i n e a l t o t o n o m i e a u n a t r a t t a t i v a l u n g a e c o m p l i c a t a . A l l o s t a t o s i s a s o l o c h e p r i m a d i v o l a r e n e g l i U s a a l l ' O n u M e l o n i i n c o n t r e r à a d A n c o n a T a j a n i e S a l v i n i p e r l a c h i u s u r a d e l l a c a m p a g n a e l e t t o r a l e , m e r c o l e d ì 1 7 s e t t e m b r e , i n s e r a t a .