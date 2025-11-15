N a p o l i , 1 5 n o v . ( A d n k r o n o s ) - L ’ i s o l a d i P r o c i d a a l c e n t r o d e l d i b a t t i t o p o l i t i c o p e r l e e l e z i o n i r e g i o n a l i i n C a m p a n i a c o n l a v i s i t a d e l m i n i s t r o N e l l o M u s u m e c i , c h e h a l a d e l e g a a l l e i s o l e m i n o r i , e i l c a p o l i s t a d i F r a t e l l i d ’ I t a l i a G e n n a r o S a n g i u l i a n o , c o n l a c a n d i d a t a I o n e A b b a t a n g e l o . A d a c c o g l i e r l i l ’ e x s i n d a c o e g i à d e p u t a t o L u i g i M u r o . G r a n d e p a r t e c i p a z i o n e d e i c i t t a d i n i a l l a m a n i f e s t a z i o n e p r e s s o i l P r o c i d a H a l l , a l c e n t r o t u t t i i t e m i d e l l e i s o l e . “ P r o c i d a h a u n a g r a n d e e n o b i l e s t o r i a c h e m e r i t a c e n t r a l i t à n e l l e s t r a t e g i e d e l l a R e g i o n e C a m p a n i a - h a s p i e g a t o S a n g i u l i a n o - È s c a n d a l o s o c h e q u i s i a s t a t o s o p p r e s s o i l p r e s i d i o o s p e d a l i e r o e l a p e s s i m a q u a l i t à d e i c o l l e g a m e n t i m a r i t t i m i c o n N a p o l i ” . I l m i n i s t r o N e l l o M u s u m e c i h a a f f e r m a t o c h e p e r l a p r i m a v o l t a l e p i c c o l e i s o l e s o n o a l c e n t r o d i u n a s t r a t e g i a f a t t i v a d e l g o v e r n o . “ L a n o b i l t à d i q u e s t i l u o g h i m e r i t a a t t e n z i o n e e c u r a ” .