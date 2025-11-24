R o m a , 2 4 n o v ( A d n k r o n o s ) - " L e n e t t e a f f e r m a z i o n i i n C a m p a n i a e i n P u g l i a d i m o s t r a n o c h e l ’ a l l e a n z a l a r g a e p r o g r e s s i s t a n o n è u n a p o s s i b i l i t à , m a l ’ u n i c a s t r a d a c a p a c e d i o f f r i r e u n ’ a l t e r n a t i v a c o n c r e t a a l l a d e s t r a . I l “ t e s t a r d a m e n t e u n i t a r i ” d e l l a s e g r e t a r i a E l l y S c h l e i n h a f a t t o l a d i f f e r e n z a , e c i t t a d i n i e c i t t a d i n e l o h a n n o r i c o n o s c i u t o " . L o d i c e M a r t a B o n a f o n i , c o o r d i n a t r i c e n a z i o n a l e d e l l a s e g r e t a r i a n a z i o n a l e d e l P a r t i t o d e m o c r a t i c o . " A n c h e i n V e n e t o , u n a t e r r a t r a d i z i o n a l m e n t e c o m p l e s s a , i l c e n t r o s i n i s t r a r a d d o p p i a e s i r a d i c a : u n s e g n a l e p o l i t i c o f o r t e , c h e c o n f e r m a c o m e o v u n q u e c i s i a s p a z i o p e r u n a p r o p o s t a c r e d i b i l e q u a n d o è s o s t e n u t a d a c o e r e n z a e v i s i o n e - p r o s e g u e B o n a f o n i - . I l P a r t i t o D e m o c r a t i c o s i c o n f e r m a p e r n o d e l l a c o a l i z i o n e , m a e m e r g e s o p r a t t u t t o l a f o r z a d e l m e t o d o : a l l e a n z e s o l i d e , c o m u n i t à p r o t a g o n i s t e , u n i m p e g n o c h e p a r t e d a i b i s o g n i r e a l i . È q u e s t o i l c a m p o c h e d o b b i a m o c o n t i n u a r e a c o s t r u i r e , c o n d e t e r m i n a z i o n e e s e n z a e s i t a z i o n i " . " R e s t a c e r t a m e n t e u n t e m a c r u c i a l e : l ’ a s t e n s i o n e . R i c o s t r u i r e f i d u c i a c o n c h i n o n v o t a p i ù è u n a p r i o r i t à p o l i t i c a : l a d e s t r a s i c o n t r a s t a u n e n d o l e f o r z e e t o r n a n d o a r a p p r e s e n t a r e c h i o g g i s i s e n t e e s c l u s o . A R o b e r t o F i c o e A n t o n i o D e c a r o v a n n o i m i e i a u g u r i d i b u o n l a v o r o . O g g i c e l e b r i a m o u n a v i t t o r i a p o l i t i c a . D a d o m a n i , s i g u i d a l a s f i d a " , c o n c l u d e B o n a f o n i .