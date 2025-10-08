R o m a , 8 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " A l t r o c h e c o a l i z i o n e c o m p a t t a . Q u e l l a d i M e l o n i , S a l v i n i e T a j a n i è u n a d e s t r a d i v i s a s u t u t t o : s u l l e p e r s o n e , s u l l e s c e l t e e c o n o m i c h e , s u l l a d i r e z i o n e d a d a r e a l P a e s e . S o n o i n s i e m e s o l o p e r c o n v e n i e n z a , n o n p e r c o n v i n z i o n e . S i t e n g o n o p e r m a n o a l g o v e r n o , m a s i p u g n a l a n o o g n i g i o r n o n e i t e r r i t o r i . È u n s i s t e m a d i p o t e r e , n o n u n a c o a l i z i o n e p o l i t i c a " . C o s ì i l p r e s i d e n t e d e i s e n a t o r i d e l P d , F r a n c e s c o B o c c i a . " M a n c a n o m e n o d i 5 0 g i o r n i a l v o t o i n t r e r e g i o n i e n o n h a n n o n e m m e n o s c e l t o i c a n d i d a t i . L e g a e F r a t e l l i d ’ I t a l i a s i s t a n n o s c a n n a n d o a l N o r d p e r l a l e a d e r s h i p n e l c e n t r o d e s t r a e l a c a n d i d a t u r a i n V e n e t o n o n è p e n s a t a p e r i v e n e t i m a s o l o p e r c h i g e s t i r à i l p o t e r e . S a l v i n i s e n z a p i ù c o n s e n s o p r e t e n d e d i t e n e r s i a n c h e l a L o m b a r d i a m a F d I n o n n a s c o n d e c h e o r m a i s o n o a l b a r a t t o t r a V e n e t o e L o m b a r d i a c o m e s e g l i e l e t t o r i n o n c o n t a s s e r o n u l l a . A l S u d , i n C a m p a n i a , l ’ a n n u n c i o d e l l a c a n d i d a t u r a d i C i r i e l l i h a f a t t o e s p l o d e r e F o r z a I t a l i a c h e l o h a s o m m e r s o d i c r i t i c h e , e i n P u g l i a s i a m o a l c a b a r e t , c o n l a d e s t r a n e l c a o s p i ù t o t a l e e n e m m e n o i n g r a d o d i p r e s e n t a r e u n c a n d i d a t o : u n p e n o s o t e a t r i n o d i n o m i e v e t i c h e r i v e l a s o l o p a u r a e i m p r o v v i s a z i o n e d a v a n t i a l l a c a n d i d a t u r a d i A n t o n i o D e c a r o " . " E n o n p a r l i a m o d e l l e t e n s i o n i i n P a r l a m e n t o : i e r i L e g a e F o r z a I t a l i a s i s o n o s c o n t r a t e s u l v o t o p e r I l a r i a S a l i s , m e n t r e s u l l a m a n o v r a e c o n o m i c a v o l a n o s t r a c c i t r a c h i p r o m e t t e r o t t a m a z i o n i , t a s s e s u g l i e x t r a p r o f i t t i , s m e n t i t e d a c h i d i f e n d e i d i v i d e n d i d i f a m i g l i a e t a g l i i n v e n t a t i a l l ’ I r p e f p e r f a r s i p r o p a g a n d a . S u l l o s f o n d o i s o l i t i t a g l i a l s o c i a l e e l a p r i v a t i z z a z i o n e s t r i s c i a n t e d e i s e r v i z i . Q u e s t a è l a r e a l t à : d e s t r a a l l o s b a n d o , s e n z a v i s i o n e , s e n z a c o e r e n z a e s e n z a u n p r o g e t t o p e r l ’ I t a l i a . M a p e r a l c u n i o s s e r v a t o r i i l p r o b l e m a s a r e b b e l ’ o p p o s i z i o n e . I n t a n t o q u a n d o i l f a r o s u q u e s t a d e s t r a d i v i s a e r i s s o s a s i a c c e n d e r à , s i v e d r a n n o i f a l l i m e n t i n a s c o s t i d i e t r o l a p r o p a g a n d a p e r m a n e n t e . N o i i l b i l a n c i o d e l l e r e g i o n a l i l o f a r e m o c o m e s e m p r e a l l a f i n e , m a u n a c o s a è c h i a r a : q u e s t a d e s t r a è u n i t a s o l o d a l p o t e r e , d i v i s a s u t u t t o e n o n r a p p r e s e n t a i n a l c u n m o d o l a m a g g i o r a n z a d e l P a e s e " .