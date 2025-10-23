R o m a , 2 3 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " D a d i e c i a n n i u n a i n t e r a f a m i g l i a , e m i l i o n i d i i t a l i a n i a l l o r o f i a n c o , s i b a t t o n o p e r r a g g i u n g e r e v e r i t à e g i u s t i z i a s u l s e q u e s t r o , l e t o r t u r e e l ’ a s s a s s i n i o d i G i u l i o R e g e n i . O g g i l a c o r t e d ’ A s s i s e d i R o m a a c c o g l i e n d o u n a q u e s t i o n e d i c o s t i t u z i o n a l i t à s o l l e v a t a d a l l e d i f e s e d e g l i i m p u t a t i h a s o s p e s o i l p r o c e s s o i n a t t e s a d i u n a d e l i b e r a d e l l a C o n s u l t a " . C o s ì l a s e g r e t a r i a d e l P d , E l l y S c h l e i n . " L ’ a u s p i c i o è c h e a l m e n o l a p r o c e d u r a s e g u a u n i t e r a c c e l e r a t o : l a f a m i g l i a n o n m e r i t a a l t r i m e s i d i i n c e r t e z z a c h e r i n n o v a q u e l d o l o r e g i o r n o d o p o g i o r n o . D o p o l ’ u c c i s i o n e v i o l e n t a d i G i u l i o s i s o n o c o n s u m a t i d e p i s t a g g i e i l c o s t a n t e s a b o t a g g i o d e l g o v e r n o e d e l l e a u t o r i t à e g i z i a n e t e s e a o s t a c o l a r e l ’ a c c e r t a m e n t o d e l l a v e r i t à " . " S a r e b b e u n f a t t o g r a v i s s i m o s e d o p o i p a s s i a v a n t i i m p o r t a n t i f a t t i g r a z i e a l l a v o r o d e l l a P r o c u r a d i R o m a e a l l a t e n a c i a d e l l a f a m i g l i a p e r o t t e n e r e q u e s t o p r o c e s s o p e r i n d i v i d u a r e m a n d a n t i e r e s p o n s a b i l i d i u n d e l i t t o a t r o c e , e s s o s i a r e n a s s e . T u t t a l a m i a e n o s t r a v i c i n a n z a a P a o l a , C l a u d i o e I r e n e R e g e n i e a l l a l o r o a v v o c a t a A l e s s a n d r a B a l l e r i n i ” .