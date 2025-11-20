R o m a , 2 0 n o v . ( A d n k r o n o s ) - S i t e r r à v e n e r d ì 2 1 n o v e m b r e a l l e 1 3 , a l l a C a m e r a d e i D e p u t a t i , l a c o n f e r e n z a s t a m p a d i p r e s e n t a z i o n e d e l C o m i t a t o p e r i l S ì a l R e f e r e n d u m , ' S ì G i u s t i z i a ' , p r o m o s s o d a l P a r t i t o l i b e r a l d e m o c r a t i c o . " U n c o m i t a t o - s p i e g a l a s e g r e t e r i a n a z i o n a l e P l d - n a t o d a l l a v o l o n t à d i f a r e u n a b a t t a g l i a p o l i t i c a p e r q u e s t o r e f e r e n d u m . S a r à u n a r i u n i o n e d i a n i m e d i d i v e r s a p r o v e n i e n z a : è , i n f a t t i , u n r i s u l t a t o c o n d i v i s o a n c h e d a i r a d i c a l i , d a e s p o n e n t i P d e d i F o r z a I t a l i a " . A d i n t e r v e n i r e G i a m m a r c o B r e n e l l i , r e s p o n s a b i l e g i u s t i z i a P l d e f u t u r o p r e s i d e n t e d e l C o m i t a t o , i l p r e s i d e n t e d e l p a r t i t o A n d r e a M a r c u c c i , i l g i o r n a l i s t a e d e x e u r o p a r l a m e n t a r e M a r c o T a r a d a s h , A l e s s a n d r o B a r b a n o , g i o r n a l i s t a e s a g g i s t a , l a c o n s u l e n t e e g i u r i s t a P a m e l a F a t i g h e n t i d e l l a s e g r e t e r i a n a z i o n a l e P l d e d E m a n u e l a P i s t o i a , d i r e t t r i c e d e l d i p a r t i m e n t o d i G i u r i s p r u d e n z a d e l l ' U n i v e r s i t à d e g l i s t u d i d i T e r a m o . L e c o n c l u s i o n i s o n o a f f i d a t e a L u i g i M a r a t t i n , d e p u t a t o e s e g r e t a r i o n a z i o n a l e P l d .