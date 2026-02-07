R o m a , 7 f e b . ( A d n k r o n o s ) - U n a m e t a f o r a c h e r i a s s u m e , t r a i t a n t i , u n o t t i m o m o t i v o p e r v o t a r e ' s ì ' a l r e f e r e n d u m s u l l a s e p a r a z i o n e d e l l e c a r r i e r e è q u e l l a d i e v i t a r e c h e l ’ a r b i t r o ( c i o è i l g i u d i c e ) i n d o s s i l a s t e s s a m a g l i a d i u n a d e l l e s q u a d r e ( i l p u b b l i c o m i n i s t e r o ) . I n q u e s t o P a e s e s u c c e d e , o g g i , c h e n e l c o l l e g i o d e l l a C o r t e d i c a s s a z i o n e c h i a m a t o a p r o n u n c i a r s i s u u n r i c o r s o d e i s o s t e n i t o r i d e l ' n o ' c i s i a n o g i u d i c i d i c h i a r a t a m e n t e s c h i e r a t i d a l l a p a r t e d e l ' n o ' . A c h i h a d a t o r a g i o n e i l c o l l e g i o d e l l a C a s s a z i o n e ? A i s o s t e n i t o r i d e l ' n o ' . S i a g g i u n g a c h e t r a q u e s t i g i u d i c i c ’ è a n c h e l ’ e x p r e s i d e n t e d e l l a c o m m i s s i o n e G i u s t i z i a d e l l a C a m e r a d e i d e p u t a t i d e l P a r t i t o d e m o c r a t i c o - r i e n t r a t a i n m a g i s t r a t u r a e p r o m o s s a d o p o l ’ e s p e r i e n z a i n P a r l a m e n t o - c o i n v o l t a n e l l a v i c e n d a d e n u n c i a t a d a L u c a P a l a m a r a r i g u a r d o a d a l c u n e n o m i n e i n i m p o r t a n t i u f f i c i g i u d i z i a r i . O r a , m i c h i e d o : c o m e s i p u ò e s s e r e t r a n q u i l l i e s e r e n i d a v a n t i a u n c o l l e g i o d i C a s s a z i o n e c h e c o m p r e n d e p r e s e n z e c o s ì s m a c c a t a m e n t e d i p a r t e ? N o n è f o r s e q u e s t a l a p l a s t i c a d i m o s t r a z i o n e d i u n a g i u s t i z i a p o l i t i c i z z a t a ? " L o a f f e r m a G i o r g i o M u l è , d e p u t a t o d i F o r z a I t a l i a I t a l i u a e v i c e p r e s i d e n t e d e l l a C a m e r a e r e s p o n s a b i l e d e l l a c a m p a g n a r e f e r e n d a r i a p e r i l S ì d e l m o v i m e n t o a z z u r r o . " C o m e s i p u ò p e n s a r e - a g g i u n g e - c h e q u e s t a s i a u n a g i u s t i z i a g i u s t a , c o n g i u d i c i t e r z i e i m p a r z i a l i ? E c c o , q u e s t o a v v i e n e i n I t a l i a . E d è p e r q u e s t o c h e è n e c e s s a r i o v o t a r e S ì a l r e f e r e n d u m ” .